Covid-19 saçları döküyor mu?

2020 mart ayında hayatımıza giren ve olağan akışımızı ciddi şekilde etkileyen koronavirüs pandemisi şiddetini her geçen gün arttırıyor. Hastalığı atlatanlarda ise çok sayıda birbirinden farklı problem ortaya çıkıyor.

Covid-19 saçları döküyor mu?
Güzellik
02 Nisan 2021 Cuma

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüsün her gün yeni bir tahribatı ortaya çıkıyor. Virüsün vücudumuza verdiği zararların başında akciğerlerimizin fonksiyonlarında bozulmalar ve kalp sağlığını tehdit eden süreçler geliyor. Covid-19 geçiren hastaların sonrasında yakındığı sorunlardan biri de saç dökülmesi. Ateşli hastalıkların saç dökülmesine sebep olabileceğini söyleyen Saç Ekim Uzmanı Özge Kara, pandemi sürecinde saç dökülmesi şikâyetlerinin arttığının altını çizdi. Kara, stres, enfeksiyon, ilaçlar, travmatik olaylar, ateşli hastalıklar gibi nedenlerin saçları dökmesine sebep olduğunu söyledi.


“Saç dökülmesi semptom değil, hastalık sonrası oraya çıkan bir durum”

Son dönemlerde artan saç dökülmesi şikâyetleri ile ilgili konuşan Kara, “Covid-19 enfeksiyonu geçirenlerde de hastalık sonrası saçlarda dökülme olabiliyor. Sadece Covid-19 değil stres, enfeksiyon, ateşli hastalıklar, yoğun kilo kaybıyla giden diyetler, doğum sonrası, tiroit hastalıkları ve demir, çinko, biyotin eksikliği gibi beslenme yetersizliklerinden kaynaklanan faktörler saç dökülmesine neden olabiliyor” dedi. Kara, hastalığı geçirenlerde saç dökülmesi olmasının bir belirti olmadığını da sözlerine ekledi.


Pandemi sürecinde hasta olmamak için aylardır süren karantinanın da D vitamini eksikliği yaratmış olabileceğini söyleyen Kara, “Karantina süreci fiziksel olduğu kadar psikolojiyi de etkiledi. Tüm bunların saç sağlığını da olumsuz etkilediğini belirtmeliyim. Salgın nedeniyle uzun süre evlerde kapalı kalmak, yaklaşık 1 yıla yakın zamanı stres, endişe, üzüntü ile geçirmek, saç dökülmesinde ciddi artışa sebep oldu” şeklinde konuştu.


Covid-19 dolayısıyla yaşanan saç dökülmesi geçici bir sorun

Tüm bunların yanı sıra saçkıran olarak bilinen alopesi areata, erkek tipi dökülme (androgenetik alopesi), saçlarda gri renk değişikliği gibi problemlerde de artış izlendiğini söyleyen Kara, “Korona tedavisi sonrası görülen saç dökülmesi durumu genellikle geçicidir ve ortalama 3- 4 ay sonrasında normale dönmesi beklenir. Kişinin genel durumu iyiyse, stresle baş edebiliyorsa, beslenmesi dengeli ve yeterliyse genellikle yeni, normal sağlıklı büyüyen saçlar izlenmeye başlanır” dedi.


Saç dökülmesinin süre olarak uzaması halinde mutlaka önlem alınması gerektiğini sözlerine ekleyen Özge Kara, beslenmenin saç gelişiminde önemli olduğunu belirtti. Protein, demir, biyotin, çinko, D vitamini açısından zengin gıdalar tüketilmesi gerektiğini kaydeden Özge Kara, “Sağlıklı beslenen kişilerde bu besinler genellikle yeterlidir. Ancak saç dökülmesinin hızlı olduğu ve yetersiz beslenen kişilerde demir, biyotin, çinko, omega-3 yağ asidi gibi vitamin ve minerallerden zengin, doktorun tavsiye edeceği özel takviye ürünler de kullanılabilmektedir. Stresin devam etmesi, özellikle saç dökülmesi de olan kişilerde iyileşmenin yavaş olmasına yol açmaktadır. Bu nedenle stresle baş etmekte zorlanan kişilerin psikolojik destek almaları önerilmektedir" ifadelerini kullandı.


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Saç bakımıyla ilgili 15 yanlış bilgi

Saç bakımıyla ilgili doğru bildiğinizi sandığınız pek çok bilgi aslında tamamen yanlış. İşte saç bakımıyla ilgili en yaygın 15 mit...

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1. Sık sık kestirmek saçı uzatır Saçı sık sık kestirmenin daha hızlı uzamasına sebep olduğunu hiç duymadınız mı? Kestirmek saçı sağlıklı kılar ve ölü uçlardan kurtardığı için daha güzel gösterir ama uzamasına hiçbir katkıda bulunmaz. Saçlar diplerden uzar, uçlardan değil!
2. Aynı şampuanı kullanırsanız zamanla etkisini kaybeder Bu mit ortada o kadar çok söyleniyor ki hemen herkes inanmaya başladı. Şampuanlar zamanla etkisini kaybetmez ve sürekli şampuanınızı değiştirmek zorunda değilsiniz. Dikkat etmeniz gereken saçlarınız için en uygun olan ve aynı zamanda zevkinize de hitap eden ürün olmalıdır.
3. Beyaz saçları koparırsanız, daha fazlası çıkar Beyaz telleri koparmak, daha fazlasının çıkmasına sebep olmaz ama folikülü tahriş edebilir. Tahriş olmuş folikül ise saçların sağlığını yitirmesine sebep olur.
4. Şampuanla, durula ve tekrar et Saçları bir kez şampuanlamak kesinlikle yeterlidir, tekrar etmenize gerek yok. Hatta tekrarlanan ritüel saçların yıpranmasına sebep olur.
5. Dipten uçlara doğru fırçalanmalıdır Fırçalamak saçları açmak için iyi bir yoldur ve daha sağlıklı olmaları için sık sık tekrarlanmalıdır. Ama diplerden uçlara doğru fırçalamak pek çok kırılmaya sebebiyet verebilir, özellikle de saçlar ıslakken. Tam tersi uçlardan başlanıp yavaş yavaş köklere doğru gidilmelidir.
6. Güneş saç rengini açmak için sağlıklı bir yoldur Evet güneş ışınları saçları doğal yolla açar ama inanılanın aksine sağlıklı değildir çünkü çok hassas olan saç derisine zarar verebilir, folikülü yıpratır ve hatta saçları kurutur.
7. Belirli ürünler saç kırıklarını onarır Bu noktada kırıklara tam olarak neyin sebep olduğu keşfedilmelidir. Saç sağlıksız mı, kırılgan mı, nemsiz mi? Böylece kurtarılıp kurtarılamayacağı da netleşir. Bahsi geçen ürünleri bundan sonra düzenli olarak kullanmak ise gelecekteki kırıkları önleyecektir.
8. Gecede 100 kere fırçalamak en iyisidir Yaygın inanışın aksine saçlarınızı her gece 100 kere fırçalamak ne daha sağlıklı olmalarına ne de daha hızlı uzamalarına sebep olur. Saç fırçalamak sadece dolaşanları açmaya ve folikülü uyarmaya yarar. Doğal kıllardan yapılan fırçalar tercih edilmelidir.
9. Saçlar açık ve aşağı doğru salındığında uzaması hızlanır Eski bir inançtır ve saç derisinin nefes alması sağlanacağı için uzamasının hızlanacağı iddia edilir. Ama bu doğru değil. Saçları serbest bırakmak daha çok karışıklığa ve saç yağının yüzle teması sonucu sivilcelenmeye sebep olacaktır. Gevşek bir at kuyruğu ya da topuz uyurken çok daha iyidir.
10. Hayvansal gıdalar saç için daha iyi protein kaynaklarıdır Et ve süt gibi hayvansal gıdaların saçların uzamasına ve daha sağlıklı olmasına bitkisel gıdalardan daha faydalı oldukları da sadece bir mittir. Üstelik sebzelerden alınacak protein cilt için de daha iyidir.
11. Saçlar bir noktadan sonra uzamaz Saçın potansiyel uzunluğuna ulaştığında daha faza uzamayacağına dair de bir inanç bulunmaktadır. Halbuki özen gösterdiğinizde, iyi beslendiğinizde, yıpranmasını önlediğinizde saçlarınız siz ne kadar istiyorsanız o kadar uzayacaktır. Beslenmeniz saç sağlığı üzerinde çok etkilidir, bu yüzden besin açısından zengin gıdalar, temiz proteinler yemeli ve işlenmiş gıdalardan uzak durmalısınız.
12. Gri saçlar stresten oluşur Her ne kadar anneleriniz saçlarının sizin yüzünüzden beyazladığından yakınmayı sevseler de stres, saçların beyazlamasına sebep olmaz. Saçların ne zaman ve ne yoğunlukta beyazlayacağı genetik yapınız ve DNA'nızla ilgilidir.
13. Soğuk su saçlarınız için daha iyidir Çoğu saç stilisti bile bunu önerse de soğuk suyun saçlara daha iyi geldiği doğru değildir. Aşırı sıcak su olumsuz etkiler ama soğuk suyun saçlarınızın üzerinde olumlu etkisi yoktur. Ilık su en iyisidir.
14. Atkuyruğu kepeği önler Bu inanç saçları toplayınca daha az kepek döküleceği üzerine kurulmuş olsa gerek. Belki bu şekilde bakıldığında doğru olabilir ama kepeği önlemez, dökülmesini önler.
15. Gıdalardan yapılan formüller en iyi nemlendiricidir Zeytinyağı, bira ya da mayonezin saçlarınızı kozmetik ürünlerden daha sağlıklı kılacağına inanıyorsanız, tekrar düşünün. Bu gıdalar aşırı yağlanmaya sebep olabileceği gibi kaliteli ürünlerin sağlayacağı bakımdan fazlasını yapmayacaktır.


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