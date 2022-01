Sol taraftaki baş ağrısı hakkında bilinmesi gerekenler

Dünya çapında yetişkinlerin yaklaşık %50'sinde baş ağrısı problemi bulunuyor. Bazı baş ağrısı problemleri önemsizdir ve evde tedavi ile düzelir ancak bazıları daha şiddetlidir ve tıbbi bakım gerektirir. Bulanık görme, mide bulantısı veya endişeye neden olan başka herhangi bir semptomla birlikte baş ağrısı olursa tıbbi yardım almanız gerekebilir. Bir kişinin vücudunun bir tarafında ani, şiddetli bir baş ağrısı ve halsizlik veya kafa karışıklığı varsa, acil yardıma ihtiyacı olabilir.

Baş ağrısı türleri

Migren ve küme baş ağrıları dahil olmak üzere çeşitli baş ağrıları sol tarafta ağrıya neden olabilir. Genel olarak doktorlar baş ağrılarını "birincil" veya "ikincil" olarak sınıflandırıyorlar. Birincil baş ağrısı olan bir kişi için ağrı ana semptomdur. İkincil baş ağrısı, aşağıdakiler gibi başka bir sağlık sorunundan kaynaklanır:

Beyin tümörü

İnme

Enfeksiyon

Migren

Migren sol tarafta orta ila şiddetli baş ağrısına neden olabilir. Bu durum, kadınların %17'si ve erkeklerin %6'sı dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ndeki insanların %12'sini etkiler. Migren ağrısı zonklayabilir ve bir taraf daha kötü olabilir. Ağrı, göz veya şakak çevresinde başlayıp daha sonra başa yayılabilir.

Migrenin diğer bazı belirtileri şunlardır:

Görme değişiklikleri

Bulantı ve kusma

Baş dönmesi

Sese, ışığa veya kokuya karşı aşırı hassasiyet

Uyuşma veya yüzde veya ekstremitelerde karıncalanma hissi

Hemiplejik migren adı verilen nadir bir migren türü, vücudun bir tarafında uzuvlarda ve yüzde zayıflığa da neden olabilir. Bir migren atağı genel olarak 4-72 saat kadar sürer. Migren ağrısı oluşan kişinin karanlık bir odada uzanması ve semptomlar geçene kadar dinlenmesi gerekebilir. Uzmanlar kesin nedenlerini bilmiyorlar ancak genetik faktörlerin ve çevresel tetikleyicilerin rol oynadığı görülüyor.

Yaygın tetikleyicileri ise şunlar:

Vakaların %80'inde stres

Vakaların %65'inde bulunan hormonal değişiklikler

Alkol, peynir ve çikolata gibi belirli gıdalar

Çok fazla veya çok az uyuma

Parlak ışıklar veya titreyen ışıklar

Parfüm gibi kokular

Küme baş ağrısı

Küme baş ağrısı, başın bir tarafında ve genellikle göz çevresinde şiddetli ağrıya neden olabilir. Ağrı çok şiddetli olabilir ve hatta keskin veya delici bir his yaratabilir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki insanların yaklaşık %1'i küme baş ağrıları yaşıyor. Ortaya çıktıklarında baş ağrıları 4-12 hafta boyunca birkaç bölümde ortaya çıkma eğiliminde oluyorlar ve daha sonra birkaç yıl boyunca durağan halde kalıyorlar. Ayrıca genellikle her seferinde aynı tarafı etkiliyor oluyorlar.

Yaygın özellikler şunlardır:

Bir gözün arkasında, bir şakakta veya alnın bir tarafında ağrı

Geceleri, genellikle uykuya daldıktan 1-2 saat sonra başlayan ağrı

5-10 dakika sonra pik yapan ağrı

30-60 dakika süren şiddetli ağrı

3 saate kadar sürebilen daha az yoğun ağrı

İlgili semptomlar şunları içerebilir:

Burun tıkanıklığı veya akıntısı

Göz kapağı düşüklüğü

Bir gözde sulanma ve kızarıklık

Yüzde kızarma veya terleme

Kesin nedeni bilinmemekle birlikte uzmanlar, beynin hipotalamus adı verilen bir bölümünü, gözleri ve yüzü etkileyen trigeminal sistemin sinirlerini ve kan damarlarını etkilediğine inanıyorlar. Küme baş ağrıları sıklıkla her gün aynı saatlerde kadınlarda görülür. İlkbahar veya sonbahar aylarında daha yaygın olabilir ve insanlar onları alerjik baş ağrılarıyla karıştırabilir. Genellikle 20-50 yaş arası insanları etkiler ve bunların %80'i erkektir.

Servikojenik baş ağrıları

Bu tip baş ağrısı, boyun zedelenmesi, artrit veya omurganın üst kısmındaki omurlardaki diğer değişiklikler gibi boyun yaralanmalarından kaynaklanabilir. Şunlara neden olabilir:

Bir tarafta boyunda başlayan ve gözlere ve yüze yayılan orta ila şiddetli ağrı

Boyun tutulması ve hareket açıklığında azalma

Kas çevresinde ağrılı gözler, boyun, omuzlar ve kollar

Bulantı

Bulanık görme

Işığa ve sese duyarlılık

İbuprofen (Advil) gibi steroid enjeksiyonları ve nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar ağrıyı yönetmeye yardımcı olabilir. Tedavi ile servikojenik baş ağrıları, tekrarlayabilmelerine rağmen 3 ay içinde düzelmeleri gerekir. Ağrı ve diğer semptomlar döngüsel olabilir ve sıklığı kişiden kişiye değişse de periyodik olarak alevlenebilir.

Vaskülit

Vücudun, kan damarları zararlı maddelermiş gibi tepki verdiği bir otoimmün saldırı, bir tür kan damarı iltihabı olan vaskülite yol açabilir. Yaygın bir vaskülit türü, temporal arterit olarak da adlandırılan dev hücreli arterittir. Bu, kafadaki kan damarlarını etkiler ve genellikle 50 yaşın üzerindeki kişilerde görülür.

Vaskülit, "gök gürültüsü baş ağrısı"na benzer bir baş ağrısına neden olabilir. Ağrı şiddetlidir ve genellikle net bir nedeni yoktur. Gök gürültüsü baş ağrısı ile ağrı 1 dakika içinde yoğun bir hale gelir ve en az 5 dakika sürer. Vaskülitin neden olduğu benzer bir baş ağrısı ile ağrının gelişmesi biraz daha uzun sürebilir.

Diğer semptomlar şunları içerebilir:

Ani görme kaybı

Başın bir tarafında veya gözün arkasında ağrı

Çiğneme sırasında ağrı

Bu semptomları yaşayan herkesin tıbbi bir yardım alması gerekir. Çünkü vasküliti tedavi etmemek kalıcı görme kaybına neden olabilir.

Beyin anevrizması

Beyin anevrizması, beyindeki bir kan damarında zayıf bir noktadır. Yırtılmadıkça genellikle semptomlara neden olmaz. Bu durumda, potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir kanama meydana gelebilir. Kişide ani, şiddetli ağrıyı içeren bir gök gürültüsü baş ağrısı gelişebilir. Kafalarına sert bir darbe almış gibi hissedebilirler ve vücudun bir tarafında güçsüzlük de olabilir.

Diğer olası semptomlar şunlardır:

Görme değişiklikleri

Boyunda ağrı veya sertlik

Bulantı ve kusma

Işığa duyarlılık

Karışıklık

Görme kaybı

Nöbet geçirme

Referans: Seunggu Han & Lana Burgess. "What to know about a headache on the left side". Şuaradan alındı: https://www.medicalnewstoday.com/articles/319406. (8 Haziran 2021).