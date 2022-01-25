Kabızlık neden yaşanır?

Tıp dilindeki adı konstipasyon olan kabızlık hastalığı, bağırsak hareketlerinin yavaşlaması sonucunda haftada üç veya daha az sayıda defekasyon gerçeklemesine denir. Dışkılama zorluğu, ağrılı dışkılama ve şişkinlik gibi olumsuz durumlara yol açan kabızlık, sindirim sistemi rahatsızlıkları arasında en yaygın olandır.

Kabızlık problemini en aza indirmek ve iyileşmek için beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi gerektiğini söyleyen Proktoloji Uzmanı Op. Dr. Yasir Gözü, kabızlığın altında yatan sebepleri açıkladı.

Her gün tuvalete çıkmak gerekir yoksa vücudunuzda toksinler birikir

Bu durum kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Her gün tuvalete çıkmak sindirim sistemi için oldukça iyidir ancak kabızlık belirtisi değildir. Kabızlıktan söz edebilmek için haftada üçten az dışkılama olması gerekir. Eğer üçten az dışkılama yaşıyor iseniz ciddi bir kabızlık olabilir. Muhakkak uzman bir hekime başvurmalısınız.

Kabızlığın çözümü lifli beslenmektir

Yetersiz lif tüketimi kabızlığa yol açmaktadır. Ekmek, makarna, pirinç, et ve işlenmiş gıdalar gibi besinlerin devamlı tüketimi bağırsakların düzenini bozar. Bunu önlemek için lifli besinlere ağırlık verebilirsiniz. Gün içerisinde öğünlerinizi lifli gıdalardan yana tercih edebilirsiniz. Ancak gaz ve şişkinlik problemi yaşamamak için lifli, sağlıklı besinleri yavaş yavaş arttırın. Daha öncesinde az tüketiyorsanız birden tüketimi de kabızlık yapabilir. Kabızlığınız iki haftadan fazla sürdüyse ve dışkınızda kan, akıntı geliyorsa ya da ani kilo kaybı yaşıyorsanız acil hekime başvurmalısınız.

Süt kabızlığa neden olabilir!

Eğer laktoz intoleransınız varsa süt kabızlık yaratabilir. Laktoz intoleransınız varsa süt tüketimine dikkat etmelisiniz. Ancak her gün bir bardak ılık süt içmenizin zararı yoktur.

Tatiller kabızlığa neden olabilir

Seyahatler özellikle de uzun yolculuklar ve hava değişiklikleri kabızlığa yol açabilir. Bu yüzden mümkün oldukça yolculuklarda sıvı ağırlıklı beslenin ancak alkol ve kafeinli sıvıların tüketimine dikkat ediniz.

Kabızlığın nedenlerinden biri de ilaçlardır

Hamilelik sürecinde kullanılan kalsiyum ve demir ilaçları kabızlık yapabilir. Ağrı, depresyon ve yüksek tansiyon gibi hastalıklarda da kullanılan birtakım ilaçların da kabızlığa yol açtığı görülmektedir.

Depresyon kabızlık nedeni mi?

Depresyon ve stres sürecinde düzensiz beslenme ya da sıvı kaybından dolayı kabızlığı tetikleyebilir. Meditasyon, yoga, spor gibi tekniklerle stresinizi azaltarak daha sağlıklı besinler tüketebilirsiniz. Karın ve sırt bölgelerinize masaj yaparak kaslarınızı gevşetebilir ve bağırsaklarınızı destekleyen kasların rahatlamasını sağlayabilirsiniz. Bu şekilde bağırsak hareketlerinizi hızlandırabilirsiniz.

Kabızlığı azaltmak için öneriler:

Kuru meyve tüketin

Kuru meyve tüketimi sindirim sisteminizin hızlanmasını sağlar. Çözünmüş liflerden zengin olan kuru erik, kuru incir, kuru hurma, kuru kayısı gibi doğal laktasifler ile yüklü olan bu meyveler kolesterolün düşürülmesine de yardımcı olur.

Su içmemek kabızlığa neden olabilir

Yeterli miktarda sıvı tüketmemek dehidratasyona neden olur. Sıvı kaybı kabızlık, kas krampları ve yorgunluğa yol açar. Bu yüzden su içmek dışkıyı yumuşatarak kabızlığın azalmasını sağlar. Günde en az iki litre su ya da yeterli miktarda maden suyu ve doğal meyve suları tercih edebilirsiniz.

Düzenli egzersiz kabızlığı engeller

Hareketsiz yaşam kabızlığı tetikleyen unsurlardan biridir. Fiziksel aktivite yaparak bağırsak hareketlerinin düzenli olmasına yardımcı olabilirsiniz. Gıdaları sindirmek için vücudunuza zaman verin ve yemekten en az bir saat sonra spor yapmaya özen gösterin.

Lavman, laktasifler ve dışkı yumuşatıcılar kabızlığı giderir

Doktor gözetiminde kullanılan bu yöntemler kabızlığı geçici olarak gidermektedir. Ancak bu tarz tedaviler kısa süreli kullanım içindir, alışkanlık haline getirilirse sindirim sorunlarına yol açabilir.

Kabızlıkta kanama görülmesi normaldir

Zorlu dışkılamalar sırasında peçetemizde bir iki damla kan görülmesi her zaman ciddi bir hastalık habercisi değildir. Ancak birçok hastalığın belirtisi olduğu için mutlaka hekime danışmanız gerekebilir. Devamlı gelen parlak kırmızı kan lekeleri makat hastalıkları ile ilgili olabilir.