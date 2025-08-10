Ho'oponopono tekniği ile kendinizi affedin

Ho'oponopono, hala birçok aile tarafından uygulanan asırlık yerli bir Hawaii özür dileme, affetme ve bağışlama yöntemi. Ho'oponopono'nun dört adımı vardır: Pişmanlık, bağışlama, şükran ve sevgi. Ho'oponopono tekniğini kendiniz, onarılamaz görülen ilişkiniz ve hatta vefat eden bir kişi için bile kullanabilirsiniz.

Yüzyıllar boyunca Hawaii yerlileri ilişkilerinde zorluk yaşadıklarında ve başka sorunlarla karşılaştıklarında doğru yolu bulmak ve "imua" yani dosdoğru ilerlemek için Ho'oponopono olarak bilinen bir teknik kullandılar. Ho'oponopono, içten özür dileme ve gerçek bir bağışlama uygulaması. Bugün dahi birçok aile tarafından kullanılıyor ve son yıllarda dünya çapında etkiye kavuştu. Ho'oponopono af dileyen kişinin ve sürece dahil olan tüm kişilerin iyileşmesine yardımcı olur.

Zihin, beden ve ruh birbirine bağlıdır

Psikolojik sistemin belki de en önemli yönü zihin, beden ve ruh arasındaki ilişkinin anlaşılmasıdır. Yani kişinin nasıl ve ne düşündüğü, kişiyi sadece zihinsel ve duygusal olarak etkilemekle kalmıyor, onun aynı zamanda fiziksel ve ruhsal işleyişini de etkileyebiliyor. Özellikle Polinezya kültürlerinde kişinin hatalarının ve sosyal açıdan ihlallerinin fiziksel hastalıklara veya zihinsel sorunlara neden olabileceğine inanılır. Bu sebeple psikosomatik hastalıklar zihin-beden-ruh denkleminin üçte ikisini karşılayan zihin ve bedenin bir karşılığı olarak da görülebiliyor ruh sağlığı araştırmacıları bakımından.

Batı tıbbı klasik olarak manevi yön kavramını içeren kabul edilmiş bir "hastalık" veya tanıdan uzak ilerlemiştir. Bunun tersine bir düşünce ise Ho'oponopono gibi yerli şifa yöntemleriyle önce ruhu, ardından zihinsel/duygusal "hastalığı" iyileştirerek, bazen bedenin de bu iyileşme sürecine katıldığını öne sürer.

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Ho'oponopono'nun dört adımı

Pişmanlık: Bu adım genelde tek başınıza olduğunuzda gerçekleşir ve kimi zaman oldukça acı verici olabilir. Birisine veya bir şeye, belki de dünyaya bilerek ve bazen de bilmeyerek zarar verdiğinizi ve dolayısıyla kendinize zarar verdiğinizi fark ettiğiniz zamanlardır böyle anlar. Bu aşamadaki temel inanç, herkesin ve her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğu, dolayısıyla düzeltmeler yapmaya hazır olduğunuzdur. Bu farkındalığı tam olarak kavradığınızda ikinci adımda şunu sorarsınız:

Affetmek/Bağışlamak: Birçok insan için bunu başarmak oldukça zordur. Bağışlanmayı dilerken samimi olmak gerekir. Herhangi bir "evet, ama" ifadesi işe yaramayacaktır. Çünkü bu, kendinizi kancanın ucundan kurtarmanın ve ne olursa olsun üstünüze düşen payı azaltmanın yolunu bulduğunuzun bir işaretidir. Bu durum hazır olmadığınızı gösterir. Çünkü bağışlanma arzusu samimi olmalı ve kalpten gelmelidir. Yüz yüze ya da telefonla af dilemek imkansızsa -mesela kişi vefat etmişse- o zaman sessizce af dileyin. Bir sonraki adım ise:

Minnettarlık/Şükran: Bu minnettarlığınız diğer kişiler, dünya ve size öğretmeye çalıştıkları ve yardımcı oldukları dersler için. Ders zor olabilir veya olumsuz görünebilir ancak bazen bu deneyimler sayesinde hızla büyüdüğünüzü görürsünüz. Minnettarlığınızı içten bir teşekkürle ifade edin. Minnettarlık hissetmek ise sizi son adıma götürür:

Sevgi: Sevginin fiziksel olarak, mümkünse tokalaşarak, sarılarak, ağaç dikerek, uygun olan ne varsa ifade edilmesi mükemmel bir şey. Bu mümkün değilse ve bu süreci kendi başınıza yaşıyorsanız diğer kişiyle birlikte yukarıdakilerden birini yaptığınızı veya sadece birbirinize sevgiyle gülümsediğinizi ve el ele tutuştuğunuzu hayal edin.

Süreç tamamlandığında, eğer karşınızdaki kişi anlayışlı değilse ona zaman tanıyın ve elinizden gelenin en iyisini yaptığınızı kendinize söyleyin. Eğer o kişi vefat ettiyse veya ilişki çok yıprandığı için kendi başınızaysanız elinizden geleni yapmışsınız demektir ve bu zorlu yolculuğa çıkmanız için kendinize izin verdiğinizden artık daha iyi bir insansınız demektir.

Affetmek dışındaki faydaları

Ho'oponopono uygulamasının faydalarından biri içsel etkisidir: Başka bir deyişle, başkalarını ve çevrenizdeki dünyayı nasıl etkilediğinizin daha fazla farkına varırsınız. Bu durum, daha fazla empati ve şefkate yol açar.

Bir yanlış anlaşılmayı veya kırgınlığı düzeltmek isteyen kişilerde bu basit yönergeleri takip etmek dahi biraz da olsa işe yarayacaktır.

Referans: Rosemary K. M. Sword & Philip Zimbardo. "Ho’oponopono: “To Make Things Right". Şuradan alındı: https://www.psychologytoday.com/intl/blog/the-time-cure/202111/ho-oponopono-make-things-right. (21 Kasım 2021).

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