Saç bakımında etkili 7 bitkisel yağ

Kırılmış, yıpranmış saçlarınız var ve siz onlar için etkili bir saç bakım yağı mı arıyorsunuz? Tamamen bitkilerden elde edilen yağları kullanarak saçlarınıza doğal ve güçlü bir bakım yapabilirsiniz. İşte saç bakımında etkili olan yağlar...

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Saç bakımında etkili 7 bitkisel yağ

Kadınlar arasında en yaygın olan güzellik şikâyeti kuru ve hasarlı saçlardır. Neyse ki doğada saç kırıklarını onaran, saç düğümlenmelerine iyi gelen ve saça doğal bir parlaklık veren birçok yağ mevcut. Saç dökülmesinden, saç kırıklarını gidermesine kadar birçok sorunun yanıtı bu doğal bitkilerde…

 

Jojoba Yağı

Saç derisini yumuşatarak saç tellerini güçlendirerek kırılmasına karşı dayanıklı hale getiren, cilt tarafından kolay emilen bir yağdır. Ayrıca saç uzatma ve gürleştirme de en önemli çözümlerden biridir. Jojoba yağı, saç kremlerinde ve şampuanlarda da kullanılır. Rafine edilmiş olarak aktarlarda satılan bu yağ, egzama, sedef ve saç biti gibi sorunlara karşı tedavi özelliği vardır.  

 

Lavanta Yağı

Hem saçların uzamasını kolaylaştıran lavanta yağı, hem de saçları besleyerek dökülmesini ve saç kırıklarının oluşumunu durdurur. En önemli faydası, saç derisindeki kan dolaşımını sağlayarak, saç diplerine giden oksijen miktarını artırır. Kekik ve biberiye yağı ile kullanılarak saç derisini ve cilt bakımında kullanmak isterseniz cildinin tahriş etmesini engellemiş olursunuz.

 

SAÇ DÖKÜLMESİ NEDENLERİ NELERDİR?

 

Badem Yağı

Saç bakımında kullanılan en önemli yağdır. Saçları besleyerek, gerekli olan E vitaminini karşılar. İçerisinde bulunan bol miktarda mineral sayesinde saçları güçlendirir. Badem yağı, kirpiklere de uygulandığında besleyerek uzamasını ve daha güçlü gözükmesini sağlar.

 

Hindistancevizi Yağı

Herkesin son dönem favori yiyeceği, aynı zamanda saçınız için de harika işler başarıyor. Hindistancevizi yağı yalnızca hasarlı saçları onarmaya değil, aynı zamanda kepeğin azalmasına, saç kırıklarının önlenmesine ve saç gözeneklerine ürün birikmesinin engellenmesine yardımcı olan yağlar bakımından çok zengindir. Parlak ve kalın telli saçlar için önerilen bitkisel yağdır. Saçları besleyerek, uzamasını sağlar.

 

Fındık Yağı

Saç kepeklerinin oluşumunu engelleyen fındık yağı, saçlara parlaklık ve canlı bir görünüm verir. B1, B2, B6 ve E vitamini bakımından yüksek olan bu bitkisel yağ, saçları besleyici özelliği vardır. Sadece saçlarda değil, cilt bakımında da kullanılan fındık yağı, cilde de nem ve parlaklık verir.

 

MÜKEMMEL SAÇLA UYANMANIN 10 YOLU

 

Menekşe Yağı

Kuru saçlara sahipseniz, menekşe yağı tam sizlik! Kuru saçları nemlendirerek parlak ve canlı bir görünüm kazandırır. Eski yöntemlerden biri olan menekşe yağı, saç dökülmelerini engeller.

 

 

Biberiye yağı

Kırıkları önler ve saç köklerini güçlendirir. İçinde buluna  kafeik ve rozmarinik asit sayesinde saça hacim kazandırarak, saç derisini besler ve kaşıntıyı, kuruluğu yok eder.

 

PARLAK SAÇLAR İÇİN EVDE BAKIM ÖNERİLERİ

 

Argan yağı

Maroken yağ, güzellik endüstrisindeki hasarlı saçlar için kullanılan en son trend yağlardan birisi. Ancak koşup bu ürünlerden almak yerine yağın kendisini kullanmak çok daha akıllıca. Argan yağı yapısında B vitamini, E vitamini ve saçın onarılması ve korunması için kaplama görevi yapan gerekli yağlardan bolca içeriyor.  

 

Zeytinyağı

Zeytinyağı, yapısında vücut, yüz, saç ve tırnaklar için son derece iyileştirici olan tekli doymamış yağlardan bolca içerir. Aynı zamanda parlaklığı arttıran ve saçın kolaylıkla kırılmaya olan eğilimini azaltan E vitamini bakımından da çok zengindir.

 

Yalancı safran

Saç gözeneklerini güçlendiren, parlaklığı arttıran ve hasarı azaltan yağlar açısından oldukça zengindir. Ayrıca zeytinyağı ve keten yağına kıyasla pişme sınırı daha yüksek olduğundan acele gerektiren durumlarda her zaman kullanılabilir.

 

BEYAZ SAÇLARI KAPATMAK İÇİN DOĞAL FORMÜLLER

 

Avokado yağı

Avokado yağı, nerede kullanmayı seçerseniz seçin inanılmaz iyileştiricidir. Birçok insan bu yağ ile yemek yapmayı tercih eder, ancak güzellik ürünü olarak da kullanılabilmektedir. Avokado yağı, tekli doymamış yağlar ve E vitamini açısından zengindir. Aynı zamanda çok hoş bir kokusu vardır ve güzellik sektöründe saç bakım ürünleri içerisinde kullanılır.

 

Keten yağı

Keten yağı dâhilen kullanılabilir; ancak aslında bölgesel olarak da uygulanabilen harika bir güzellik yağıdır. Saç maskesi, yüz temizleyici, kırışıklık önleyici ve hatta kütikül iyileştirici olarak dahi kullanılabilir. Yapısındaki omega 3 yağlar, saçtaki hasarın onarılmasına, saçın güçlenmesine ve parlaklığın artmasına yardımcı olur.

 

Haşhaş yağı

Haşhaş yağı, vücut losyonu olarak kullanılabildiği gibi saç tedavisinde de kullanılır. Haşhaş yağının çok hoş ve topraksı bir kokusu vardır ve çok kısa bir sürede etki gösterir. Kepek sorununun azalmasına ve saçın hızlı uzamasına yardımcı olur.

 

Muhteşem saçlar için basit öneriler
+7
Saçları ne sıklıkta şampuanlamalı?
Çok fazla kırığınız olmadığı sürece saçlarınızı her gün yıkmanızda bir sakınca yok. Yıkama, kurutma ve şekillendirme süreci saçınıza zarar vereceği için yalnızca yağlı saçlara sahip, hava kirliliği olan bir yerde yaşıyor ya da gün aşırı egzersiz yapıyorsanız her gün yıkamayı tercih etmelisiniz.  

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Yorumlar
51
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    29 Nisan 2019 Pazartesi 16:19

    Masaj başlı başına deriyi canlandırmak için iyi. Doğal yağlar iyi. Biberiye saç derisinin kuruluğunu, kaşıntısını almada iyi. Biberiye çayı + hindistan cevizi yağı ile saç diplerine masaj faydalı oluyor. 1 Bardak kaynamış suya 1 tatlı kaşığı kurutulmuş biberiye koyup bir taşım kaynatıp 10 dakika demleyerek kullandım, memnunum.

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  • Misafir
     
    17 Ocak 2019 Perşembe 10:51

    Liquid keratin yorumlarına sakın inanmayın her yere böyle palavra sıkmışlar paranızı bunlara kaptırmayın Ayriyeten attlaki yoruma istinaden evet bıttım sabunu dökülmeyi azaltıp saç tellerini kalınlaştırıyor setleştirdiği için bırakmıştım hiç başka bişeyle yumuşatmak aklıma gelmemişti:D

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  • Misafir
     
    22 Ağustos 2019 Perşembe 19:30

    çok haklısınız ben de şu liquid keratin tavsiyelerini reklam olarak görüyorum , maskesini almıştım bi ara hiçbir faydasını görmedim tavsiye etmemm...

  • Misafir
     
    14 Aralık 2018 Cuma 15:23

    Size tam çözum bayanlar hakiki bıttım sabunu kullanın .dogal yollar varken kimyasallarla okadar ugrasmaya gerek yok.biaz sertlestiriyor ama son durulama suyuna elma sirkesi koyun sacinizi yikayin .sonra durulayin .koku birakmiyor.

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  • Misafir
     
    21 Ekim 2018 Pazar 13:22

    Saçlarım çok dökülüyor ne yapmalıyım

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  • Misafir
     
    08 Eylül 2018 Cumartesi 16:29

    bir çok bitkisel yağ kullandım saçlarım için ama saçlarımda yanıklar olduğu için etkili olmadı bu yüzden sürekli denemeye devam ederken liquid keratin ile karşılaştım ondaki ürünleri kullanmaya başladım ve saçlarımın diplerindeki kaşıntı ve dökülmeyi durdurdum yanıklarım bile kendini toparladı artık saçlarımda hiç problem kalmadı.

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  • Misafir
     
    14 Temmuz 2018 Cumartesi 15:27

    saçlarım artık yaptığım işlemlere daha fazla dayanamadı yıpranmışlık hiç gitmiyor kestiriyorum bir sürü bakım yapıyorum ama olmuyordu kuaförde konuşurken yanımdaki bayan ‘liquid keratin dene benim saçım senden daha kötüydü düzeldi dedi kuaförde haklı olduğunu söyleyince hemen orda internet sitelerini aldım hemen eve dönünce önce canlıdan sonra telefon ile görüştüm saçımın fotoğraflarını falan gönderdim saçım için gerekli olanları gönderdiler hemen 1 günde geldi zaten kullanmaya başladım ve saçlarım düzelmeye başladı 2 haftadır falan kullanıyorum ama etkisini görmeye başladım şimdiden

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  • Misafir
     
    17 Temmuz 2018 Salı 14:38

    zeytinyağı kullan

  • Misafir
     
    07 Mart 2018 Çarşamba 17:17

    lore keratin ürünlerini herkese tavsiye ederim.

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  • Misafir
     
    16 Mart 2018 Cuma 19:23

    canım sen hangisini aldın ki ben 20 gr lık serumdan aldım su gibi cıktı ayrıcaa kutu bile yoktu zaten etiketi bile uydurma bir şey çıktı . parama yazık oldu. valla şikayet yazacağım.. resmen insanlarla alay ediyorlar.

  • Misafir
     
    09 Ocak 2018 Salı 17:50

    benimde saçlarım çok kuruydu alt komsum keratin tavsiye etti saf keratin setini düzenli kullandım saçım ışıl ışıl yumusacık oldu

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  • Misafir
     
    22 Aralık 2017 Cuma 11:32

    saçlarımın uzaması yavaştı katkısız keratin dip bakım yağları kullandım epey etkili ürün çok hızlı uzama sağladı

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  • Misafir
     
    18 Ocak 2018 Perşembe 17:28

    ürün ismi alabilir miyim?

  • Misafir
     
    08 Ekim 2017 Pazar 14:25

    likit keratini öneren kişi hep aynı kişi..yeterr artık insanları bu kadar aptal yerine koymayın!!

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  • Misafir
     
    16 Mart 2018 Cuma 19:26

    canım bana da biraz öyle geldi ama işyerınde arkadaşım daha önce aldı röfleden saçları çok kurumuştu ve yıpranıktı ona çok iyi gelınce mecburen ona guvendım ben de aldım ve çoök çoook memnun kaldım , sen denedinmi istersen ucuzundan bir tane tek al saçının bir bölgesine dene sonuçları görünce zaten sorun kalmayacak.

  • Misafir
     
    18 Ağustos 2017 Cuma 11:12

    bu maskeler iyi hoş ama asla yanmış ya da aşırı yıpranmış saçı onarmaya yetmez. bu maskeleri günlük ve haftalık saç bakım rutinine almak lazım. aşırı yıpranma varsa en güzeli keratin bakımı yapmak ya da yaptırmak. ben evde uygulamaya yönelik setlerden aldım çok memnun kaldım. katkısız keratin olmasına özellikle dikkat edin.

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  • slaymilen@gmail.com
     
    25 Nisan 2017 Salı 15:22

    bütün bu yağların bulunduğu mega seti satın aldım 3 ay önce harika ürünler saçım eskisi gibi sağlıklı,parlak ve bakımlı oldu. herkese tavsiye ederim.

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  • Misafir
     
    05 Temmuz 2017 Çarşamba 13:10

    mega seti nerden aldiniz

  • Misafir
     
    10 Nisan 2017 Pazartesi 10:21

    zigavus argan oil besleyici saç bakım serumu saçım temizken uyguladığım saçımın yıpranmasını kurumasını ve dökülmesini önleyen muhteşem bakım sağlayan yağ...

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  • Misafir
     
    24 Şubat 2017 Cuma 13:57

    ben orcapelli diye kür ve şampuan aldım 1 ayda rahat 5 cm uzamıştır saçlarım. dökülme ve kepek sorunumda gitti içinde 13 çeşit yağ varmış tavsiye edebilirim. 70 den almıştım ben şimdi indirime girmiş 49 olmuş.

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  • Misafir
     
    10 Mart 2017 Cuma 16:26

    aktardanmı aldınız

  • Misafir
     
    03 Şubat 2017 Cuma 00:53

    slm, mevsimsel yoğun dökülmeden çok saç kaybettim. yurt dışından gelen bir arkadaşımın tavsiyesiyle mega keratin seti aldım. kullandım. mutlu sona erdim. şu an çok çok memnunum, ve tavsıye ederım.

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  • Misafir
     
    25 Kasım 2016 Cuma 13:37

    bu yağlar herkeste aynı etkıyı yapmıyor herkesın saç yapısı farklı . benimde saçlarım boyaya boyaya cılkından cıktı hangi maskeyi denediysem fayda etmedi . bide çok zahmetli geliyor o maskelerı hazırlamak uğraştırıcı sürmesi ayrı dert... sonra tesadüfen tıkladığım bir linkte saç bakım uzmanıyla görüştüm bana saçıma likit keratin yüklemesi yapmam gerektiğini söyledi. şimdilik aldım bakalım sonuçlarını kullanınca görecez

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  • Misafir
     
    25 Ekim 2016 Salı 13:06

    merhaba ekstra macadamia yağını kesinlikle tavsiye ediyorum. zor bulunan bir yağ. ben saf halini doa kozmetikten alıyorum. tavsiye ederiiimmmmm

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  • Misafir
     
    08 Ekim 2016 Cumartesi 11:56

    kesinlikle argan yağını tavsiye ediyorum,özellikle saçlarınızı nemlendirmek için birebir...

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  • Misafir
     
    05 Ekim 2016 Çarşamba 13:19

    ya bırak aynı adam girip girip reklam yapıp çıkmış

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  • Misafir
     
    28 Temmuz 2016 Perşembe 16:57

    yanan saçı yağ toparlamaz ki. kırıkları da düzeltmez. sadece nem dengesi bozulmuş olan, kuru ve mat saçlara iyi gelir. yanan saçları sadece saçın kendi ana yapısı olan keratin kurtarır. keratinin de saf olması önemlidir. saçlarınız için keratin yağı, dipleriniz için dip bakım yağı kullanabilirsiniz. kendiniz ayrı ayrı aldığınızda gerçekten kaliteli yağlar çok daha maliyetli olacaktır.

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  • Misafir
     
    21 Temmuz 2016 Perşembe 01:24

    bu yağları uygulandıktan sonra yıkıyacakmıyız

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  • Misafir
     
    16 Temmuz 2016 Cumartesi 17:15

    Saçta en etkili yaģ zeytinyagidir . Birde hindistan cevizi yagi

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  • Misafir
     
    11 Eylül 2016 Pazar 04:01

    yıpranmış saçı ve dökülen saçları keratin dip bakım yağından başka hiçbiri iyileştiremedi.

  • Misafir
     
    08 Temmuz 2016 Cuma 22:51

    yanan saçlar için en etkili çözüm dax supergro ve sogan suyu :) bende 20 cm yanan saçı böyle topladım dökülmeler lastik görüntüsü herşey gitti

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  • Misafir
     
    25 Haziran 2016 Cumartesi 19:50

    saçlarım renk açma merakından yandı mahfoldu. neler neler denemedim ki, yok bulamadım. nerdeyse kökten kestirecektim. fakat likid keratin serum kullanınca resmen saçlarım eski doğal halıne yakın bir şekilde düzeldiler. şu an çok mutluyum. herkese tavsiye ederim sakın saçınızı kısaltmayın önce bu katkısız keratini yükleyin. hızlı uzaması ıcın de keratın dşp bakım yağım var o da mucize gıbı saçımı güçlendırdı.

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  • Misafir
     
    15 Temmuz 2016 Cuma 17:19

    kendiniz evde mi uyguladınız?

  • Misafir
     
    17 Temmuz 2016 Pazar 15:22

    canım ne kadara aldın bunu saçın hızlı uzadımı bide merak ediyorum bana cevap atarmısın bu hesaba eda7alper52@gmail.com

  • Misafir
     
    21 Haziran 2016 Salı 13:43

    Benim.saçların hem kalın,cansız ,kuru ne kullanacağı mi bilmiyorum. Bana bi öneride bulunur lutfen

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  • Misafir
     
    18 Nisan 2017 Salı 02:28

    bbenim saçımda sizinki gibi aynı durumda sayılır, 4 aydır liquid keratin maske kullanıyorum, saçıma çok iyi geldi, rahatladım.

  • Misafir
     
    19 Haziran 2016 Pazar 16:01

    boya yapmaktan saç diplerim yandı ve saçlarım resmen küstü hiç uzamıyor hatta dökülüyordu. şu an keratin dip bakım yağı kullanmaya başlayalı çok şükür ki dökülme kesildi ve saçlarım uzamaya başladı. dahası saçım parlak ve yumuşacık geliyor.

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  • Misafir
     
    11 Mayıs 2016 Çarşamba 09:31

    arkadaşlar benimde saçlarım maşadan ve boyadan çok yıpranmıştı.uzun araştırmalarım sonucunda deflin tamamen bitkisel ve kimyasal içermeyen bir şampuanı buldum 6 aydır kullanıyorum ve çok memnunum. bitkisel özelliği saçımıda uzattı ve saç kremi gerektirmiyor.

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  • Misafir
     
    29 Nisan 2016 Cuma 11:27

    arkadaşlar en iyisi bioxinin yeni çıkardığı şampuan ben kullanıyorum çok memnunum bioxcin qantum

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  • Misafir
     
    15 Nisan 2016 Cuma 21:10

    keratin ne kadar ki

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  • Misafir
     
    15 Nisan 2016 Cuma 02:10

    iarkadaşlar yıllarca iy bir şampuan aradım, istedim hem bitkisel olsun hem de boyalı yıpranan saçıma uygun olsun ama yıllarca ulamadım sentetik şampuanlardan da nefret ederim. şu an likid keratin şampuana başladım, çok memnunum sert saçlarım yumuşadı mat saçlarım canlandı ve daha hızlı uzama hissediyorum.

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  • Misafir
     
    26 Mart 2016 Cumartesi 03:36

    ben keratin dip bakım yağına başladım, 2 hafta oldu ama şimdiden saçlarım güçlü ve hızlı uzamaya başladı cok cok mutluyum küsen saçlarım dirildi.

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  • Misafir
     
    13 Mart 2016 Pazar 14:50

    merhaba. . .katkısız keratini ben internette buldum ve set aldım, şu an kullanıyorum gerçekten saçlarım ilk kullanımda toparladı, tekrar kullanacağım.

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  • Misafir
     
    18 Şubat 2016 Perşembe 11:00

    katkısız keratini nerden buluruz

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  • Misafir
     
    07 Şubat 2016 Pazar 21:04

    Katkısız keratini aktarlarda bulabilirmiyiz

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  • Misafir
     
    30 Ocak 2016 Cumartesi 04:01

    yalnız saçında benim saçım gibi yıpranma ve kırıklar olan varsa, bu bakımlardan önce saçına keratin yüklemesi şart. ondan sonra bakım yağı daha işe yarar. yoksa sürekli bakım insanı bıktırıyor. ben önce keratin yükledim ve gerçekten çok memnunum. fakat sakın kozmetiklerde satılan kimyasal içerikli keratın bakım almayın. direk katkısız keratin bulmanız lazım. kullanımı da çok kolay, kuru saça sürün kurutun durulayıp maskeleyin hepsi bu. ben böyle yaptım saçlarım dirildi.

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  • Misafir
     
    24 Ocak 2016 Pazar 17:35

    Hepsini karistirip kullanilsa ve sacta ne kadar bekleticez

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  • Misafir
     
    19 Ağustos 2015 Çarşamba 20:08

    Hepsini karıstırın fındık yagının 20 milimliği olmadıgı için 50 milim katın badem yagıda 50 milim olsun digerleri 20 milim eger imkanınız varsa ısırgan yagı ve kokusundan etkilenmem diyorsanız sarımsak yagıda katabilirsiniz ısorgan yagının hucrw yenileme özelliği vardır sarımsak isr ölü hucre yoksa

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  • Misafir
     
    31 Temmuz 2015 Cuma 04:40

    Biz bunları nasıl kullanıcaz acaba açıklayabilir misiniz

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  • Misafir
     
    17 Haziran 2015 Çarşamba 17:25

    bütün yağlar etkili kesinlikle deneyin.... ,

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