Zeytinyağı kullanılan pratik çözümler

Zeytinyağı ile pratik çözümler

Şifa deposu zeytinyağı, evde pratik çözümler arayanlar için de kurtarıcı… İşte zeytinyağının işe yarayacağı farklı durumlar ve kullanım şekilleri...

Doğal ahşap koruyucu

Ahşap mutfak gereçlerini elde yıkadıktan sonra, ahşabın bozulmasını ve çatlamasını önlemek için zeytinyağı kullanabilirsiniz. Zeytinyağıyla silme yöntemini kesme tahtası, ahşap salata kâsesi gibi ahşap mutfak ürünlerine uygulayabilirsiniz. Kesme tahtasını yıkayıp kuruladıktan sonra üzerine 1-2 çorba kaşığı kadar zeytinyağı döküp kuru bir bezle hafifçe yayın. 5 dakika bekletip yumuşak başka bir bezle ovarak parlatın.

Etiket izlerini sökmek için elinizin altında

Eski etiketlerin yapışkan izleri oldukça can sıkıcıdır! Etiket kalıntısının olduğu yüzeye zarar vermeyen doğal ve yumuşak yapısıyla, etiket artıklarından kurtulmak için zeytinyağı iyi bir çözüm sunar. Kâğıt etiketleri iz bırakmadan sökmek için de zeytinyağı kullanabilirsiniz. Bunun için etiketin üzerine birkaç damla zeytinyağı damlatın ve en az 15 dakika bekletin. Etiket yağ bakımından doygunluğa ulaşacak ve iyice yumuşayacaktır. Kalan kalıntıları gidermek için plastik bir spatula kullanabilir veya elle sökebilirsiniz.

Sıkışan fermuarları zeytinyağıyla açın

Pantolon ve benzeri giysilerde sıkışmış olan fermuarlar için zeytinyağı en pratik çözümlerden birini sağlıyor. Bunu yapmak içinse bir pamuklu çubuk kullanmanız yeterli. Zeytinyağının etrafa bulaşmasını önlemek için bir kulak çubuğunu zeytinyağına hafifçe batırın ve fermuar dişlerinin üzerinden geçin. Yavaşça ve hafifçe çalışın, gerekirse bir miktar daha zeytinyağı kullanın.

Yapışma önleyici mutfak sihirbazı

İçeriğinde bal, fıstık ezmesi veya hardal gibi yapışkan malzemeler olan bir tarifi uygularken zeytinyağını yardımcı malzeme olarak kullanmak iyi fikirdir. Nasıl mı? Tarifte ölçü için kullandığınız fincan, bardak veya kaşık gibi mutfak eşyalarının içlerini zeytinyağı ile silin. Yapışkan yiyecekler kolayca sıyrılacak ve tam ölçüyle kullanılabilecektir.

Gıcırdayan kapılar için ne yapmalı?

Dolap kapaklarının gıcırdayan menteşeleri, açılıp kapandıkça gıcırdayan kapılar için nalbura gitmeniz şart değil. Zeytinyağı, menteşelere bir pamuk yardımıyla sürebileceğiniz, kokusuyla rahatsız etmeyecek doğal bir çözüm. Bol miktarda kullanmak gerekirse, kapılara fazla zeytinyağı bulaştırmamak için öncelikle bir pamuğu zeytinyağına batırıp hafifçe sıkın. Menteşenin ortasına getirip tekrar sıkarak yağın içeri girmesini sağlayın. Bu esnada diğer elinizde bir kâğıt havlu bulundurmayı unutmayın.

Paslanmaz çelik ürünler için temizleyici

Zeytinyağını temizleyici bir malzeme olarak çelik mutfak malzemeleri ve yüzeylerde çizgileri, su lekelerini ve korozyonu yani kimyasal ve mekanik aşınmayı önlemek için kullanabilirsiniz. Bunun için yumuşak bir bez kullanın ve paslanmaz çelik mutfak aletlerini, tencere ve lavaboları ovun. Ardından başka bir yumuşak bezle cilalayarak bitirin.

Gümüşleriniz çabuk kararıyorsa

Zeytinyağı, gümüşün kararmasını önlemez ancak daha uzun süre parlak kalmasına yardımcı olur. Gümüşlerinizin daha uzun süre kararmadan kalmasını sağlamak için 1-2 damla zeytinyağı damlatılmış bir bezi işaret parmağınıza dolayın ve hafifçe bastırarak sürün. Az miktar bir zeytinyağı bile kararmaya neden olan oksitlenmeyi yavaşlatır.

Mobilya cilası olarak zeytinyağı

Ahşap yüzeyler ve özellikle ham ahşap mobilya ve parkeler üzerinde su lekeleri oluşması kaçınılmazdır. Bazen ahşap üzerinde unutulan bir bardak, bazen fark etmeden dökülen bir miktar su, zamanla ahşap üzerinde leke bırakabilir. Zeytinyağını bir ahşap mobilya cilası olarak kullanmak isterseniz, dörtte bir fincan ölçüsünde zeytinyağını, dört yemek kaşığı beyaz sirke ve iki çay kaşığı limon suyuyla karıştırın. Bir sprey şişesine koyun ve buzdolabında saklayın. Haftada 1 kere yumuşak bir bezle kullanabilirsiniz. Öncelikle küçük bir yüzeyde denemeyi unutmayın.

Deri mobilya yüzeyleri için yumuşatıcı olarak zeytinyağı

Deri koltuk ve sandalye yüzeyleri zaman içinde parlak görünümünü ve nemini kaybeder. Özel bir bakım ürünü almaya vaktiniz yoksa elinizin altında bulunan zeytinyağı iyi bir bakım sağlar. Birkaç damla zeytinyağını yumuşak ve kuru bir beze damlatarak küçük dairesel hareketlerle deri koltuklarınızın sık kullanılan yüzeylerini silin.

Sıkışmış yüzükleri çıkarmak için zeytinyağı

“Parmağa sıkışan yüzük nasıl çıkar?” sorusunun cevabı çok basit: Zeytinyağı ile kolayca! Akla ilk olarak sabun gelse de, kalıp sabun bulamadığınız zamanlarda kullanacağınız sıvı sabun, yeteri kadar kayganlık sağlamaz. Ayrıca cildi kurutarak tahriş edebilir. Parmakta sıkışmış halde duran bir yüzüğü çıkarmak için yüzüğün halka kısmının dibine zeytinyağı sürün ve ovun. Cildiniz için besleyici olan zeytinyağı, yüzüğün yol açtığı tahrişe de iyi gelir.

İncileri parlatmak için nazik bir dokunuş

İnci takılar genellikle annelerden kızlarına, ailedeki büyük kadınlardan yeni nesle aktarılıyor. Zamana meydan okuyan inciler makyaj kalıntıları, ter ve toz ile zaman içinde donuklaşabiliyor. Hassas inci takılarınız için nazik bir temizleyici arıyorsanız zeytinyağı tam size göre! Bir pamuk parçası üzerine zeytinyağı damlatın ve her bir inci tanesinin üzerini yavaşça ovun, sonrasında kuru bir bezle üzerinden tekrar geçin. İnci takılarınızın eski parlaklığına kavuştuğunu göreceksiniz.

Ayakkabıları parlatmak için pratik çözüm

Ayakkabılarınızı parlatmak istiyorsunuz ancak evde ayakkabı cilası bitmiş! Zeytinyağı, hiç akla gelmedik şekilde ayakkabılarınıza da fayda sağlıyor. Bir bez üzerine biraz zeytinyağı ile rugan, kauçuk ve doğal deri ayakkabıları parlatmak mümkün. Süet ve benzeri malzemeler için uygun olmadığını hatırlatmak gerek.

Tıraş bıçaklarına doğal koruma

Tıraş bıçaklarının ömrünü uzatmak için akla gelmeyen yöntemlerden biri, zeytinyağı kullanmak. Tıraş bıçağını bir pamuk topu veya zeytinyağına batırılmış kulak temizleme çubuğu ile silin. Tıraş bıçağınızı temizlemek, özellikle de hassas cilt yüzeylerinde kullanmadan önce nemlendirici etki sağlamak için de kolay yollardan biridir.