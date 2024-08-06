Baharatlar bozulur mu?

Baharatlar, mutfaklarımızda yemeklere lezzet katmak için vazgeçilmez malzemelerdir; ancak, taze ve etkili kalmaları için doğru saklama koşullarında tutulmaları gerekmektedir.

Baharatlar bozulur mu?
Sağlık
Giriş: 06 Ağustos 2024 15:55
ABONE OL

Baharatlar, yemeklere lezzet ve aroma katmanın yanı sıra sağlığımıza da çeşitli faydalar sağlayan önemli mutfak malzemeleridir. Ancak, doğru saklama koşullarına uyulmadığında baharatlar zamanla tazeliklerini kaybedebilir ve bozulabilirler. Baharatlar kuru malzemelerdir ve bu yüzden sonsuza kadar dayanacaklarını düşünebilirsiniz. Ancak bu bilgi doğru değil.


Baharatların bozulması, genellikle nem, ısı ve ışık gibi çevresel faktörlere maruz kalmalarından kaynaklanır. Uygun saklama kaplarında, serin ve karanlık bir ortamda muhafaza edilen baharatlar, uzun süre taze ve kullanıma uygun kalabilir. Tazeliğini kaybetmiş baharatlar, lezzetlerini ve aromalarını yitirdiği için yemeklere istenilen katkıyı sağlayamazlar. Bu nedenle, baharatların saklama koşullarına dikkat etmek, mutfaklarımızda daha lezzetli ve sağlıklı yemekler hazırlamak için önemlidir.


Raf ömrü ne anlama gelir?

Baharatlar için bu, en aromatik ve lezzetli oldukları süre anlamına gelir. Genel olarak konuşursak, kavanozlardaki kuru baharatlar ve otlar yaklaşık 1 - 2 yıl dayanır. Ancak dikkat edilmesi gereken istisnalar vardır. Peki baharatların raf ömrü nedir?


Baharatların raf ömrü ne kadardır?

Mutfaktaki baharatlarınızın ömrüne dair bilgiler:


Süresiz: Vanilya özü ve tuz. (Diğer özler 2 - 3 yıl içinde solacaktır).

Öğütülmemiş bütün baharatlar (karabiber, bütün yenibahar, kimyon tohumları ve daha fazlası gibi): 3 - 4 yıl

Öğütülmüş baharatlar (kimyon, zencefil, paprika ve acı biber gibi): 2 - 4 yıl

Öğütülmüş ve bütün yapraklı otlar (fesleğen, kekik, biberiye ve çoğu baharat karışımı): 1 - 3 yıl


Baharatların ömrü nasıl uzatılır?

  • Hava geçirmez bir şekilde saklayın, çünkü oksijenle temas baharatların etkinliğini azaltır.

  • Nemden uzak tutun, çünkü nem topaklanmaya neden olur.

  • Doğrudan güneş ışığından ve sıcaktan uzak tutun, çünkü renklerini soldurur.

Baharatların hava ile temasını azaltmak için, kullandıktan sonra kapaklarını sıkıca ve hemen kapatın. İhtiyacınız olabileceğini düşünerek kavanozları açık bırakmak cazip gelebilir, ancak bu ekstra birkaç dakika oksijen ve neme baharatlarınıza zarar vermesine neden olur. Ayrıca baharatları doğrudan yemeğinize dökmekten kaçının, çünkü buhar kavanozlara girebilir. Nem, küf oluşumu için bir ortam yaratır ve yağlı baharatların bozulması dışında, küf baharatların gerçekten "kötü" hale gelmesinin tek yoludur.


İlginizi çekebilir: Domates kabuklarından baharat yapın!


Eski baharatlar nasıl canlandırılır?

Eski baharatlara biraz hayat katmanın 3 yolu vardır:


1. Bir tavada hafifçe kavurmak, baharatları canlandırabilir. Kavanozun tüm içeriğini kuru bir tavaya boşaltın. Orta-düşük ateşte ısıtın ve belirgin bir şekilde daha kokulu olana kadar sürekli karıştırın. Öğütülmüş baharatlar kolayca yanar, bu yüzden ocağın başında olun. Tekrar kavanoza koymadan önce soğumasını bekleyin.


2. Baharatları pişirmeden hemen önce sıcak yağda “kızartmak” alternatif bir yöntemdir. Bu yöntem, köri tozu gibi aromatik karışımlar, kişniş veya kimyon gibi tek baharatlar için özellikle yararlıdır. Bir tavada yağı ısıtın ve baharatları ekleyin, ısınmaya ve uzun süredir gizli kalan aromalarını salmaya başladıklarında karıştırın. Daha sonra, planladığınız gibi pişirmeye devam edin.


3. Eski baharatları, pişirmeden evinize koku katmak için bir potpuri yaparak yeniden kullanın. Eski baharat koleksiyonunuz çok büyükse bunları hediye olarak bile yapabilirsiniz.



Kaynak: Andrea Feucht. "How Long Do Spices Last?". Şuradan alındı: https://www.mccormick.com/articles/mccormick/how-long-do-spices-last. (03.05.2021).

Su-Jit Lin. "Do spices go bad? This is how you know it's time to toss them". Şuradan alındı: https://www.businessinsider.com/guides/kitchen/do-spices-go-bad. (02.03.2021).


En sağlıklı 10 baharat

Yemeklerinizde tuzu azaltarak farklı baharatlar kullanabilirsiniz. Bu hem yemeklerinizi daha lezzetlendirir hem de daha sağlıklı olursunuz. İşte en sağlıklı baharatlar...

10
Nane Nane, en çok antioksidan gücüne sahip baharatlardan biridir. Aynı zamanda stres giderici özelliği bulunmaktadır. Mide bulantısına ve midedeki gazın azalmasına da yardımcı olmaktadır.
Adaçayı Beyin dostu olan adaçayı, aynı zamanda depresyon karşıtı bir etkiye sahiptir. Sinirlerinizi yatıştırmaya ve sizi gevşetmeye yardımcı olacağı gibi ruh hali üzerinde de olumlu bir etki yaratmaktadır.
Kekik Yemeklerde tuz yerine kekik tercih edebilirsiniz. Kekik, solunum yolu hastalıklarına iyi gelmektedir. Hazmı kolaylaştıran kekik aynı zamanda kan şekerini de düşürür. Böbrekte ve bağırsaklarda bulunan mikroplarını öldürür.
Keten tohumu Omega 3 yağ asitleri açısından zengin olan keten tohumu, sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar.
Biberiye Vücutta oluşan iltihapların iyileşmesine yardımcı olur. Ayrıca birçok kronik hastalığın riskini azaltmaktadır. Baş ağrısını azaltacağı gibi, konsantrasyonun artmasına da yardımcı olmaktadır. Kalp sağlığınız için de oldukça faydalıdır.
Zencefil Antioksidan açısından zengin olan zencefil, soğuk algınlığına iyi gelmektedir. Balgam söktürür, bulantı giderir. Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirir.
Tarçın Beyinde biriken proteinler Alzheimer hastalığını tetiklemektedir. Tarçında bulunan iki madde bu birikimi engeller. Tarçın böylece nöronları korur, motor işlevlerini iyileştirir ve Parkinsonlu hastaların nöro-taşıyıcı (sinir sinyallerini bir sinir kavşağının öteki tarafına ileten bir madde) seviyelerini normalleştirir.
Kimyon Kimyonun tohumları; protein, karbonhidrat, mineraller ve yağ asitleri açısından yaklaşık 100 farklı kimyasal bileşen içermektedir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kalp-damar sağlığını korur.
Zerdeçal Yapılan araştırmalara göre, zerdeçalın beyin sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğu gözlenmiştir. Ayrıca iltihap giderici özelliği bulunmaktadır. Karaciğeri kuvvetlendirir ve kalp hastalıklarını da önler.
Karabiber Bağışıklık sistemini kuvvetlendiren karabiber, solunum sistemini kormaktadır.


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.