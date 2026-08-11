Her kadının üreme anatomisi kendine özgüdür. Rahim, genel olarak bilinen klasik formunun ötesinde, doğuştan gelen farklı anatomik varyasyonlara (Müllerian anomaliler) sahip olabilir. Rahminizdeki yapısal bir farklılık; ergenlik döneminden itibaren adet sancılarının şiddetinden gebe kalma süresine, gebelik takibinden rutin jinekolojik muayene yöntemlerine kadar pek çok süreci doğrudan etkileyebilir. Bu yapısal farklar beslenmeniz, yaşam tarzınız ya da bireysel eylemleriniz nedeniyle oluşmaz; tamamen doğuştan gelen anatomik özelliklerdir.

6 farklı rahim yapısı ve rahim şekillerinin vücuda etkileri

Tipik rahim

Armut biçimindedir ve en yaygın görülen anatomik yapıdır. Adet düzeni, gebe kalma ve gebelik süreçleri standart tıbbi protokollerle seyreder.

REKLAM

Arkuat rahim

Rahim tavanında hafif bir girinti bulunur. En hafif yapısal varyasyondur; çoğu zaman herhangi bir belirti vermez, adet sancısı veya gebe kalma üzerinde olumsuz bir etkisi beklenmez.

Septalı rahim

Rahim boşluğu ince bir doku duvarı (septum) ile kısmen veya tamamen bölünmüştür. Gebe kalmada zorlanma, tekrarlayan düşükler veya şiddetli adet sancısıyla seyredebilir. Gerekli durumlarda cerrahi müdahale ile düzeltilebilir.

Bikornuat rahim (kalp şekilli rahim)

Rahmin üst kısmı kalp formunda iki ayrı lobdan oluşur. Adet kanının akışını zorlaştırarak sancıyı artırabilir. Gebelik oluştuğunda ise bebeğin ters durma (makat geliş) ve erken doğum riskini yükseltebilir.

Unikornuat rahim

Doğuştan rahmin yalnızca tek yarısı gelişmiştir. Gelişmeyen taraftaki doku içinde kan birikmesi halinde kronik kasık ağrısına yol açabilir. Gebe kalma ve gebelik süreçlerinde yakın ve uzmanlaşmış takip gerektirir.

Didelfis rahim

İki ayrı rahim ve sıklıkla iki ayrı rahim ağzı mevcuttur. Tampon kullanımında zorlanma veya cinsel ilişki sırasında ağrı hissine neden olabilir. Gebelik durumunda perinatoloji (riskli gebelik) uzmanı takibi önerilir.

Ne zaman uzmana başvurulmalı?

Jinekolojik ultrason ve uzman değerlendirmeleri, rahminizin yapısını net bir şekilde öğrenmenizi sağlayarak olası tedavi ve takip yol haritanızı belirler. Şiddetli adet sancısı, kronik kasık ağrısı, gebe kalmada gecikme veya tekrarlayan gebelik kayıpları gibi durumlar yaşıyorsanız, uzman bir kadın-doğum hekimine muayene olmayı ertelemeyin. Bedeninizin anatomik yapısını bilmek, sağlığınızı doğru yönetmenin en önemli adımıdır.

Kaynaklar:

ACOG. https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/committee-opinion/articles/2021/11/mullerian-anomalies-diagnosis-and-management

ASRM. https://www.asrm.org/practice-guidance/practice-committee-documents/uterine-anomalies-and-reproductive-outcomes/

ESHRE. https://www.eshre.org/Guidelines-and-Legal/Guidelines/Female-genital-tract-congenital-anomalies