Yaşlanma karşıtı serum nasıl yapılır?

Yüzünüzdeki çizgilerden kurtulmak veya geç oluşsun istiyor fakat tonlarca para harcamak istiyorsanız, evde hazırlayabileceğiniz bu doğal tarife göz atın.

Yaşlanma karşıtı serum nasıl yapılır?
Güzellik
01 Şubat 2022 Salı

Yaşlanma karşıtı serumlar pahalı olabilir ve zararlı kimyasallar içerebilir. Bunun yerine, bu ev yapımı yaşlanma karşıtı serum tarifini denemek size çok şey kazandırabilir. Bu karışım hayati besinleri ve nemlendirmeyi sağlarken cildin canlı ve genç görünmesine yardımcı olacak besinler ve antioksidanlar içerir. Vücudun yaşlanmayı geciktirici etkilere en çok ihtiyaç duyduğunu hissettiğiniz, genellikle yüz, boyun ve belki de üst göğüs olan bölgelerine, diğer bir deyişle vücudun güneşten en çok zarar gören bölgelerine uygulayabilirsiniz.


Yaşlanma karşıtı temel bileşenler

Jojoba yağı: Belki de karışımın asıl yağı olan jojoba yağı, cilt için harika bir nemlendiricidir, yağ seviyenizi dengede tutarak yapışkan birikimi veya fazla yağı da kaldırabilir. Bu, onu egzama için güçlü bir doğal tedavi ve akne için evde çare haline getirir ve ayrıca diğer kuru cilt koşulları için çok uygundur.


Çuha çiçeği yağı: Çuha çiçeği yağı, egzama, sedef hastalığı ve atopik dermatit gibi cilt rahatsızlıklarından mustarip insanlar için değerli bir tedavi seçeneğidir. Araştırmalar, cilt dokularında yaşa bağlı kızarıklık, sıkılık, pürüzlülük ve yorulma direnci gibi yapısal ve fonksiyonel değişikliklere yardımcı olabileceğini göstermektedir.


Nar yağı: Nar, C vitamininden elde edilen doğal antimikrobiyaller içerir ve bu nedenle akne ile savaşmaya yardımcı olabilir.


E vitamini yağı: Bu antioksidan bakımından zengin yağ, akne izlerini iyileştirmenin yanı sıra kuru, pul pul olan cildi iyileştirme yeteneği nedeniyle oldukça faydalıdır.


Lavanta yağı: Lavanta yağının topikal olarak kullanılması, aftlardan alerjik reaksiyonlara, akne ve yaşlılık lekelerine kadar birçok cilt rahatsızlığının iyileşmesine yardımcı olabilir. Bu yağın faydaları arasında cildi güçlendirme ve tonunu, elastikiyetini, bakteri veya lekelere karşı savunma mekanizmalarını ve yaşlandıkça görünümünü iyileştirme yeteneği yer alır.


Havuç tohumu yağı: Cildi nemlendirmek için popüler bir güzellik ürünü olan havuç tohumu yağı aynı zamanda mantar önleyici bir maddedir.


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Yaşlanma karşıtı serum nasıl yapılır?

Bu ev yapımı yaşlanma karşıtı serum tarifi, hayati besinler ve nem sağlarken cildin canlı ve genç görünmesine yardımcı olacak besinler ve antioksidanlar içerir.


Yaşlanma karşıtı serum için malzemeler:

  • 1 tatlı kaşığı jojoba yağı

  • 1 tatlı kaşığı çuha çiçeği yağı

  • 1 tatlı kaşığı nar yağı

  • 15 damla E vitamini

  • 20 damla lavanta yağı

  • 10 damla havuç tohumu yağı

Yaşlanma karşıtı serum yapılışı:

Tüm malzemeleri karıştırıp koyu renkli bir cam şişede muhafaza edin. Her sabah ve gece yüz, boyun ve göğüste veya yaşlanan ciltle uğraşmak istediğiniz herhangi bir yerde kullanın. Yılın UV ışınlarının yüksek olduğu zamanlarda güneşe çıkıyorsanız bu karışımın üzerine güneş kremi sürebilirsiniz.


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Referanslar:

Dr. Josh Axe. “Homemade Anti-Aging Serum” Şuradan alındı: https://draxe.com/beauty/homemade-anti-aging-serum/ (24.01.2022).


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