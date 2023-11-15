Granola kurabiye 

Sağlıklı atıştırmalık;

Dilediğiniz malzemeleri ekleyerek kahvaltılık veya ara öğün atıştırmalığı olarak hazırlayabilirsiniz, ayrıntılar tarif sonunda. Bu arada bir adet kurabiyeye, tarçın, süt ve bir küçük muz ekleyerek gayet doyurucu, sağlıklı ve leziz bir kahvaltı kasesi olarak da deneyin derim...

Servis: 7 adet

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 40 - 45 dakika

Malzemeler:

250 ml'lik bardak ölçüsüyle;

1 bardak yulaf ezmesi

1/4 bardak iç kabak çekirdeği

1/4 bardak iç ay çekirdeği

1/4 bardak ceviz içi

1/4 bardak kuru İzmir üzümü

1 yemek kaşığı susam

1 yemek kaşığı chia tohumu

1/4 bardak Hindistan cevizi yağı

1/4 bardak mapple şurup

Yapılışı:

*Fırın tepsisine pişirme kağıdı serip hazırda bekletin.

*Kuru malzemeleri geniş bir kaseye aktarıp karıştırın. Hindistan cevizi yağı ve mapple şurubu ekleyip karıştırın. Kaşık yardımıyla veya yuvarlak kalıpla şekil vererek aralıklı olarak tepsiye sıralayın.

*160 derecede önceden ısıtılmış fırında üzerleri hafif pembeleşene kadar 40 - 45 dakika pişirin. Tamamen soğuyana kadar tepside bekletin.

Kısa notlar;

*Sıcakken yumuşak ve dağılma riski olduğundan tamamen soğuyana kadar mutlaka tepside bekletilmesi gerekiyor.

*Yulaf ezmesini temel olarak kullanıp diğer malzemelerden badem, fındık ve yer fıstığı gibi kuru yemişler, kuru kayısı, cranberry (turna yemişi) gibi kuru meyvelerle değiştirebilirsiniz. Ayrıca chia tohumu yerine keten tohumuyla da gayet lezzetli oluyor.

*Hindistan cevizi yağı yerine fındık yağı, mapple şurup yerine bal kullanılabilir.

*Aslında elinizin altında ne varsa kullanarak farklı lezzetler yaratabilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...