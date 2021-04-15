Koronavirüs aşısı orucu bozar mı?

Oruç tutan kişilerin son günlerde en çok merak ettiği konulardan biri de Koronavirüs aşısının orucu bozup bozmayacağı ile ilgili... İşte konu ile ilgili Din İşleri Yüksek Kurulunca yapılan açıklama...

Koronavirüs aşısı orucu bozar mı?
Yaşam
15 Nisan 2021 Perşembe

Pandemi nedeniyle aşılama süreci devam ederken Ramazan ayında oruç tutan ve aşı sırası gelen kişilerin "Covid-19 aşısı orucu bozar mı?" sorusu konuyu gündeme taşıdı. Din İşleri Yüksek Kurulu ise yaptığı açıklama ile bu konuya açıklık getirdi. Yapılan açıklama şöyle:


"İğne ve aşı bağlamında tedavi yöntemleriyle ilgili olarak vücuda verilen maddeler ve uygulanan tedavi yöntemlerinden orucu bozanlar şunlardır:


  • Vücuda kan vermek

  • Vücuda serum vermek

  • Vitamin içerikli iğne yaptırmak

  • Gıda ve keyif verici enjeksiyonlar

  • Su, yağ ve benzeri gıda özelliği taşıyan dışarıdan bir maddenin vücûda verilmesiyle uygulanan endoskopi, kolonoskopi, bölgesel ve genel anestezi yaptırmak

  • Periton diyalizine girmek

  • Damara serum verilerek yapılan hemodiyaliz

İğne ve aşı bağlamında tedavi yöntemleriyle ilgili olarak uygulanan tedavi yöntemlerinden orucu bozmayanlar ise şunlardır:

  • Salgın hastalıklar için yapılan aşılar

  • Ağrıyı dindiren iğneler

  • Besleyici içeriğe sahip olmayan sırf tedavi maksatlı iğneler

  • Lokal anestezide kullanılan vücudun belli bir yerini uyuşturmak için vurulan iğneler

  • Hastaya herhangi bir sıvı maddesi verilmeden hemodiyaliz yaptırmak

  • Anjiyo ve biyopsi yaptırmak

  • Vücuda merhem sürmek

  • Vücuda ilaçlı bant yapıştırmak

Kurulumuz, 2005 yılında besleyici veya keyif verici mahiyette olmayan aşıların orucu bozmayacağı hükmüne varmıştır. Günümüzde, uluslararası fetva meclislerinin görüşleri de bu yöndedir."


Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt’un konu ile ilgili yaptığı açıklama ise şöyle: "Sağlığı korumak, sağlıklı kalabilmek ve bulaşı önlemek için bu önemli bir tedbirdir. Haliyle bundan uzak durmamak için aşı olmak zorundayız. Bu aşıyı olmak zorunda olan insanlara orucun engel olmadığını hatırlatmak isterim. Koronavirüs aşısı dâhil olmak üzere hiçbir aşının içerisinde besleyici vitamin ve gıda içerikli bir madde bulunmamaktadır. Böyle şeyin vücuda zerk edilmesi orucu bozmamaktadır fakat ihtiyatlı hareket etmek açısında iftar ve imsak arasında olunabilir. Ancak gün içinde olmak isteyenler varsa olabilir, oruca zarar vermeyecektir bu durum."


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