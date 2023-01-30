Uyumayı kolaylaştıran müzikler

Pek çok insan uykuya dalmak için müzik dinler, peki bu iyi bir fikir mi?

Uyumayı kolaylaştıran müzikler
Sağlık
Giriş: 30 Ocak 2023 15:09
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Uyumak için müzik dinlemek, birçok kişinin faydalı bulduğu yaygın bir uygulamadır. Araştırmacılar, uyumayı kolaylaştırmayı amaçlayan 1000'e yakın müzik çalma listesini analiz etti. Birçok çalma listesi, uykuyla ilişkilendirilmeyen enerjik parçalarla doluydu.


Çocukların ninnisi "Twinkle Twinkle Little Star" ile Koreli BTS'in k-pop hiti "Dynamite" arasında herhangi bir ortak nokta bulmakta zorlanabilirsiniz. Görünüşe göre her iki şarkı da insanların uykuya dalmasına yardımcı olmak için yaygın olarak kullanılıyor.


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En popüler "uyku müziği" hangisi?

Araştırmacılar analizlerini gerçekleştirmek için önce herhangi bir dilde "uyku" kelimesinin bir varyasyonunu içeren tüm çalma listelerinin bir listesini oluşturdular. Ardından müzik olmayan (podcast'ler ya da doğa sesleri gibi) uyku için tasarlanmamış sonuçları elediler. Daha sonra bu parçaları istatistiksel olarak analiz ederek tempo, ses yüksekliği ve enerji gibi özelliklerine göre gruplandırdılar. Ancak diğer büyük kümeler, pop hitleri ve bağımsız parçalar da dahil olmak üzere çağdaş radyo parçalarıyla doluydu.


Önceki araştırmalar, klasik ve enstrümantal müziğin uyku müziği için en çok kullanılan türler arasında olduğunu ispatlamıştı. Yeni çalışmalarda sonuç daha da şaşırtıcı idi. Araştırmacılar, yeni çalışmanın şaşırtıcı bir sonucunun, her iki türün de pop veya rap'ten daha az görülmesi olduğunu bildirdi.


Söz konusu parçalarda daha sözlerin olduğu ve genelde akustik enstrümanların kullanıldığı tespit edildi. Bahsi geçen şarkılar arasında dünyaca ünlü Koreli grup BTS'nin 'Dynamite' şarkısı ve Billy Eilish ile Khalid'in 'Lovely' parçalarıdır.


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Uyku müziği seçimleri için olası açıklamalar

Psikiyatri Dr. Alex Dimitriu, "İnsan beyni bir örüntü tanıyıcıdır ve bunu doğru yapmaktan gerçekten keyif alır" dedi. Dimitriu'ya göre, enerjik olan şarkılarda dans edilebilirsiniz. Ama enerjik şarkılar doğru koşullar altında birinin uykuya dalmasına yardımcı olabilir. Bu şarkıların yüksek sesli geçişler, ani tempo ya da yoğunluk değişiklikleri olmadan hala yapılandırılmış, simetrik ve tahmin edilebilir olması muhtemeldir. Enerjik parçalarla daha iyi uyuma şansına sahip olmak için, şarkılara aşina olmanız da yeterlidir. Yenilik aynı zamanda beyni uyanık tutan şeydir.


Dr. Kuljeet (Kelly) Gill, "İnsanların uyumak için müzik kullanması şaşırtıcı değil çünkü uyku sorunları çok yaygın bir sorun ve müzik sakinleştirici olabiliyor. Birinin müzik dinlerken uyuyup uyuyamayacağını belirleyen, mutlaka bir müziğin dans edilebilirliği değildir. Fark, müziğin çok duygusal mı yoksa duyguyu tetikliyor mu olduğudur. Bazı insanlar için hareketli müzik sakinleştirici olabilir” açıklamasında bulundu.


Uyumak için müzik dinlemek

İnsanların uyumaya çalıştıkları onca şey arasında müzik en iyi seçeneklerden biridir. İnsanları yatağa rahat, düşünceli ve hatta meditatif bir zihniyete sokar. Düşük ışıkta da müzik dinlenebilir, bu da derin uyku için başka bir artıdır.


Dimitriu, müzik dinledikten sonra sağlıklı bir uyku çekmek için şunları önerdi:

  • daha sonra çıkarılması gerekebilecek ya da kabloya dolanmaya neden olabilecek kulaklıklar takmamak.

  • müziği otomatik olarak kapatmak için bir uyku zamanlayıcısı kullanma.

  • yatmadan önce ekran başında vakit geçirmekten kaçınmak ve her gece aynı saatte yatmak gibi iyi uyku hijyeni için genel uygulamaları takip etmek.

Uykunun en önemli kısmı, uyku-uyanma programının olmasıdır. Kulağa basit ve bariz geliyor, ancak uygulanması o kadar kolay değil. Hafta sonları, izin günleri - bu çok katı programı sürdürmek, kendimizi iyi uyumak için eğitmenin çok önemli bir parçasıdır. Uyku rutinine sahip olmak, her gün aynı saatte uyumak için bir sinyal içerebilir. Müzik sadece bir sinyal olabilir.



Kaynak: David Rossiaky. "What Types of Music Help You Fall Asleep The Easiest". Şuradan alındı: https://www.healthline.com/health-news/what-types-of-music-help-you-fall-asleep-the-easiest. (18.01.2023).


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