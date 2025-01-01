Yeni yılın ilk günü vücudunuzu yenileyin!

Bu içerik Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Kaplan tarafından kaleme alınmıştır.

Yılbaşı heyecanı yeni yılın ilk günüyle yerini gerçeklere bırakıyor. Yılbaşı sofrasında yiyip içtiklerine fazla dikkat etmeyen hatta ‘bir geceden bir şey olmaz’ diyerek ölçüyü kaçırmakta sakınca görmeyenler ise kaçınılmaz olarak yeni yıla çeşitli mide problemleri ile başlıyor. Keyifsizlik ve halsizlik gecenin neşesini gölgede bırakırken, gaz, şişkinlik, hazımsızlık ve baş ağrısı en sık rastlanan şikayetler arasında başı çekiyor.

Uyanır uyanmaz 1 bardak ılık su için

Sabah kalktığınızda ilk işiniz büyük bir bardak ılık su içmek olmalı. Sindirimi kolaylaştırmak ve hazımsızlığı gidermek için en az 2 buçuk litre su içmeye özen gösterin. Ayrıca bitki çayları ve maden suyu ile sıvı tüketiminize destek olabilirsiniz.

Kahvaltınız bol yeşillikli olsun

Uyandıktan sonra en geç 1 buçuk saat içinde kahvaltı yapmaya özen gösterin. Metabolizmanın kendini toparlaması için, şarküteri ürünleri ve börek, poğaça, simit gibi hamur işlerinin yer almadığı ağır bir kahvaltıdan uzak durmak şart. Şarküteri ürünleri ve hamur işleri kahvaltınızda yer almasın. Yoğurt, meyve ve müsli ile hafif bir kahvaltı yapabilirsiniz ancak mutlaka kahvaltınızda bol miktarda maydanoz, tere, roka, dereotu, nane gibi yeşilliklere yer verin. Salam, sosis, sucuk veya pastırma gibi şarküteri ürünlerini tercih etmeyin.

BEDEN En sağlıklı 5 kahvaltı önerisi Geç yatmış olsanız da erken kalkın! Her ne kadar yılbaşı akşamı geç yatmış olsanız da, ertesi günü geç saatlere kadar uyuyarak geçirmeyin. Her gün yeni bir gün demek vücudumuz için. Yeni güne daha iyi adapte olabilmek için 8 saatten fazla uyumamak önemli. Aksi halde düzensiz uykudan etkilenen kortizol hormonunun salınımı artar, kan şekeri seviyeleriniz yükselir ve bu da yağ depolanmasına neden olur. Kızartmadan uzak durun Yeni yılın ilk günü canınız hiçbir şey yapmak istemiyor olabilir. Yemeğinizde de kolaya kaçarak fast-food ürünlere yönelmeyi, abur cubur atıştırmalıklarla günü geçirmeyi aklınızdan geçirebilirseniz. Ama gelin yeni yıla sağlıklı bir başlangıç yapın. Hem ilk gün hem de tüm yıl boyunca sağlıksız beslenme alışkanlıklarınıza son verin. Özellikle yağda kızartma tekniği ile pişirilen gıdaları tüketmeyin. Katkı maddeli, yağlı, tuzlu, şekerli hazır ambalajlı gıdaları tüketmeyin. Et, tavuk ve balığı kızartma yerine ızgara, fırında veya haşlama olarak tüketmeye özen gösterin.

Mutlaka sebze ve meyve tüketin Sebze ve meyveler içerdikleri potasyum sayesinde ödem atmanıza yardımcı oluyor. Ayrıca içerdikleri yüksek lif sayesinde sindirim sistemini olumlu yönde destekliyor. Öğle ve akşam öğünlerinizde mevsim sebzelerinden oluşan bir çorbaya veya sebze yemeğine yer verebilirsiniz. Öğünlerin yanında salata tüketmek de iyi bir tercih. Dereotu, maydanoz, roka gibi yeşillikler de vücudun su dengesi adına önemli bir mineral kaynağıdır. YILBAŞI Yeni yılda beslenme: Nasıl başlarsanız öyle gider Tam tahıllı gıdalar tüketin Basit karbonhidrat alımınızı azaltın. Özellikle beyaz un ve beyaz şeker ile yapılan börek, simit, poğaça gibi gıdaları tüketmek yerine tam tahıllı gıdalar veya kurubaklagilleri öğünlerinizde tercih edin. Aç kalmayın Ana öğünleri atlamadan, süt ürünlerini veya mevsim meyvelerini de ekleyeceğiniz ufak ara öğünler ile yılbaşının ertesi günü metabolizmanızı mutlaka canlandırmalısınız. Aksi halde, kendinizi uzun süre aç bırakırsanız kan şekeri seviyelerinizde dalgalanmalar oluşur ve daha fazla tatlıya yönelirsiniz. Ayrıca açlığın yorgunluk, halsizlik, baş ağrısı gibi sonuçları da oluyor. Zencefil ve papatyadan faydalanın Ödem atmak veya midenizi rahatlatmak için aşırıya kaçmamak şartıyla bitki çaylarından faydalanabilirsiniz. Siyah çay veya kahve tüketmek yerine gerek kahvaltınızda gerekse gün içerisinde zencefil, nane, papatya, rezene gibi bitki çaylarını tercih edebilirsiniz.