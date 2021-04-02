Covid-19 saçları döküyor mu?

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüsün her gün yeni bir tahribatı ortaya çıkıyor. Virüsün vücudumuza verdiği zararların başında akciğerlerimizin fonksiyonlarında bozulmalar ve kalp sağlığını tehdit eden süreçler geliyor. Covid-19 geçiren hastaların sonrasında yakındığı sorunlardan biri de saç dökülmesi. Ateşli hastalıkların saç dökülmesine sebep olabileceğini söyleyen Saç Ekim Uzmanı Özge Kara, pandemi sürecinde saç dökülmesi şikâyetlerinin arttığının altını çizdi. Kara, stres, enfeksiyon, ilaçlar, travmatik olaylar, ateşli hastalıklar gibi nedenlerin saçları dökmesine sebep olduğunu söyledi.

“Saç dökülmesi semptom değil, hastalık sonrası oraya çıkan bir durum”

Son dönemlerde artan saç dökülmesi şikâyetleri ile ilgili konuşan Kara, “Covid-19 enfeksiyonu geçirenlerde de hastalık sonrası saçlarda dökülme olabiliyor. Sadece Covid-19 değil stres, enfeksiyon, ateşli hastalıklar, yoğun kilo kaybıyla giden diyetler, doğum sonrası, tiroit hastalıkları ve demir, çinko, biyotin eksikliği gibi beslenme yetersizliklerinden kaynaklanan faktörler saç dökülmesine neden olabiliyor” dedi. Kara, hastalığı geçirenlerde saç dökülmesi olmasının bir belirti olmadığını da sözlerine ekledi.

Pandemi sürecinde hasta olmamak için aylardır süren karantinanın da D vitamini eksikliği yaratmış olabileceğini söyleyen Kara, “Karantina süreci fiziksel olduğu kadar psikolojiyi de etkiledi. Tüm bunların saç sağlığını da olumsuz etkilediğini belirtmeliyim. Salgın nedeniyle uzun süre evlerde kapalı kalmak, yaklaşık 1 yıla yakın zamanı stres, endişe, üzüntü ile geçirmek, saç dökülmesinde ciddi artışa sebep oldu” şeklinde konuştu.

Covid-19 dolayısıyla yaşanan saç dökülmesi geçici bir sorun

Tüm bunların yanı sıra saçkıran olarak bilinen alopesi areata, erkek tipi dökülme (androgenetik alopesi), saçlarda gri renk değişikliği gibi problemlerde de artış izlendiğini söyleyen Kara, “Korona tedavisi sonrası görülen saç dökülmesi durumu genellikle geçicidir ve ortalama 3- 4 ay sonrasında normale dönmesi beklenir. Kişinin genel durumu iyiyse, stresle baş edebiliyorsa, beslenmesi dengeli ve yeterliyse genellikle yeni, normal sağlıklı büyüyen saçlar izlenmeye başlanır” dedi.

Saç dökülmesinin süre olarak uzaması halinde mutlaka önlem alınması gerektiğini sözlerine ekleyen Özge Kara, beslenmenin saç gelişiminde önemli olduğunu belirtti. Protein, demir, biyotin, çinko, D vitamini açısından zengin gıdalar tüketilmesi gerektiğini kaydeden Özge Kara, “Sağlıklı beslenen kişilerde bu besinler genellikle yeterlidir. Ancak saç dökülmesinin hızlı olduğu ve yetersiz beslenen kişilerde demir, biyotin, çinko, omega-3 yağ asidi gibi vitamin ve minerallerden zengin, doktorun tavsiye edeceği özel takviye ürünler de kullanılabilmektedir. Stresin devam etmesi, özellikle saç dökülmesi de olan kişilerde iyileşmenin yavaş olmasına yol açmaktadır. Bu nedenle stresle baş etmekte zorlanan kişilerin psikolojik destek almaları önerilmektedir" ifadelerini kullandı.