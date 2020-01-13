Kantaron yağının faydaları nelerdir?

Dünyanın pek çok bölgesinde bulunan kantaron bitkisinden üretilen kantaron yağının birçok faydası mevcut. Eski Yunan ve Roma medeniyetlerinde kötücül büyülere karşı koruyucu olarak da kullanıldığı biliniyor.

+ Sonra Oku
Şifa kaynağı kantaron yağı ve faydaları

Avrupa ülkelerinde yaygın olarak bulunan kantaron çiçeğinden üretilen bu yağ, çok eski zamanlardan beri şifa için kullanılır. Cildin kendisini yenilemesini sağlayan bu yağ, yatalak hastaların yaralarında sık sık kullanılırdı. Aynı zamanda çiçeği güneşte kurutularak kantaron çiçeği çayı elde edilirdi. Kantaron bitkisinin sakinleştirici özelliği olduğundan Avrupa’da uzun süre ruhsal hastalıkların tedavisinde de kullanıldı. Günümüzde bu bitkinin yağı ve kremi üretilmekte. Kurutulmuş çiçeklerini alıp çayını yapmanız da mümkün.

 

Kantaron yağının faydaları

  • Damar büzücü etkisi sayesinde kanayan yaraya sürülerek kanama durdurulabilir. Aynı zamanda ağız yoluyla tüketerek iç ve dış kanamaların durmasını sağlar.

     

  • Yanık ve yaraları iyileştirir.

     

  • Antiseptik özelliği ile yaralarda mikrop oluşmasını ve iltihaplanmayı engeller.

     

  • Yaralardan ve yanıktan dolayı oluşan cilt lekelerinin yok olmasını sağlar.

     

  • Hücrelerin kısa sürede yenilenmesini ve ölü hücrelerin atılmasını sağlar. Kırışıklıkları engeller.

     

  • Cilt renginin dengesini korur.

     

  • Doğal bir ağrı kesici olduğundan sırt ağrıları, lumbago, siyatik ve romatizmada masaj yağı olarak kullanılır.

     

  • Pürüzsüz bir cilde sahip olmak için cildinize sürebilirsiniz. Sivilce oluşumunu engeller ve var olanların daha çabuk geçmesini sağlar.

     

  • Yaz-kış ayaklarını ısıtamayanlar da kantaron yağından yararlanır.

     

  • İç ve dış varislerin tedavisinde etkilidir.

     

  • Kantaron yağı bebek pişiklerini iyileştirici etkiye sahiptir.

     

  • Güneş yanıkları için kantaron yağından yararlanabilirsiniz. Yanık bölgelerinize sürdüğünüzde acınızın azaldığını hemen hissedebilirsiniz.

     

  • Hafızaya iyi gelir ve konsantrasyonu artırır.

     

  • Melatonin hormonunu artırarak uyku problemlerine çözüm sağlar.

     

  • Vitiligonun tedavisinde doğal ilaç olarak kullanılır.

     

  • Ağız yoluyla tüketildiğinde kan şekerini düşürür. Yüksek tansiyon sıkıntısı yaşayanlar doktorlarına danışarak tüketmelidir.

     

  • Ağız yoluyla tüketildiğinde bağırsak hareketlerini düzenler, kabız ve ishale iyi gelir.

     

  • Kepek ve saç dökülme sorunlarına iyi gelir, saçı güçlendirir.

     

  • Egzama ve sedef hastalıklarına iyi gelir.

     

  • Doğal antibiyotik özelliği vardır.

     

  • Baş ağrılarına ve migrene iyi gelir.

     

  • Mide ağrılarına iyi gelir. Gastrit ve ülser gibi mide rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılabilir.

     

  • Balgam söktürücü özelliği vardır.

     

  • Menopoz döneminde yaşanılan ani sıcak basmaları, sinir, stres, duyguların ani değişimleri ve hatta depresyona iyi gelir. Bu dönemlerde günde iki bardak kantaron çayı içilebilir.

     

  • Doğal bir antidepresandır. Sinir sistemini rahatlatır, ferahlık ve dinginlik sağlar.

 

  • Uçukları geçirmek için kullanılır.

 

 

Kantaron yağının kullanım şekilleri

 

Kantaron yağı

Kantaron yağını kullanmaya başlamadan önce bileğinize birkaç damla sürün ve 24 saat bekleyin. Eğer herhangi bir kaşıntı ya da kızarıklık yoksa gönül rahatlığıyla kullanmaya başlayabilirsiniz.
Vücudunuzda bir bölgeye masaj yaparak kullanacaksanız bölgenin büyüklüğüne bağlı olarak birkaç damla yeterli olacaktır. Oldukça yoğun bir yap olduğu için zeytinyağı ile seyrelterek de kullanabilirsiniz. Günde bir çay kaşığını geçemeyecek şekilde ağız yoluyla tüketebilirsiniz. Dilerseniz direkt içebilir ya da bir bardak ılık suyla karıştırıp içebilirsiniz. Antibiyotik özelliğini pekiştirmek için bal ile karıştırarak tüketilebilir. Baş ağrılarını ve migreni geçirmek için alın bölgesine ve başa yağı ile masaj yapılabilir ya da çayı içilebilir.

 

Kantaron çayı

Kantaron bitkisinin çiçekleri kurutularak çayı elde edilir. Bu çay sinir sistemine iyi gelir, dinginlik verir ve stresle baş etmeye yarar. Bir bardak sıcak suya 2-3 çay kaşığı kurutulmuş kantaron çiçeği koyun ve 10 dakika demlenmeye bırakın. Demlendikten sonra süzüp tüketebilirsiniz.

 

 

Kantaron yağının zararları nelerdir?

  • Kantaron çayı günde en fazla 1 ya da 2 fincan tüketilmelidir. Fazlası tüketilirse sindirim sistemini bozabilir ve ishale neden olur.

     

  • Vücut kantaron yağına karşı kızarıklık, kaşıntı gibi tepkiler gösterirse kullanmayı bırakın.

     

  • Hamilelik ve emzirme döneminde çoğu doktor tarafından kullanımı önerilmiyor, doktora başvurmadan kullanılmamalı.

     

  • Kronik hastalığı olan kişiler doktora başvurmadan kullanmamalı.

     

  • Fazla tüketiminde saç dökülmesine sebep olabilir. Açık tenli kişilerde ışığa karşı duyarlılık oluşturabilir.

 

TARÇININ FAYDALARI NELERDİR?

 

Mutfakta kullandığınız yağlar sağlıklı mı?
+10
Zeytinyağı Beslenme uzmanlarının çoğu zeytinyağının yemek yapmak ve yemek için en yararlı ve sağlıklı yağlardan biri olduğunu belirtiyor. Zeytinyağının üzerindeki “sızma” etiketi ise zeytinyağının arıtılmadığını ve bu yüzden de yüksek kalitede olduğunu belirtiyor. Birçok çalışma bunu kalp sağlığının daha iyi olmasıyla da bağdaştırmış durumda. 

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
1
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    10 Ekim 2017 Salı 10:36

    erkekte sertleşmeye faydası olurmu

    Cevapla

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Zayıflamadan hafızaya tarçının faydaları
Zayıflamadan hafızaya tarçının faydaları
Yaş hurmanın hayati faydaları
Yaş hurmanın hayati faydaları
Öksürüğe iyi gelen 7 esansiyel yağ
Öksürüğe iyi gelen 7 esansiyel yağ

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Kaktüs tasarımı nasıl yapılır?
    Kaktüs tasarımı nasıl yapılır?

    Süresi : 01:26 İzlenme : 7103

  • Doğal deodorant nasıl yapılır?
    Doğal deodorant nasıl yapılır?

    Süresi : 01:19 İzlenme : 1392

  • Evde sandalye ile yapılabilecek egzersizler
    Evde sandalye ile yapılabilecek egzersizler

    Süresi : 03:01 İzlenme : 6527

  • Ponpon paspas nasıl yapılır?
    Ponpon paspas nasıl yapılır?

    Süresi : 00:56 İzlenme : 2256

  • Öksürüğe ne iyi gelir?
    Öksürüğe ne iyi gelir?

    Süresi : 01:21 İzlenme : 23615

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X