Şifa kaynağı kantaron yağı ve faydaları

Kantaron yağının faydaları nelerdir?

Dünyanın pek çok bölgesinde bulunan kantaron bitkisinden üretilen kantaron yağının birçok faydası mevcut. Eski Yunan ve Roma medeniyetlerinde kötücül büyülere karşı koruyucu olarak da kullanıldığı biliniyor.

Avrupa ülkelerinde yaygın olarak bulunan kantaron çiçeğinden üretilen bu yağ, çok eski zamanlardan beri şifa için kullanılır. Cildin kendisini yenilemesini sağlayan bu yağ, yatalak hastaların yaralarında sık sık kullanılırdı. Aynı zamanda çiçeği güneşte kurutularak kantaron çiçeği çayı elde edilirdi. Kantaron bitkisinin sakinleştirici özelliği olduğundan Avrupa’da uzun süre ruhsal hastalıkların tedavisinde de kullanıldı. Günümüzde bu bitkinin yağı ve kremi üretilmekte. Kurutulmuş çiçeklerini alıp çayını yapmanız da mümkün.

Kantaron yağının faydaları

Damar büzücü etkisi sayesinde kanayan yaraya sürülerek kanama durdurulabilir. Aynı zamanda ağız yoluyla tüketerek iç ve dış kanamaların durmasını sağlar.

Yanık ve yaraları iyileştirir.

Antiseptik özelliği ile yaralarda mikrop oluşmasını ve iltihaplanmayı engeller.

Yaralardan ve yanıktan dolayı oluşan cilt lekelerinin yok olmasını sağlar.

Hücrelerin kısa sürede yenilenmesini ve ölü hücrelerin atılmasını sağlar. Kırışıklıkları engeller.

Cilt renginin dengesini korur.

Doğal bir ağrı kesici olduğundan sırt ağrıları, lumbago, siyatik ve romatizmada masaj yağı olarak kullanılır.

Pürüzsüz bir cilde sahip olmak için cildinize sürebilirsiniz. Sivilce oluşumunu engeller ve var olanların daha çabuk geçmesini sağlar.

Yaz-kış ayaklarını ısıtamayanlar da kantaron yağından yararlanır.

İç ve dış varislerin tedavisinde etkilidir.

Kantaron yağı bebek pişiklerini iyileştirici etkiye sahiptir.

Güneş yanıkları için kantaron yağından yararlanabilirsiniz. Yanık bölgelerinize sürdüğünüzde acınızın azaldığını hemen hissedebilirsiniz.

Hafızaya iyi gelir ve konsantrasyonu artırır.

Melatonin hormonunu artırarak uyku problemlerine çözüm sağlar.

Vitiligonun tedavisinde doğal ilaç olarak kullanılır.

Ağız yoluyla tüketildiğinde kan şekerini düşürür. Yüksek tansiyon sıkıntısı yaşayanlar doktorlarına danışarak tüketmelidir.

Ağız yoluyla tüketildiğinde bağırsak hareketlerini düzenler, kabız ve ishale iyi gelir.

Kepek ve saç dökülme sorunlarına iyi gelir, saçı güçlendirir.

Egzama ve sedef hastalıklarına iyi gelir.

Doğal antibiyotik özelliği vardır.

Baş ağrılarına ve migrene iyi gelir.

Mide ağrılarına iyi gelir. Gastrit ve ülser gibi mide rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılabilir.

Balgam söktürücü özelliği vardır.

Menopoz döneminde yaşanılan ani sıcak basmaları, sinir, stres, duyguların ani değişimleri ve hatta depresyona iyi gelir. Bu dönemlerde günde iki bardak kantaron çayı içilebilir.

Doğal bir antidepresandır. Sinir sistemini rahatlatır, ferahlık ve dinginlik sağlar.

Uçukları geçirmek için kullanılır.

Kantaron yağının kullanım şekilleri

Kantaron yağı

Kantaron yağını kullanmaya başlamadan önce bileğinize birkaç damla sürün ve 24 saat bekleyin. Eğer herhangi bir kaşıntı ya da kızarıklık yoksa gönül rahatlığıyla kullanmaya başlayabilirsiniz.

Vücudunuzda bir bölgeye masaj yaparak kullanacaksanız bölgenin büyüklüğüne bağlı olarak birkaç damla yeterli olacaktır. Oldukça yoğun bir yap olduğu için zeytinyağı ile seyrelterek de kullanabilirsiniz. Günde bir çay kaşığını geçemeyecek şekilde ağız yoluyla tüketebilirsiniz. Dilerseniz direkt içebilir ya da bir bardak ılık suyla karıştırıp içebilirsiniz. Antibiyotik özelliğini pekiştirmek için bal ile karıştırarak tüketilebilir. Baş ağrılarını ve migreni geçirmek için alın bölgesine ve başa yağı ile masaj yapılabilir ya da çayı içilebilir.

Kantaron çayı

Kantaron bitkisinin çiçekleri kurutularak çayı elde edilir. Bu çay sinir sistemine iyi gelir, dinginlik verir ve stresle baş etmeye yarar. Bir bardak sıcak suya 2-3 çay kaşığı kurutulmuş kantaron çiçeği koyun ve 10 dakika demlenmeye bırakın. Demlendikten sonra süzüp tüketebilirsiniz.

Kantaron yağının zararları nelerdir?

Kantaron çayı günde en fazla 1 ya da 2 fincan tüketilmelidir. Fazlası tüketilirse sindirim sistemini bozabilir ve ishale neden olur.

Vücut kantaron yağına karşı kızarıklık, kaşıntı gibi tepkiler gösterirse kullanmayı bırakın.

Hamilelik ve emzirme döneminde çoğu doktor tarafından kullanımı önerilmiyor, doktora başvurmadan kullanılmamalı.

Kronik hastalığı olan kişiler doktora başvurmadan kullanmamalı.

Fazla tüketiminde saç dökülmesine sebep olabilir. Açık tenli kişilerde ışığa karşı duyarlılık oluşturabilir.

Mutfakta kullandığınız yağlar sağlıklı mı?