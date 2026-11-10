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Hamilelerin hayatını kolaylaştıran icatlar

40 haftalık hamilelik yolculuğunuzda hayatınızı kolaylaştıracak bu ürünlere ihtiyacınız olabilir!

Giriş: 10 Kasım 2026, Salı 15:00
Güncelleme: 10 Kasım 2026, Salı 15:17
1

Vücut yağı

Karnımız büyüyor, kaşıntılar başlıyor. Bu kaşıntılar nihayetinde oluşacak çatlakların belirtisi! Cildinizi nemlendirmek ise hem çatlaklara karşı önlem almak hem de cilt kalitenizi korumak için oldukça önemli. Cildinizi nemlendirirken içeriğine güvendiğiniz bir markanın vücut yağını kullanabilir veya zeytinyağı, üzüm çekirdeği yağı, hindistancevizi yağı kullanabilirsiniz. Hamilelikte çatlak önleyici önerilerimizi okumak için tıklayın!

2

Bağcıksız spor ayakkabı

Özellikle 3. Trimesterda büyüyen karnınız hayatınızda birçok şeyi zorlaştırabiliyor. Onlardan biri de ayakkabı giyinmek, bağcık bağlamak bu noktada lastik bağcıklı spor ayakkabılar inanılmaz iş görüyor!

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Destekleyici göbek bandı

Hamilelikte büyüyen karnı desteklemek 40 haftalık yolculuğunuzun özellikle son dönemlerinde oldukça kolaylaştırıcı olabilir. Destekleyici göbek bandının doğru kullanımı için fizyoterapiste danışmanızı taviye ederiz.

4

Bel genişletme bandı

Büyüyen bir göbek, hamilelik öncesi pantolonunuzu giymenize engel olmak zorunda değil! Yeni yeni büyüyen bir karnınız varsa hamile pantolonundan ziyade pantolon belini genişletme bandını kullanabilirsiniz. Hamilelikte nasıl giyinmeli? Hamileyken nasıl şık olunur?  

5

Hamilelik takibi uygulamaları

Hamilelik sürecinizde her zaman en az bir tecrübeli kişiye ihtiyaç duyarsınız. Ancak gelişen teknoloji sayesinde etrafınızda böyle bir deneyim yaşamış biri olmasa dahi çeşitli platformlar aracılığı ile bu süreci deneyimleyenler ile birlikte yaşayabilirsiniz. Bunun için çok sayıda hamilelik takibi uygulamaları bulunuyor. Dahası için: Hamilelikte kullanılan telefon uygulamaları nelerdir?

6

Ek kopça

Hamilelikte yalnızca karnınız büyümüyor. Göğüsleriniz de büyüme sürecine dahil oluyor. Böyle durumlarda hemen yenilerini almak zorunda değilsiniz. Sutyeninize takacağınız ek kopça ile bir süre daha kendi sutyenlerinizle devam edebilirsiniz.

7

Hamile yastığı

Özellikle yüz üstü uyumayı seviyorsanız hamilelikte uyumak sizin için biraz can sıkıcı bir durum olabilir. Üstelik büyüyen karnınızla sağa-sola dönerek uyumak da oldukça rahatsız edici bir hale gelebilir. Böyle durumlarda karnınızı ve belinizi destekleyecek hamile yastıkları işinizi kolaylaştırabilir. Hamilelikte hangi tarafa doğru uyumalı? Gebelikte sağ tarafa yatmak zararlı mı?

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Bel destekleyici yastık

Özellikçe son haftalara kadar çalışacak bir hamileyseniz bu bel desteği yastıklarından almanız şart! 

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