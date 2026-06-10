Duygusal taşma (emotional flooding) nedir?

Duygusal taşma (emotional flooding), bireyin kısa süre içinde yüksek yoğunlukta duygusal uyarılmaya maruz kalması ve bu uyarılmayı düzenleyememesi sonucu bilişsel ve davranışsal kontrolünün geçici olarak zayıflaması durumudur.

Bu kavram, özellikle ilişki araştırmalarında John Gottman tarafından tanımlanmış ve kişinin yoğun duygusal yük altında fizyolojik olarak aşırı aktive olması ve bilişsel işlem kapasitesinin düşmesi ile ilişkilendirilmiştir.

Duygusal taşma, klinik bir tanı kategorisi değildir; ancak aşağıdaki bilimsel çerçevelerle doğrudan ilişkilidir:

Duygu düzenleme güçlüğü

Stres yanıt sisteminin aşırı aktivasyonu

Bu nedenle kavram, bir bozukluktan çok, sinir sisteminin kapasitesini aşan bir yüklenme durumu olarak değerlendirilir.

Nörobiyolojik mekanizma: Beyinde ne olur?

Duygusal taşma sırasında beynin tehdit algılama ve düzenleme sistemleri arasında bir dengesizlik oluşur.

1. Amigdala aktivasyonu (tehdit algısı)

Amigdala, çevresel uyaranları hızlı şekilde “tehdit” olarak işaretler. Yoğun duygusal tetikleyicilerde bu yapı aşırı aktive olur ve alt beyin (limbik sistem) baskın hale gelir.

2. Prefrontal korteksin baskılanması

Normalde karar verme, dürtü kontrolü ve perspektif alma süreçlerinden sorumlu olan prefrontal korteks, yüksek stres altında işlevini kaybeder. Bu durum, mantıklı düşünememe, olayları çarpıtma, siyah-beyaz değerlendirme gibi sonuçlar doğurur.

3. Otonom sinir sistemi aktivasyonu

Sempatik sinir sistemi devreye girer ve kalp atışı hızlanır, nefes yüzeyselleşir, kas tonusu artar. Aynı anda parasempatik sistemin düzenleyici etkisi zayıflar. Bu tablo, organizmanın klasik “savaş–kaç–don” yanıtına girdiğini gösterir.

Fizyolojik eşik: Ne zaman “taşma” olur?

Araştırmalar, duygusal taşmanın belirli bir fizyolojik eşiğin aşılmasıyla ilişkili olduğunu gösterir. Özellikle; kalp atım hızının belirgin artışı, kortizol ve adrenalin yükselmesi, solunum ritminin bozulması bu eşiğin aşıldığına işaret eder. Gottman’ın çalışmalarında bu durum, kişinin artık bilgiyi sağlıklı şekilde işleyemediği bir “fizyolojik taşma noktası” olarak tanımlanır.

Duygu düzenleme perspektifinden bakış

Duygusal taşma, temelde bir duygu düzenleme kapasitesi meselesidir. Sağlıklı bir sistemde birey; duyguyu fark eder, yoğunluğunu tolere eder, uygun tepki üretir ancak taşma durumunda olduğunda duygu hızlı yükselir, tolerans penceresi aşılır ve duygu düzenleme stratejileri devre dışı kalır. Bu nedenle duygusal taşma, özellikle düşük duygusal tolerans, geçmiş travmatik deneyimler ve kronik stres yükünün işaretçisidir.

İlişkilerde duygusal taşma

Duygusal taşma en sık yakın ilişkilerde gözlemlenir. Bunun nedeni, ilişkisel etkileşimlerin hem duygusal hem de nörobiyolojik olarak daha yüksek uyarılma yaratmasıdır. Taşma yaşayan birey genellikle;

Tartışmayı keser.

Fiziksel veya duygusal olarak geri çekilir.

Ya da ani ve yoğun tepkiler verir. Bu durum ilişkide iletişim kopukluğu, yanlış anlamalar ve çatışmanın büyümesi gibi sonuçlara yol açar.

EMDR ve travma bağlamında duygusal taşma

Travma odaklı terapilerde (özellikle EMDR), duygusal taşma önemli bir kavramdır. Travmatik anılar aktive olduğunda:

Duygusal yük hızla artabilir.

Birey “yeniden yaşıyormuş” gibi hissedebilir.

Sinir sistemi regülasyon kapasitesini aşabilir.

Bu nedenle terapötik süreçte amaç, kişinin taşma yaşamadan duyguyla temas edebilmesini sağlamaktır. Bu da “tolerans penceresi içinde kalma” prensibi ile yönetilir.

Duygusal taşmayı panik atak ve anksiyete ile karıştırmayın!

Duygusal taşma sıklıkla bazı kavramlarla karıştırılır. Bu kavramları tanımak, duygusal taşma ile farklarını anlamak yönünden faydalıdır.

Panik atakta, daha yoğun fizyolojik korku tepkisi görülür. Anksiyete; daha sürekli ve yaygın bir durumdur. Öfke kontrol problemi, daha kronik davranış örüntüsü halinde seyreder. Duygusal taşma ise durumsal, ani ve yüksek yoğunluklu bir aşırı uyarılma halidir.

Duygusal taşmayı yönetmek için sinir sistemi nasıl regüle edilir?

Duygusal taşma yönetimi, bilişsel değil öncelikle fizyolojik regülasyon gerektirir:

1. Uyarılmayı düşürmek

Yavaş ve derin nefes

Soğuk uyaran (yüz yıkama vb.)

Ortamdan kısa süreli uzaklaşma

2. Bedensel farkındalık

İçsel sinyalleri erken fark etmek (interosepsiyon), taşmayı önlemede kritik rol oynar.

3. Bilişsel yeniden çerçeveleme

Fizyolojik sakinleşme sonrası, düşünce süreçleri yeniden organize edilebilir.

4. Terapötik destek

Duygu düzenleme becerileri (özellikle travma odaklı yaklaşımlarda) öğrenilebilir ve geliştirilebilir.

Duygusal taşma, bireyin yetersizliği değil; sinir sisteminin kapasitesini aşan bir yüklenmeye verdiği otomatik bir yanıttır. Bu durumu anlamak, yalnızca duyguları değil, beden–beyin bütünlüğünü anlamayı gerektirir. Dolayısıyla hedef, duyguları bastırmak değil; sinir sisteminin regülasyon yani düzenleme kapasitesini genişletmektir.

Referanslar:

American Psychological Association. Emotional Flooding. APA Dictionary of Psychology. dictionary.apa.org/emotional-flooding

Gottman Institute. The Physiology of Flooding. gottman.com/blog/the-physiology-of-flooding

Nurturing Wellness. Why Does Emotional Flooding Happen in EMDR Therapy? nurturingwellness.ca/why-emotional-flooding-happen-in-emdr-therapy

Porges, Stephen W. What Is Polyvagal Theory? Polyvagal Institute. polyvagalinstitute.org/whatispolyvagaltheory

Porges, Stephen W. (2022). Polyvagal Theory: A Science of Safety. Frontiers in Integrative Neuroscience. pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9131189

Siegel, Daniel J. Verywell Mind, verywellmind.com/window-of-tolerance-7553021

What Is Emotional Flooding? webmd.com/balance/what-is-emotional-flooding

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