Gebelikte Koronavirüs için kritik dönem: Üçüncü trimester

Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı açıklamalara göre COVID-19 enfektesi olan gebelerin doğum sırasında ya da gebelik süresince bebeğe virüsü geçirip geçirmediğine dair bir kanıt yok. Ayrıca, bebeğin çevresinde bulunan rahim sıvısında ya da anne sütünde aktif virüse de şu ana kadar hiç rastlanmadı. ABD Sağlık Enstitüleri tarafında yapılan yeni bir araştırmaya göre ise COVID-19 enfektesi olan gebelerden üçüncü trimester döneminde fetüse virüs geçme olasılığı daha düşük.

Gebeden fetüse virüs geçmiyor

Araştırma 2020 baharında Boston’da bulunan hastanelerdeki 127 gebe üzerinde yapıldı. Korona testi pozitif olan 64 anne adayının yeni doğanında virüs saptanmadı. Eunice Kennedy Shriver Ulusal Çocuk Sağlığı ve İnsani Gelişme Enstitüsü yöneticisi Diana W. Bianchi araştırma için “Bu araştırma, SARS-CoV-2 enfektesi olan anne adaylarının üçüncü trimester boyunca plesantadan fetüse virüs geçirme olasılığının daha düşük olduğunu kanıtlıyor. Ancak bu bulguyu onaylamak için daha fazla araştırma yapılması gerekli.” dedi.

Araştırmacılar gebelikte üçüncü trimester döneminde SARS-CoV-2 oluşumu üzerinde çalıştılar. Solunum sistemindeki, kan ve plesanta dokusu örneklerindeki virüs düzeyini, maternal antikorların gelişimini ve bu antikorların plasentadan fetüse geçmekte ne kadar başarılı olduklarını değerlendirerek (anneden gelen olası bağışıklık korumasının bir işareti) plasenta ile ilgili dokuları incelediler. Elde edilen sonuçlar üçüncü trimester döneminde olan kadınlarla sınırlı kaldı çünkü birinci ve ikinci trimester’da olan anne adaylarının verileri hâlâ toplanıyor ve değerlendiriliyor.

Kanda ve plasentada virüse rastlanmadı

Koronavirüs testi pozitif olan katılımcıların yüzde 36’sının semptom göstermediği; yüzde 34’ünün süreci hafif, yüzde 11’inin orta şiddette, yüzde 16’nın şiddetli atlattığı ve yüzde 3’ünün de kritik seviyede oldukları belirtildi. Araştırmada karşılaştırma yapılması için Koronavirüs testi negatif olan 63 gebe ve gebe olmayan ancak üreme çağında olan 11 kadın daha gözlemlendi.

Araştırma ekibi Koronavirüs testi pozitif olan gebelerin tükürük, burun ve boğaz salgısı gibi solunum sıvılarında fark edilir düzeyde virüs tespit ettiler. Diğer taraftan bu katılımcıların kan dolaşım sistemlerinde ya da plasentalarında virüse rastlanmadı.

Araştırmacılar son olarak bu bulguların COVID-19 enfektesi olan anne adaylarına, bebeklerine ve yakınlarına yardımcı olmada önem taşıdığını belirtirken aynı zamanda, gebeler için yürütülen aşı çalışmalarında kullanılabilecek yeni stratejilerin üretilmesine katkısı olacağını da vurguladılar.

Derleyen ve çeviren: Dilara Koru

