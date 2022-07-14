Nohudun faydaları nelerdir?

Bin bir tarifiyle sofraların vazgeçilmezi olan nohudun faydaları üzerine hiç düşündünüz mü? İşte nohudun hiç bilinmeyen faydaları...

Nohudun faydaları nelerdir?
Sağlık
14 Temmuz 2022 08:47 Güncelleme: 14 Temmuz 2022 08:47
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Yemeğiyle, mezesiyle, bin bir çeşidiyle sofralarda kendine sıklıkla yer bulan nohudun sağlığınıza neler kattığını biliyor musunuz? Öğrenecekleriniz sizi şaşırtabilir...

1- Besin içeriği yüksektir

İçerdiği lif ve proteine ek olarak nohut, bir porsiyonuyla günlük demir, çinko, fosfor ve magnezyum ihtiyacınız çeyreğini karşılayabilir.

2- Tok tutar

Yüksek protein ve lif içeriği daha uzun süre tok kalmanıza ve iştahınızı dengelemenize yardımcı olabilir. Daha uzun süre tok kalmak, günlük kalori alımınızı azaltıp kilo vermenize yardımcı olacaktır.

3- Ete alternatif

Özellikle vegan beslenen insanlar için yüksek protein içeriğiyle et yerine geçebilir.


4- Kan şekerinizi düzenler

Nohut, glisemik endeksi düşük bir besindir ve bu daha sağlıklı kan şekeri seviyelerine yardımcı olabilir.


5- Sindirime yardımcı olur

Lif içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini arttırır ve kabızlığın önüne geçebilir.

6- Kronik hastalıklardan korur

Kan şekeri ve kolesterol seviyelerini kontrol altında tutmak, diyabet, kalp hastalıkları ve kanser gibi hastalıklardan koruyabilir.

7- Beyni güçlendirir

Nohudun içeriğindeki kolin, nörotransmitterler için oldukça önemli bir maddedir ve beyin sağlığını güçlendirmede rol oynayabilir.

8- Demir eksikliğinden korur.

Bir porsiyonunda günlük demir ihtiyacınızın çeyreğini taşıyan nohut, demir eksikliğine bağlı oluşan anemiden sizi koruyabilir.


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Referans:

Brianna Elliot. “10 Science-Backed Benefits of Chickpeas”. Şuradan alındı: https://www.healthline.com/nutrition/chickpeas-nutrition-benefits



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