Koronavirüs ile ilgili belgeseller

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs ve vücudumuzun hastalıklarla nasıl savaştığını daha iyi anlayabilmek için izleyebileceğiniz belgeseller...

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Evdeyken koronavirüs ile ilgili izlenebilecek belgeseller

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi (Covid -19) birçoğumuzun evden çalışmasına ve hepimizin zorunda olmadıkça evden çıkmadan hayatını sürdürmesine sebep oluyor. "Peki evdeyken vaktimi nasıl geçireceğim?" diye düşünüyorsanız salgın hastalıklar hakkında bilgi alabileceğiniz belgeseller...

 

Pandemic: How to Prevent an Outbreak

2020 yapımı Netflix belgeseli, global bir salgını önlemek için neler yapıldığını ve bu savaşı sürdürenlerin kimler olduğunu ortaya koyan bir çalışma. Binlerce kişi koronavirüs ve salgınlar hakkında doğru bilgi aradığı günümüzde yayınlanan belgesel serisi, 6 bölümden oluşuyor. Belgesel serisi dünyanın yeni bir pandemi ile nasıl başa çıkacağını anlatıyor. “Pandemi: Bir Salgın Nasıl Önlenir” anlamına gelen belgesel, yeni ve hızlı hareket eden bir virüsün dünyaya yayıldığı teorisi ile başlıyor. Ölümcül bir grip virüsünün 50-100 milyon arası ölüme sebep olduğu son virüsün üzerinden 100 yıl geçmişken ve bu dönemde insan sayısı 2 milyar iken, günümüzde 8 milyar insanın yaşadığı dünyamızda bunun yeniden yaşanması durumunda neler yapılabileceğini gözler önüne seren bu belgeseli izlemenizi öneririz.

 

Explained, 2. Sezon 4. Bölüm – The Next Pandemic

Vox Media tarafından hazırlanan Netflix orijinal belgeseli Explained, her bölümünde farklı bir konuyu ele alarak baştan sona anlatıyor. Belgeselin “The Next Pandemic” (Bir Sonraki Pandemi) başlıklı bölümünde ise bir pandemi durumunda Bill Gates’in de bulunduğu uzman bir kadro tarafından, bu konuda hangi protokollerin yer aldığı ve bir pandemi ortaya çıkması durumunda buna gerçekten hazır olup olmadığımız tartışılıyor.

 

 

The Coronavirus Epidemic

Listemizde birebir koronavirüs salgını ile ilgili hazırlanmış tek belgesel olan The Coronavirus Epidemic, özellikle bu virüsün nasıl geliştiğini ve etkili bir aşı bulmaya ne kadar yakın olduğumuzu kapsıyor. Salgın hakkında güncel veriler görmek isteyen ve ne aşamada olduğumuzu anlamak isteyenlerin izlemesi gereken bu seriye yalnızca Curiosity Stream isimli çevrim içi video izleme servisinden İngilizce altyazılı olarak ulaşabiliyorsunuz. Koronavirüs son durumunu merak edenler bu belgeseli izleyerek bilgilenebilir. Koronavirüs hakkında doğru bilgiler toplanmaya ve paylaşılmaya devam ettikçe bu konu ile ilgili belgesel sayısının artmasını ve böylece daha fazla bilgileneceğimizi bekliyoruz.

 

 

The Body

Curiosity Stream servisinin bir diğer belgeseli olan The Body, insan vücudunun nasıl çalıştığını detaylı bir şekilde anlatıyor. Üç bölümlük belgesel serisi, insan biyolojisinin temellerini bilmek ve virüsün insan vücudunu nasıl etkilediğini anlamak için gerekli bilgileri sıralıyor. Üç bölümlük belgeselin özellikle ikinci bölümünde modern hastalıkların üstesinden nasıl gelindiğine odaklanılıyor. Koronavirüs belitileri ve koronavirüs etkilerinin araştırıldığı günümüzde hastalıkların vücudu nasıl etkilediği ve vücudun bununla nasıl savaştığını gösteren belgeseller izleyerek konu hakkında bilgilenebilirsiniz.

 

 

İçerik: biletall.com

 

Çocukların izleyebileceği belgeseller
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March of the Penguins – İmparatorun Yolculuğu  İmparator Penguenleri’nin binlerce yıldır tekrarlanan büyüleyici hikayesini ele alan belgeselin anlatıcısı, Oscar’lı ünlü oyuncu Morgan Freeman. Belgesel, 6 yaş üzeri için uygun. 

 

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