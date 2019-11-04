Saç bakımında etkili 7 bitkisel yağ

Kadınlar arasında en yaygın olan güzellik şikâyeti kuru ve hasarlı saçlardır. Neyse ki doğada saç kırıklarını onaran, saç düğümlenmelerine iyi gelen ve saça doğal bir parlaklık veren birçok yağ mevcut. Saç dökülmesinden, saç kırıklarını gidermesine kadar birçok sorunun yanıtı bu doğal bitkilerde…
Saç derisini yumuşatarak saç tellerini güçlendirerek kırılmasına karşı dayanıklı hale getiren, cilt tarafından kolay emilen bir yağdır. Ayrıca saç uzatma ve gürleştirme de en önemli çözümlerden biridir. Jojoba yağı, saç kremlerinde ve şampuanlarda da kullanılır. Rafine edilmiş olarak aktarlarda satılan bu yağ, egzama, sedef ve saç biti gibi sorunlara karşı tedavi özelliği vardır.
Hem saçların uzamasını kolaylaştıran lavanta yağı, hem de saçları besleyerek dökülmesini ve saç kırıklarının oluşumunu durdurur. En önemli faydası, saç derisindeki kan dolaşımını sağlayarak, saç diplerine giden oksijen miktarını artırır. Kekik ve biberiye yağı ile kullanılarak saç derisini ve cilt bakımında kullanmak isterseniz cildinin tahriş etmesini engellemiş olursunuz.
Saç bakımında kullanılan en önemli yağdır. Saçları besleyerek, gerekli olan E vitaminini karşılar. İçerisinde bulunan bol miktarda mineral sayesinde saçları güçlendirir. Badem yağı, kirpiklere de uygulandığında besleyerek uzamasını ve daha güçlü gözükmesini sağlar.
Herkesin son dönem favori yiyeceği, aynı zamanda saçınız için de harika işler başarıyor. Hindistancevizi yağı yalnızca hasarlı saçları onarmaya değil, aynı zamanda kepeğin azalmasına, saç kırıklarının önlenmesine ve saç gözeneklerine ürün birikmesinin engellenmesine yardımcı olan yağlar bakımından çok zengindir. Parlak ve kalın telli saçlar için önerilen bitkisel yağdır. Saçları besleyerek, uzamasını sağlar.
Saç kepeklerinin oluşumunu engelleyen fındık yağı, saçlara parlaklık ve canlı bir görünüm verir. B1, B2, B6 ve E vitamini bakımından yüksek olan bu bitkisel yağ, saçları besleyici özelliği vardır. Sadece saçlarda değil, cilt bakımında da kullanılan fındık yağı, cilde de nem ve parlaklık verir.
Kuru saçlara sahipseniz, menekşe yağı tam sizlik! Kuru saçları nemlendirerek parlak ve canlı bir görünüm kazandırır. Eski yöntemlerden biri olan menekşe yağı, saç dökülmelerini engeller.
Kırıkları önler ve saç köklerini güçlendirir. İçinde buluna kafeik ve rozmarinik asit sayesinde saça hacim kazandırarak, saç derisini besler ve kaşıntıyı, kuruluğu yok eder.
Maroken yağ, güzellik endüstrisindeki hasarlı saçlar için kullanılan en son trend yağlardan birisi. Ancak koşup bu ürünlerden almak yerine yağın kendisini kullanmak çok daha akıllıca. Argan yağı yapısında B vitamini, E vitamini ve saçın onarılması ve korunması için kaplama görevi yapan gerekli yağlardan bolca içeriyor.
Zeytinyağı, yapısında vücut, yüz, saç ve tırnaklar için son derece iyileştirici olan tekli doymamış yağlardan bolca içerir. Aynı zamanda parlaklığı arttıran ve saçın kolaylıkla kırılmaya olan eğilimini azaltan E vitamini bakımından da çok zengindir.
Saç gözeneklerini güçlendiren, parlaklığı arttıran ve hasarı azaltan yağlar açısından oldukça zengindir. Ayrıca zeytinyağı ve keten yağına kıyasla pişme sınırı daha yüksek olduğundan acele gerektiren durumlarda her zaman kullanılabilir.
Avokado yağı, nerede kullanmayı seçerseniz seçin inanılmaz iyileştiricidir. Birçok insan bu yağ ile yemek yapmayı tercih eder, ancak güzellik ürünü olarak da kullanılabilmektedir. Avokado yağı, tekli doymamış yağlar ve E vitamini açısından zengindir. Aynı zamanda çok hoş bir kokusu vardır ve güzellik sektöründe saç bakım ürünleri içerisinde kullanılır.
Keten yağı dâhilen kullanılabilir; ancak aslında bölgesel olarak da uygulanabilen harika bir güzellik yağıdır. Saç maskesi, yüz temizleyici, kırışıklık önleyici ve hatta kütikül iyileştirici olarak dahi kullanılabilir. Yapısındaki omega 3 yağlar, saçtaki hasarın onarılmasına, saçın güçlenmesine ve parlaklığın artmasına yardımcı olur.
Haşhaş yağı, vücut losyonu olarak kullanılabildiği gibi saç tedavisinde de kullanılır. Haşhaş yağının çok hoş ve topraksı bir kokusu vardır ve çok kısa bir sürede etki gösterir. Kepek sorununun azalmasına ve saçın hızlı uzamasına yardımcı olur.
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Masaj başlı başına deriyi canlandırmak için iyi. Doğal yağlar iyi. Biberiye saç derisinin kuruluğunu, kaşıntısını almada iyi. Biberiye çayı + hindistan cevizi yağı ile saç diplerine masaj faydalı oluyor. 1 Bardak kaynamış suya 1 tatlı kaşığı kurutulmuş biberiye koyup bir taşım kaynatıp 10 dakika demleyerek kullandım, memnunum.Cevapla
Liquid keratin yorumlarına sakın inanmayın her yere böyle palavra sıkmışlar paranızı bunlara kaptırmayın Ayriyeten attlaki yoruma istinaden evet bıttım sabunu dökülmeyi azaltıp saç tellerini kalınlaştırıyor setleştirdiği için bırakmıştım hiç başka bişeyle yumuşatmak aklıma gelmemişti:DCevapla
çok haklısınız ben de şu liquid keratin tavsiyelerini reklam olarak görüyorum , maskesini almıştım bi ara hiçbir faydasını görmedim tavsiye etmemm...
Size tam çözum bayanlar hakiki bıttım sabunu kullanın .dogal yollar varken kimyasallarla okadar ugrasmaya gerek yok.biaz sertlestiriyor ama son durulama suyuna elma sirkesi koyun sacinizi yikayin .sonra durulayin .koku birakmiyor.Cevapla
Saçlarım çok dökülüyor ne yapmalıyımCevapla
bir çok bitkisel yağ kullandım saçlarım için ama saçlarımda yanıklar olduğu için etkili olmadı bu yüzden sürekli denemeye devam ederken liquid keratin ile karşılaştım ondaki ürünleri kullanmaya başladım ve saçlarımın diplerindeki kaşıntı ve dökülmeyi durdurdum yanıklarım bile kendini toparladı artık saçlarımda hiç problem kalmadı.Cevapla
saçlarım artık yaptığım işlemlere daha fazla dayanamadı yıpranmışlık hiç gitmiyor kestiriyorum bir sürü bakım yapıyorum ama olmuyordu kuaförde konuşurken yanımdaki bayan ‘liquid keratin dene benim saçım senden daha kötüydü düzeldi dedi kuaförde haklı olduğunu söyleyince hemen orda internet sitelerini aldım hemen eve dönünce önce canlıdan sonra telefon ile görüştüm saçımın fotoğraflarını falan gönderdim saçım için gerekli olanları gönderdiler hemen 1 günde geldi zaten kullanmaya başladım ve saçlarım düzelmeye başladı 2 haftadır falan kullanıyorum ama etkisini görmeye başladım şimdidenCevapla
zeytinyağı kullan
lore keratin ürünlerini herkese tavsiye ederim.Cevapla
canım sen hangisini aldın ki ben 20 gr lık serumdan aldım su gibi cıktı ayrıcaa kutu bile yoktu zaten etiketi bile uydurma bir şey çıktı . parama yazık oldu. valla şikayet yazacağım.. resmen insanlarla alay ediyorlar.
benimde saçlarım çok kuruydu alt komsum keratin tavsiye etti saf keratin setini düzenli kullandım saçım ışıl ışıl yumusacık olduCevapla
saçlarımın uzaması yavaştı katkısız keratin dip bakım yağları kullandım epey etkili ürün çok hızlı uzama sağladıCevapla
ürün ismi alabilir miyim?
likit keratini öneren kişi hep aynı kişi..yeterr artık insanları bu kadar aptal yerine koymayın!!Cevapla
canım bana da biraz öyle geldi ama işyerınde arkadaşım daha önce aldı röfleden saçları çok kurumuştu ve yıpranıktı ona çok iyi gelınce mecburen ona guvendım ben de aldım ve çoök çoook memnun kaldım , sen denedinmi istersen ucuzundan bir tane tek al saçının bir bölgesine dene sonuçları görünce zaten sorun kalmayacak.
bu maskeler iyi hoş ama asla yanmış ya da aşırı yıpranmış saçı onarmaya yetmez. bu maskeleri günlük ve haftalık saç bakım rutinine almak lazım. aşırı yıpranma varsa en güzeli keratin bakımı yapmak ya da yaptırmak. ben evde uygulamaya yönelik setlerden aldım çok memnun kaldım. katkısız keratin olmasına özellikle dikkat edin.Cevapla
bütün bu yağların bulunduğu mega seti satın aldım 3 ay önce harika ürünler saçım eskisi gibi sağlıklı,parlak ve bakımlı oldu. herkese tavsiye ederim.Cevapla
mega seti nerden aldiniz
zigavus argan oil besleyici saç bakım serumu saçım temizken uyguladığım saçımın yıpranmasını kurumasını ve dökülmesini önleyen muhteşem bakım sağlayan yağ...Cevapla
ben orcapelli diye kür ve şampuan aldım 1 ayda rahat 5 cm uzamıştır saçlarım. dökülme ve kepek sorunumda gitti içinde 13 çeşit yağ varmış tavsiye edebilirim. 70 den almıştım ben şimdi indirime girmiş 49 olmuş.Cevapla
aktardanmı aldınız
slm, mevsimsel yoğun dökülmeden çok saç kaybettim. yurt dışından gelen bir arkadaşımın tavsiyesiyle mega keratin seti aldım. kullandım. mutlu sona erdim. şu an çok çok memnunum, ve tavsıye ederım.Cevapla
bu yağlar herkeste aynı etkıyı yapmıyor herkesın saç yapısı farklı . benimde saçlarım boyaya boyaya cılkından cıktı hangi maskeyi denediysem fayda etmedi . bide çok zahmetli geliyor o maskelerı hazırlamak uğraştırıcı sürmesi ayrı dert... sonra tesadüfen tıkladığım bir linkte saç bakım uzmanıyla görüştüm bana saçıma likit keratin yüklemesi yapmam gerektiğini söyledi. şimdilik aldım bakalım sonuçlarını kullanınca görecezCevapla
merhaba ekstra macadamia yağını kesinlikle tavsiye ediyorum. zor bulunan bir yağ. ben saf halini doa kozmetikten alıyorum. tavsiye ederiiimmmmmCevapla
kesinlikle argan yağını tavsiye ediyorum,özellikle saçlarınızı nemlendirmek için birebir...Cevapla
ya bırak aynı adam girip girip reklam yapıp çıkmışCevapla
yanan saçı yağ toparlamaz ki. kırıkları da düzeltmez. sadece nem dengesi bozulmuş olan, kuru ve mat saçlara iyi gelir. yanan saçları sadece saçın kendi ana yapısı olan keratin kurtarır. keratinin de saf olması önemlidir. saçlarınız için keratin yağı, dipleriniz için dip bakım yağı kullanabilirsiniz. kendiniz ayrı ayrı aldığınızda gerçekten kaliteli yağlar çok daha maliyetli olacaktır.Cevapla
bu yağları uygulandıktan sonra yıkıyacakmıyızCevapla
Saçta en etkili yaģ zeytinyagidir . Birde hindistan cevizi yagiCevapla
yıpranmış saçı ve dökülen saçları keratin dip bakım yağından başka hiçbiri iyileştiremedi.
yanan saçlar için en etkili çözüm dax supergro ve sogan suyu :) bende 20 cm yanan saçı böyle topladım dökülmeler lastik görüntüsü herşey gittiCevapla
saçlarım renk açma merakından yandı mahfoldu. neler neler denemedim ki, yok bulamadım. nerdeyse kökten kestirecektim. fakat likid keratin serum kullanınca resmen saçlarım eski doğal halıne yakın bir şekilde düzeldiler. şu an çok mutluyum. herkese tavsiye ederim sakın saçınızı kısaltmayın önce bu katkısız keratini yükleyin. hızlı uzaması ıcın de keratın dşp bakım yağım var o da mucize gıbı saçımı güçlendırdı.Cevapla
kendiniz evde mi uyguladınız?
canım ne kadara aldın bunu saçın hızlı uzadımı bide merak ediyorum bana cevap atarmısın bu hesaba eda7alper52@gmail.com
Benim.saçların hem kalın,cansız ,kuru ne kullanacağı mi bilmiyorum. Bana bi öneride bulunur lutfenCevapla
bbenim saçımda sizinki gibi aynı durumda sayılır, 4 aydır liquid keratin maske kullanıyorum, saçıma çok iyi geldi, rahatladım.
boya yapmaktan saç diplerim yandı ve saçlarım resmen küstü hiç uzamıyor hatta dökülüyordu. şu an keratin dip bakım yağı kullanmaya başlayalı çok şükür ki dökülme kesildi ve saçlarım uzamaya başladı. dahası saçım parlak ve yumuşacık geliyor.Cevapla
arkadaşlar benimde saçlarım maşadan ve boyadan çok yıpranmıştı.uzun araştırmalarım sonucunda deflin tamamen bitkisel ve kimyasal içermeyen bir şampuanı buldum 6 aydır kullanıyorum ve çok memnunum. bitkisel özelliği saçımıda uzattı ve saç kremi gerektirmiyor.Cevapla
arkadaşlar en iyisi bioxinin yeni çıkardığı şampuan ben kullanıyorum çok memnunum bioxcin qantumCevapla
keratin ne kadar kiCevapla
iarkadaşlar yıllarca iy bir şampuan aradım, istedim hem bitkisel olsun hem de boyalı yıpranan saçıma uygun olsun ama yıllarca ulamadım sentetik şampuanlardan da nefret ederim. şu an likid keratin şampuana başladım, çok memnunum sert saçlarım yumuşadı mat saçlarım canlandı ve daha hızlı uzama hissediyorum.Cevapla
ben keratin dip bakım yağına başladım, 2 hafta oldu ama şimdiden saçlarım güçlü ve hızlı uzamaya başladı cok cok mutluyum küsen saçlarım dirildi.Cevapla
merhaba. . .katkısız keratini ben internette buldum ve set aldım, şu an kullanıyorum gerçekten saçlarım ilk kullanımda toparladı, tekrar kullanacağım.Cevapla
katkısız keratini nerden buluruzCevapla
Katkısız keratini aktarlarda bulabilirmiyizCevapla
yalnız saçında benim saçım gibi yıpranma ve kırıklar olan varsa, bu bakımlardan önce saçına keratin yüklemesi şart. ondan sonra bakım yağı daha işe yarar. yoksa sürekli bakım insanı bıktırıyor. ben önce keratin yükledim ve gerçekten çok memnunum. fakat sakın kozmetiklerde satılan kimyasal içerikli keratın bakım almayın. direk katkısız keratin bulmanız lazım. kullanımı da çok kolay, kuru saça sürün kurutun durulayıp maskeleyin hepsi bu. ben böyle yaptım saçlarım dirildi.Cevapla
Hepsini karistirip kullanilsa ve sacta ne kadar bekleticezCevapla
Hepsini karıstırın fındık yagının 20 milimliği olmadıgı için 50 milim katın badem yagıda 50 milim olsun digerleri 20 milim eger imkanınız varsa ısırgan yagı ve kokusundan etkilenmem diyorsanız sarımsak yagıda katabilirsiniz ısorgan yagının hucrw yenileme özelliği vardır sarımsak isr ölü hucre yoksaCevapla
Biz bunları nasıl kullanıcaz acaba açıklayabilir misinizCevapla
bütün yağlar etkili kesinlikle deneyin.... ,Cevapla