Maske kullanırken cilt bakımı nasıl yapılmalı?

Uzun süreli maske kullanmak cildi olumsuz etkiliyor. Peki maske kullanırken cilt bakımı nasıl yapılmalı?

Maske kullanırken cilt bakımı nasıl yapılmalı?
Güzellik
28 Temmuz 2020 Salı

Korona virüs enfeksiyonu etkisini Türkiye’de ve tüm dünyada sürdürmeye devam ediyor ve bu durum uzun bir süre daha gündemimizde kalacak gibi görünüyor. Bu süreçte maske kullanımı günlük hayatın bir parçası haline geldi. Bunun sonucu olarak maske kullanımına bağlı çeşitli deri şikâyetlerinde artışlar oldu. Peki ne yapmalı? Koç Üniversitesi Hastanesi'nden Dermatoloji uzmanı Dr. Banu Taşkın konu hakkında bilgiler verdi.


Maskenin cilde olumsuz etkileri nelerdir?

Uzun süreli maske kullanımı sonrası maskenin temas ettiği yerlerde tahrişe bağlı kızarıklıklar ve hassas deriye sahip kişilerde egzama alevlenmeleri görülebilir. Maske altında kalan alanda sürtünme ve terlemeyle oluşan tahriş, gözeneklerin tıkanması ve deri florasındaki değişikliklere yol açarak, akne (sivilce), gül hastalığı (rozasea) ve yağlı egzama (seboreik dermatit) gibi bazı hastalıkları da şiddetlendirebilir. Ayrıca, ıslanan ve nemlenen maskenin üzeri de enfeksiyon ajanlarının çoğalması için uygun bir ortam olacaktır. Bu nedenle, maskede ıslaklık veya nemlenme fark ediliyorsa, hemen değiştirilmesi gereklidir.


Yaygın olarak kullandığımız cerrahi maskeler, yıkanıp tekrar kullanılamaz. Maske yüzdeyken sık sık ellememek ve de çıkardıktan sonra uygun şekilde atmak gerekir. Bez maskeler ise, yıkanıp kurutulduktan sonra tekrar kullanılabilir.


Maske kullanımının neden olduğu cilt problemlerine karşı...

Maske kullanımının neden olduğu cilt problemlerini çeşitli önlemler alarak azaltabilir veya ortadan kaldırabiliriz. Öncelikle, maskeyi çıkardıktan sonra yüzümüzü nazik bir temizleyiciyle yıkayıp nemlendirmeliyiz. Benzer şekilde, maske takmadan önce de nazikçe temizleyip, yağsız ve uzun süre nemlendirici etkisi olan bir nemlendirici kullanmak uygun olacaktır. Nemlendiriciyi sürdükten sonra bir süre emilmesi için beklemek gerekir. Tahrişlerin önlenmesinde nemlendiriciler faydalı olur. Kızarıklık, kaşıntı, içi su dolu kabarcıklar vb. geliştiyse, mevcut tablonun tedavisi için uzmandan yardım alınması önerilir. Yine düzenli temizleme ve nemlendirme yapılmasına rağmen geçmeyen akne lezyonlarının tedavisi için dermatoloji uzmanına başvurulması uygun olur.


Maske kullanımıyla alevlenme izlediğimiz hastalıklardan biri de, yüzde kızarma ve sivilce benzeri lezyonlarla seyreden “rozasea” yani gül hastalığıdır. Özellikle sıcak banyo, güneş ışığı gibi cildin ısısını artıran faktörlerle stres, alkol kullanımı, baharatlı gıda tüketimi vb. sebepler alevlenmeleri artırabilir. Uzun süreli maske kullanımında ise, maske altındaki derinin nefes nedeniyle ısınmasıyla hastalık aktivitesinde artış olabilmektedir. Bu tablonun izlendiği hastaların ciltlerini mümkün olduğunca havalandırması ve dışarıda kaldıkları süreyi azaltması fayda sağlayacaktır. Ara ara maske çıkarılıp, termal sprey veya suyla yüzün serinletilip, ince bir nemlendirici kullanılması faydalı olacaktır. Tüm bunlara ek olarak, açık alanlarda maske dışında kalan yerlere güneş koruyucu sürülmesi de unutulmamalıdır.


Özellikle yüksek riskli meslek gruplarında, uzun saatler maske kullanımına bağlı burun üzeri ve kulak arkası gibi basıya bağlı alanlarda, tahrişlerin yanında, ülser dediğimiz küçük yaralar gelişebilir. Böyle durumlarda, eğer mümkünse maske kullanımına ara verilmeli, mümkün değilse, maskenin baskı yaptığı alanlar gazlı bez, koruyucu yara örtüleri veya silikon örtüyle kapatılmalıdır. Hafif vakalarda, bası gören alanlara bariyer kremler sürülmesi de yarar sağlayabilir.


Maske kullanımı ile ilgili bilmeniz gerekenler
Maske kullanımı ile ilgili bilmeniz gerekenler

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.