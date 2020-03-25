Korona günlerinde cinsel yaşamda nelere dikkat etmeli?

Korona virüs nedeni ile "evde kal"dığımız bu günlerde çiftlerin merak ettiği bir konu da cinsel hayatlarında nelere dikkat etmesi gerektiği ile ilgili... Dr. Sinan Akkurt, konu hakkında bilgiler verdi.

Korona salgını nedeniyle evlerimizde kaldığımız şu günlerde cinsel yaşama ilişkin bazı önlemler de büyük önem taşıyor. Doğrudan cinsel ilişki yoluyla bulaşan bir hastalık değil fakat damlacık enfeksiyonu yoluyla bulaşan bu virüs her türlü yakın temasla, öpüşme ya da dokunma yoluyla bulaşır. Öncelikle herhangi bir şüpheniz varsa kesinlikle bırakın cinsel ilişkiyi aynı odada bulunmanız bile hata olur. 14 gün kuralı cinsel açıdan da geçerli, virüsün kuluçka süresi göz önüne alındığında virüsün olma ihtimali yüksek olan kişilerin 14 gün birbirlerine yaklaşmamaları lazım.

Ayrıca “Cinsel organa alkol bazlı ürünler sürsek virüsü giderebilir miyiz?” gibi sorular alıyorum. Bu hem bir çözüm değildir hem de aksine alkol bazlı ürünler yakıcı ürünler ve genital bölgelerimiz de mukoza niteliğinde hassas bölgeler olduğu için tahrişe neden olur ve tehlikeyi daha da artırır.

Peki, korona sebebiyle evde kalınan bu dönemde güvenli cinsel yaşamın koşulları nelerdir? Öncelikle birlikte yaşanan ve koronanın yanı sıra herhangi bir üst solunum yolu enfeksiyonu şüphesi ya da bulgusu da taşımayan bir partnerden başkasıyla kesinlikle birlikte olunmaması gerekiyor. Eğer korona ya da üst solunum yolu enfeksiyonu şüphesi söz konusu ise hiçbir şekilde cinsel ve tensel temas kurmamalıyız. Eğer böyle bir şüphe yoksa, partnerlerden herhangi birinin korona virüs şüphesi taşıyan biriyle temas etmediğinden eminsek ve evde kalma kuralına uyuyorsak güvenli cinsel ilişki mümkün. Belirttiğim gibi birlikte yaşadığımız tek partnerimizin dışında kimseyle yakınlaşmamalıyız. Cinsel ilişki öncesi ve sonrasında iyice yıkanıp temiz olmalıyız.

Korona virüsle ilgili sıkıntımız hızlı bir şekilde çoğalması. Hızlı bulaştırıcılığı olan bu virüsü izole etmek için Bilim Kurulu ışığında Sağlık Bakanlığı’nın önerilerine uymak şart. Panik yapmayın, sakin olun. Normal hayatlarımıza hızlı dönebilmemizin yolu şimdilik evde kalmak ve Sağlık Bakanlığı’nın önerilerine harfiyen uymak.