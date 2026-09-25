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2026 sonbaharının trend parçası: Napolyon ceketler

Bu sezon dik yakalı ve bol düğmeli Nopolyon ceketler çok moda! İşte sokak şıklığından ofis şıklığına Napolyon ceketleri kombinleme önerileri...

Giriş: 25 Eylül 2026, Cuma 11:15
Güncelleme: 25 Eylül 2026, Cuma 11:15
1

Güçlü ve maskülen ofis şıklığı

Tarihi askeri üniformalardan ilham alarak günümüz modern kadınının gardırobuna giren Napolyon ceketler, dik yaka kesimi, kruvaze yapısı ve dore metal düğme detaylarıyla özellikle ofis şıklığında çabasız bir şıklık elde etmenizi sağlıyor. Görseldeki gibi siyah bir Napolyon ceketi, klasik kesim beyaz gömlek ve yüksek bel siyah kumaş pantolon ile bir araya getirerek gerçek bir ofis şıklığı elde edebilirsiniz. Keskin hatlara sahip bu kombini siyah stiletto ve dore detaylı zincirli siyah çanta ile tamamlayabilirsiniz.

2

Sokak stilinde Napolyon ceketler

Napolyon ceketler bu sezon sadece resmi ya da şık ortamlarda değil, sokak modasında da kuralları yeniden yazıyor. Bu ceketler özellikle denim parçalarla kusursuz bir uyum yakalıyor. İşte tam da bu felsefeyi yansıtan, konforu ve şıklığı bir arada sunan harika bir kombin önerisi: Lacivert Napolyon ceket, klasik bir çizgili tişört ve rahat kesim bir jean pantolon ile buluştuğunda ortaya çabasız ama son derece stil sahibi bir görünüm çıkıyor. Bu kombin, hafta sonu gezilerinden şık bir öğle yemeğine kadar her ana eşlik edebilir. Görünümü tamamlamak için siyah loafer ayakkabılar ve şık bir siyah el çantası kullanabilirsiniz.

3

Napolyon ceket ile modern şıklık

Napolyon ceketlerin maskülen yapısını feminen ve iddialı parçalarla kırmak mümkün! Açık krem tonlarındaki, altın düğme detaylı bu şık Napolyon ceket, mini etek ve siyah uzun çizmeler ile bir araya gelerek son derece sofistike ve çarpıcı bir görünüm oluşturuyor. Beyaz ve siyahın kontrastı, dore detaylarla zenginleştirilerek kombini bir adım öne taşıyor.

4

Sade ama iddialı bir görünüm için

Modern hayatın koşturmacasına uyum sağlayan trend bir görünüm arıyorsanız bu önerimiz tam size göre! Gri tonlarındaki Napolyon ceket, sade bir basic t-shirt ve ekru renkte bol pantolon ile smart casual görünümünü elde edebilirsiniz!

5

Gece şıklığında Napolyon ceketler

Napolyon ceketlerin güçlü yapısı saten kumaşlarla birleştiğinde ortaya büyüleyici bir gece şıklığı çıkıyor. 2026 sonbaharında davetlerde, akşam yemeklerinde ya da şık organizasyonlarda fark yaratmak isteyenler için bu kombin ilham veriyor. Siyah Napolyon ceket, zarif siyah bir saten elbise ile bir araya gelerek tek renk bir şıklık elde etmenizi sağlıyor. Ceketin dik yakası ve altın düğme detayları, saten kumaşın doğal parıltısıyla mükemmel bir uyum yakalıyor. İnce bantlı topuklu ayakkabılar, bir clutch çanta ve dore küpeler ise bu görünümü kusursuz biçimde tamamlıyor.

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