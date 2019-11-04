Saç bakımında etkili 7 bitkisel yağ

Kırılmış, yıpranmış saçlarınız var ve siz onlar için etkili bir saç bakım yağı mı arıyorsunuz? Tamamen bitkilerden elde edilen yağları kullanarak saçlarınıza doğal ve güçlü bir bakım yapabilirsiniz. İşte saç bakımında etkili olan yağlar...

Kadınlar arasında en yaygın olan güzellik şikâyeti kuru ve hasarlı saçlardır. Neyse ki doğada saç kırıklarını onaran, saç düğümlenmelerine iyi gelen ve saça doğal bir parlaklık veren birçok yağ mevcut. Saç dökülmesinden, saç kırıklarını gidermesine kadar birçok sorunun yanıtı bu doğal bitkilerde…

Jojoba Yağı

Saç derisini yumuşatarak saç tellerini güçlendirerek kırılmasına karşı dayanıklı hale getiren, cilt tarafından kolay emilen bir yağdır. Ayrıca saç uzatma ve gürleştirme de en önemli çözümlerden biridir. Jojoba yağı, saç kremlerinde ve şampuanlarda da kullanılır. Rafine edilmiş olarak aktarlarda satılan bu yağ, egzama, sedef ve saç biti gibi sorunlara karşı tedavi özelliği vardır.

Lavanta Yağı

Hem saçların uzamasını kolaylaştıran lavanta yağı, hem de saçları besleyerek dökülmesini ve saç kırıklarının oluşumunu durdurur. En önemli faydası, saç derisindeki kan dolaşımını sağlayarak, saç diplerine giden oksijen miktarını artırır. Kekik ve biberiye yağı ile kullanılarak saç derisini ve cilt bakımında kullanmak isterseniz cildinin tahriş etmesini engellemiş olursunuz.

Badem Yağı

Saç bakımında kullanılan en önemli yağdır. Saçları besleyerek, gerekli olan E vitaminini karşılar. İçerisinde bulunan bol miktarda mineral sayesinde saçları güçlendirir. Badem yağı, kirpiklere de uygulandığında besleyerek uzamasını ve daha güçlü gözükmesini sağlar.

Hindistancevizi Yağı

Herkesin son dönem favori yiyeceği, aynı zamanda saçınız için de harika işler başarıyor. Hindistancevizi yağı yalnızca hasarlı saçları onarmaya değil, aynı zamanda kepeğin azalmasına, saç kırıklarının önlenmesine ve saç gözeneklerine ürün birikmesinin engellenmesine yardımcı olan yağlar bakımından çok zengindir. Parlak ve kalın telli saçlar için önerilen bitkisel yağdır. Saçları besleyerek, uzamasını sağlar.

Fındık Yağı

Saç kepeklerinin oluşumunu engelleyen fındık yağı, saçlara parlaklık ve canlı bir görünüm verir. B1, B2, B6 ve E vitamini bakımından yüksek olan bu bitkisel yağ, saçları besleyici özelliği vardır. Sadece saçlarda değil, cilt bakımında da kullanılan fındık yağı, cilde de nem ve parlaklık verir.

Menekşe Yağı

Kuru saçlara sahipseniz, menekşe yağı tam sizlik! Kuru saçları nemlendirerek parlak ve canlı bir görünüm kazandırır. Eski yöntemlerden biri olan menekşe yağı, saç dökülmelerini engeller.

Biberiye yağı

Kırıkları önler ve saç köklerini güçlendirir. İçinde buluna kafeik ve rozmarinik asit sayesinde saça hacim kazandırarak, saç derisini besler ve kaşıntıyı, kuruluğu yok eder.

Argan yağı

Maroken yağ, güzellik endüstrisindeki hasarlı saçlar için kullanılan en son trend yağlardan birisi. Ancak koşup bu ürünlerden almak yerine yağın kendisini kullanmak çok daha akıllıca. Argan yağı yapısında B vitamini, E vitamini ve saçın onarılması ve korunması için kaplama görevi yapan gerekli yağlardan bolca içeriyor.

Zeytinyağı

Zeytinyağı, yapısında vücut, yüz, saç ve tırnaklar için son derece iyileştirici olan tekli doymamış yağlardan bolca içerir. Aynı zamanda parlaklığı arttıran ve saçın kolaylıkla kırılmaya olan eğilimini azaltan E vitamini bakımından da çok zengindir.

Yalancı safran

Saç gözeneklerini güçlendiren, parlaklığı arttıran ve hasarı azaltan yağlar açısından oldukça zengindir. Ayrıca zeytinyağı ve keten yağına kıyasla pişme sınırı daha yüksek olduğundan acele gerektiren durumlarda her zaman kullanılabilir.

Avokado yağı

Avokado yağı, nerede kullanmayı seçerseniz seçin inanılmaz iyileştiricidir. Birçok insan bu yağ ile yemek yapmayı tercih eder, ancak güzellik ürünü olarak da kullanılabilmektedir. Avokado yağı, tekli doymamış yağlar ve E vitamini açısından zengindir. Aynı zamanda çok hoş bir kokusu vardır ve güzellik sektöründe saç bakım ürünleri içerisinde kullanılır.

Keten yağı

Keten yağı dâhilen kullanılabilir; ancak aslında bölgesel olarak da uygulanabilen harika bir güzellik yağıdır. Saç maskesi, yüz temizleyici, kırışıklık önleyici ve hatta kütikül iyileştirici olarak dahi kullanılabilir. Yapısındaki omega 3 yağlar, saçtaki hasarın onarılmasına, saçın güçlenmesine ve parlaklığın artmasına yardımcı olur.

Haşhaş yağı

Haşhaş yağı, vücut losyonu olarak kullanılabildiği gibi saç tedavisinde de kullanılır. Haşhaş yağının çok hoş ve topraksı bir kokusu vardır ve çok kısa bir sürede etki gösterir. Kepek sorununun azalmasına ve saçın hızlı uzamasına yardımcı olur.

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