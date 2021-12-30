Yeni yılda yenilenmek

Zorlu geçen bir yıldan sonra, her şeyin bittiğini kesinleştirmek ve yeni bir sayfa açmak için yeni yıl kutlamaları faydalı bir ritüel olabilir...

Yeni yılda yenilenmek
Yaşam
30 Aralık 2021 Perşembe

Pandemi, iklim krizi ve dahası... Birçok sorunla mücadele edilen bir yılın sonunda, herkes duygusal, zihinsel ve ruhsal yorgunluk hissedebilir. Yorgun ruhlar doğal olarak iyileştirici ve yenileyici bir şey için özlem duyduğundan, bu uzun yılın bitmesini dilemek oldukça anlaşılır.


Dünyevi sorunlara hızla bir çözüm bulunamasa da geleneksel yeni yıl kutlamalarının amacı tam olarak eski yılı sona erdirmek ve her şeye yeniden başlamaktı. Yaşanan ve yaşanacak olan sorunları yok saymadan, zamanı sıfırlayarak, tüm yaşamı kutsal ve yenilenebilir bir şeyin parçası olarak görerek...


Mesele asla bir takvim sayfasını çevirmek değil, her yılı tam bir döngü olarak görmekti. Her yılın mevsimleri, hayatın tükendiği ve yeniden başlamak üzere tekrar tekrar sona erdiği doğanın seyrinin bir yansımasıydı. Sıkıntılı zamanlar daha da belirginleştikçe yıl yıpranır, tükenir ve biter. Eski yıla verilen zarar basitçe onarılamayacağından, şimdinin bitirilmesi ve hem bireysel hem de kolektif yaşamın potansiyellerini yeniden mümkün kılmak için ortadan kaldırılması gerekir.


Yeni yıl kutlamaları, hayatın kargaşası ve karmaşası arasında zamanın yenilendiği yıllık bir geçiş töreni olarak hizmet eder. Altta yatan kozmolojik, mitolojik fikir; hatalar, kayıplar ve yanlışlar tarafından zarar gören eski yılın, yaşamı yenileyen ve herkesin yeniden başlamasına izin veren sonsuzluk anlarına açılan bir zaman kırılmasıyla çözülebileceğidir.


Dünyadan 22 ilginç yılbaşı geleneği
Dünyadan 22 ilginç yılbaşı geleneği


Yıl sonu kutlamalarına sembolik olarak katılmak, basit bir “normal” duygusuna dönüşü kolaylaştırmadı, aksine yaşamın kendini yenileme kapasitesine bağlanmak için yaratıcı bir dönüşü hızlandırdı. İnsanlar, ölüm ve yenilenmenin gizemine katılarak, "yaratıcı zamana" girebilirler, geçici olarak hatalardan ve başarısızlıklardan kurtulabilir ve orijinal yaşam potansiyellerine geri dönebilirler. Yenilenme duygusu, bu karanlık ve yorucu zamanlarda büyük önem kazanıyor.


Daha geleneksel kutlamalar, ocak ateşini söndürmeye ve yeniden yakmaya veya yılın sonunda karanlıkta gizlenen hayatın ışığını yansıtmak için mum kullanmaya odaklanabilir. Ritüel arınmalar hem bireysel hem de kolektif düzeyde hataların ve kusurların etkilerini ortadan kaldırmaya ve ortadan kaldırmaya hizmet eder. Tefekkür ve/veya dans ve şarkı içeren törenler, zamanın yeniden üretilmesi için hazırlıkları temsil eder, aynı zamanda yaşamın ve sevginin temel enerjileri olarak kabul edilir.


Yıl içinde meydana gelen hataların ve kayıpların tanınması büyük önem taşır. Amaç kimseyi suçlamak değil, affedilsinler diye hataları ve kusurları adlandırmaktır. Kendini ve başkalarını affetmek, gençleşmek, hayatı yeniden canlandırmak ve daha iyi bir dünya hayal edebilmek için yapılan tüm girişimlerde önemli bir bileşen olarak ortaya çıkıyor.


Kendimizi küçük aile veya arkadaş gruplarıyla sınırlı veya hatta yalnız bulsak da zamanı kırmanın ve kendimizi zamansız şeylere açmanın yollarını bulabiliriz. Bir şenlik ateşi veya tek bir mum yaksak da alevleri yapılan hataların beyanlarını yakmak veya yaşanan kayıpları kabul etmek için kullanabiliriz. Suları kullanarak arınabilir hem korkuları hem de kusurları yıkamak için kullanabiliriz. Hatalarımızı basitçe görmezden gelmek için değil; zamanı kırmak, anı açmak, kendimize sonsuz tarafından dokunulmasına izin vermek ve her şeye yeniden başlamaya katkıda bulunabilmek için...


Referanslar:

“Rites of Renewal” Şuradan alındı: https://www.mosaicvoices.org/rites-of-renewal


Yılbaşı ritüelleri
Yılbaşı ritüelleri Yeni yıla sağlıklı, eskilerden a...
Ritüel derken?

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.