Ünlü filozofların ünlü sözleri

"Sadece bir iyi vard\u0131r, bilgi; ve sadece bir k\u00f6t\u00fc vard\u0131r, cehalet."\n- Sokrates. "Kendini bilmek ruhunu bilmektir."\n- Platon. "D\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum, \u00f6yleyse var\u0131m."\n- Descartes . "Ya\u015famak solumak de\u011fil, \u00e7al\u0131\u015fmakt\u0131r."\n- Jean Jacques Rousseau. "Hi\u00e7bir ki\u015fi kesin olarak kendiniz ge\u00e7meniz gereken ya\u015fam\u0131n ak\u0131nt\u0131s\u0131 \u00fczerinde bir k\u00f6pr\u00fc in\u015fa edemez, hi\u00e7bir ki\u015fi. Ancak sen kendinle ve tek ba\u015f\u0131na..."\n- Nietzsche. "\u0130ki \u015fey var ki, ruhumu hep yeni, hep artan bir hayranl\u0131k ve m\u00fcthi\u015f bir sayg\u0131yla dolduruyor: \u00dczerimdeki y\u0131ld\u0131zl\u0131 g\u00f6ky\u00fcz\u00fc ve i\u00e7imdeki ahlak yasas\u0131."\n- Kant. "\u00dc\u00e7 \u015fey uzun s\u00fcre saklanamaz: G\u00fcne\u015f, ay ve ger\u00e7ek."\n- Konf\u00fc\u00e7y\u00fcs. "Bir kimsenin d\u00fc\u015f\u00fcncesini a\u00e7\u0131klayamamas\u0131 k\u00f6leliktir."\n- Euripides.
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