Kendinize nazik davranmanın 4 faydası

Çevrenizdekilere verebileceğiniz içten bir empati, nezaket ve özen, sevgi eylemini ifade eder. İnsanlar, bunları yaygın olarak sahip olunması gereken bir özellik olarak kabul ederler. Yine de birçok durumda, bu şefkati içe çevirme eylemi birçok kişi tarafından olumsuz olarak görülüyor!

Öz-şefkat veya kendinize karşı nazik olma eylemi-kavramı pek çok kişi tarafından kibir veya bencillik olarak görebilir ancak bu başka bir şey değildir. Aslında, kendiniz dışında her şeye karşı nazik olmanız gerektiğini düşünmek mantıksal olarak çok daha garip! Gerçek şu ki, sizin nezaketinize, başkalarının ihtiyaç duyduğu kadar sizin de ihtiyacınız var.

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Tabii ki, bu şefkati içsel olarak öğrenmek kolay değil. Pek çok insan bu kişilik özelliğini geliştirmekte zorlanıyor ve daha pek çoğu bunun başlangıçta arzu edilen bir özellik olmadığına inanıyor. Ama gerçek şu ki, her gün kendinize özen ve sevgiyle davranmak için elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız! İşte kendinize karşı nazik olmanın 4 faydası...

1. İyileşmek isteyenler

Kendinize karşı nazik olmak, aynı zamanda öz-şefkat olarak da bilinir. Kendinizi geliştirme arzunuzu artırmak için harika bir araçtır. Büyüme ve kendini geliştirme, başarılması zor şeylerdir ve başlamak için bile çok çalışmak gerekir. Bunaltıcı görünebilir ama genellikle engeller ve mücadelelerle dolu bir görevdir.

Araştırmalar, öz-duyarlılığın karmaşık konular üzerinde çalışmakla ilgili olduğunda iyileştirme motivasyonu üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu göstermiştir. Ancak kendinize karşı nazik olmak, davranışlarınız için sorumluluk veya hesap verebilirliği reddetmek anlamına gelmez. Bu sadece kendiniz için en iyisini istemek ve kendinize sabırlı, anlayışlı, nazik davranmayı öğrenmek anlamına gelir. Ve bu doğal olarak kendinizi geliştirmeyi istemeyi de içermiyor mu?

Bunun da ötesinde, öz-şefkat, kendinize daha fazla güvenmenize yardımcı olur. Bu nedenle, zayıf yönlerinizi ele almak daha kolay yönetilebilir. Öz-şefkat sayesinde gelişmek için içsel motivasyon, hayatınızın birçok karmaşık yönünü etkileyebilir, örneğin:

Geçmiş hatalar

Yaptığınız hatalara göz yummak istemek kolaydır ancak öz-anlayış size bunları gerektiği gibi ele almayı öğretebilir. Bir suç işledikten sonra, eylemlerinizi telafi etmek için daha fazla motive olacak ve tekrarlanan davranışları önlemek için daha çok çalışacaksınız. Bunun nedeni, gerçekten daha iyi bir insan olmak isteyecek olmanızdır. Böylece mutsuz olduğunuz yönlerinizi değiştirmek için motive olacaksınız.

İlham

Kendinize karşı nazik olmadığınızda ve hayatları iyi giden insanları gördüğünüzde cesaretiniz kırılabilir, kendinizi onlarla kıyaslayabilir ve yetersiz hissedebilirsiniz. Ancak öz-şefkat uyguladığınızda, diğer insanları bir ilham ve bilgi kaynağı olarak görürsünüz. Sizden daha fazla bilgi ve deneyime sahip olanlar arasında kendinizi güvende hissetmenizi engelleyen özgüven takıntılarınız yok, bu yüzden onlardan öğrenmeye ve başarıları motivasyon noktası olarak kullanmaya heveslenmelisiniz.

Kişisel inançlar

Birçok insan, yeni bilgiler öğrendikçe büyümeyi ve inançlarını değiştirmeyi reddederek hızla yollarında sıkışıp kalabilir. Kendinize karşı nazik olmak, sizi olmak istediğiniz en iyi kişi olmaya motive eder. Bu nedenle davranışlarınız, düşünceleriniz ve kalıplarınız hakkında daha fazla eleştirel olmanız, onları paketinden çıkarmanıza ve gerekirse düzeltmenize izin verir.

Verim

Kendinize karşı nazik olmak, hayallerinizi gerçekleştirmeyi hak ettiğinizi düşündüğünüz ve hayatınızın farklı alanlarında başarılı olmak için çalışmaya daha istekli olduğunuz anlamına gelebilir. Kariyer perspektifinden bakıldığında, sevdiğiniz ve mevcut işinizdeki performansınızı geliştirmekle daha çok ilgileneceksiniz, bu da kariyer tırmanma şansınızı artırabilecek.

Ancak, kendinize karşı nazik olmanın sizi mükemmel olmaya zorlamadığını belirtmekte fayda var. Aslında, kusurların sınırları içinde daha rahat hissetmenizi sağlayabilir. Bu büyüleyici bir ikilem. Kusurlarınızın daha çok farkına varacaksınız ama aynı zamanda onları kabul etmeyi de öğreneceksiniz.

2. Ruh sağlığınız için iyidir

Kendinize karşı nazik olmanın zihinsel sağlığınız için ne kadar iyi olabileceğini görmek oldukça mantıklı, ancak bunun ne ölçüde gerçekleştiği etkileyici! İşte bazı araştırmalar, öz-şefkatten kaynaklanan bu olumlu düşünme olgusunu şöyle açıklıyor:

Daha iyi dikkatlilik

Farkındalık, etrafınızdaki dünyayı ele geçirmenize, duygularınızın farkında olmanıza ve kendinizi dengeli tutmanıza izin veren, mevcut olma eylemidir. Genel zihinsel sağlığın çok önemli bir bileşenidir. Öz-şefkat ve kendinize karşı nazik olmak sizi daha dikkatli yapar. Farklı duyguları işlemek ve zihinsel durumunuzu gerçekten anlamak için kendinize alan açmalı ve sabırlı olmalısınız.

Azaltılmış anksiyete ve depresyon

Pek çok insan depresyon ve anksiyete belirtileriyle mücadele eder. Bu bozukluklar, size bu iyiliğe layık olmadığınızı söyleyebileceğinden, kendinize karşı nazik olmanızı zorlaştırabilir. Yakalanması sorunlu bir döngüdür. Beyniniz kendinize şefkatli olmamanız gerektiğini söylediğinde ve buna inandığınızda, yalnızca kendinize karşı daha kaba olursunuz. Sonuç olarak depresyon ve kaygıya daha duyarlı hale gelirsiniz. Öte yandan, öz-şefkatle liderlik etmek, bu semptomları hafifletmenize ve sizi ele geçirmelerini önlemenize yardımcı olacaktır.

Daha iyi yaşam memnuniyeti

Yukarıda bahsedilen faydaların ruh sağlığına olan kombinasyonu, hayattan daha fazla keyif almanızı sağlar. Artan pozitif düşünce düzeyleriniz, zihinsel sağlık için temeldir ve hayattan daha iyi zevk almanıza ve dünyanın neresinde olursanız olun mutlu olmanıza olanak tanır. Kendinize karşı nazik olduğunuzda, sonuçta kendinizden de memnunsunuz demektir!

3. İlişkilerinize yardımcı olur

Pek çok insan kendine karşı nazik olmanın biraz narsistik bir özellik ya da en azından bencillik olduğuna inanır. Bu nedenle, bu yanlış fikirleri yıkmak ve kendinize karşı nazik olmanın başkalarıyla olan ilişkileriniz için iyi olabileceğini ortaya çıkarmak çok önemlidir!

İlk başta garip geliyor ama bir düşünün. Başkalarına yardım etmeden önce kendinize yardım etmeniz gerekir. Kendinize karşı nezaketle donatılmamışsanız, bu süreçte kendinize zarar vermeden başkalarına da nezaketle yaklaşamazsınız.

Başlamak için, kendinizi beslemediğinizde, tüm bu çabayı başkalarına yardım etmeye çalışmaktan tükenecek ve tükeneceksiniz. Öz-şefkat, aşağıdakileri geliştirerek ilişkilerinize yardımcı olabilir:

Başkalarıyla bağlantı kurma arzusu

Başkalarıyla bağlantı kurma arzusu Empati seviyeleri

Empati seviyeleri Duygusal zeka

Duygusal zeka Doğayı sevme, önemseme

Doğayı sevme, önemseme Destekleyici davranış

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4. Düşünce süreçlerinize yardımcı olur

Düşünme şekliniz, dünya görüşünüz hakkında her şeyi belirler. Sonunda hayatınızı, değişen durumlara nasıl tepki verdiğinizi, ne tür bir şirkette olduğunuzu ve kendinize ne kadar iyi baktığınızı değiştirebilir veya bozabilir. Bu yüzden pozitif düşünce oluşturmak çok önemlidir, ancak bunu söylemek yapmaktan daha kolaydır.

Neyse ki, kendinize karşı nazik olmak, öncelikle iç sesiniz ve benlik algınızla ilgili olduğunda, gelişmiş ve daha sağlıklı düşünme yollarının anahtarı olabilir. Düşünce süreçlerinizin öz-şefkat ile gelişebileceği araştırma destekli nedenlerden bazıları şunlardır:

Daha iyi kabul

Kendinizi kabul etmek, yapılması zor bir iştir ve birçok insan hayatlarının onlarca yılını kendini kabul etmek için çalışarak geçirir. Kendinize karşı nazik olabildiğinizde, birçok farklı yönünüzü doğal olarak kabul etme olasılığınız daha yüksektir ve doğrulama için başkaları yerine kendinize güvenebilirsiniz.

Daha az öz eleştiri

Öz eleştiri sağlıklı miktarlarda iyidir ancak yardımcı olmaktan çok ters etki yaptığı bir nokta da vardır. Bu eleştirinin ne zaman ve nerede uygulanacağını bilmek esastır. Negatif iç sesleri olan birçok insan, yararsız ve endişe verici bir dereceye kadar kendilerini aşırı eleştirme eğilimindedir. Bu, zihinsel sağlığa yardımcı olan daha olumlu bir iç sesi teşvik eder. Kendinizle daha kibar bir şekilde konuştuğunuzda, doğal olarak daha iyi hissedersiniz ve suçlu, depresif veya endişeli duyguları artırabilecek faktörleri atlatırsınız.

Daha az kendini yargılama

Kendinizi incelemek ve geliştirmek adına zayıf yönleriniz üzerinde çalışmakta yanlış bir şey yok -ve ilk noktamız motivasyonun nasıl iyi bir şey olduğuyla ilgiliydi. Ancak, kendinizi sürekli olarak yargılamanız ve davranışlarınız için onaylanmama veya suçluluk hissetmeniz çok daha az elverişlidir. Kendinizi yargılamak sizi hiçbir yere götürmez ve sorunlarınızı doğrulukla incelemenizi zorlaştırması daha olasıdır. Kendiniz ile nazikçe konuşmak, kusurlarınızı sevdiğiniz birinin kusurlarını düşündüğünüz şekilde görme şansı verir.

Daha az başarısızlık korkusu

Başarısızlık korkusu hayatınızda boğucu olabilir. Başarısız olmaktan bu kadar korkmak, konfor bölgenizde sıkışıp kalmanıza ve akıllıca riskler almanıza veya ufkunuzu genişletmenize engel olabilir. Seçenekleri dikkatlice düşünmek gerekli olsa da, zorlukların ve hataların üstesinden gelmek için yeteneklerinizi iyi düşünecek kadar kendinize güvenmeniz de önemlidir. Kendinize karşı nazik olmak, başarısızlık karşısında kendinizi rahat hissetmeniz için ihtiyaç duyduğunuz özgüvenle sizi güçlendirecektir!

Kendinize iyi davranmanın faydaları üzerine...

Kendine karşı nazik olmak güzel bir şey. Sizi daha mutlu edecek, zihinsel sağlığınızı iyileştirecek, size gelişmek için motivasyon sağlayacak, düşünme şeklinizi yeniden şekillendirecek ve ilişkilerinizi aydınlatacaktır. Bu bencillik değil, sabırla ilgili. Bunun yerine, tüm insanlar gibi kusurlu olduğunuzu anlamak ve yine de kendinizi sevmekle ilgilidir.

Öz-şefkat, geliştirilmesi zor olabilen bir özelliktir, ancak yapılabilir! Her şeyden önce, her seferinde bir adım atın. Öz-şefkat yolculuğunuz, zorluklar ve engellerle karşılaştığınızda kendinize karşı nazik olmanızı gerektirecektir. Başlamak için şimdiki zaman gibisi yok!

Kaynak: Lakeisha Ethans. "4 Benefits Of Being Kind To Yourself". Şuradan alındı: https://www.powerofpositivity.com/kind-to-yourself-benefits/ (17.07.2021)

Kendinize iyi davranın Kendinize kötü davrandığınızın farkında mısınız? Şarkıcı Kurt Cobain'in bir sözünden örnek verelim: Olmadığınız bir insa... Daha Fazla Göster 1. Akıllı ve beceriklisiniz 2. Yardıma ihtiyacı olan bir insana, hiç düşünmeden yardım edersiniz 3. İyi bir insan olmak... Daha Fazla Göster 8. Dünyanız ve ülkeniz için sorumluluk sahibi iyi bir vatandaşsınız 9. İnsanlığın iyiliğine inanıyorsunuz ve saf bir kal... Daha Fazla Göster 15. Çevrenizdeki insanların hayatını iyi yönde etkilemeyi biliyorsunuz 16. Her şey ters gitse, hayat size kötü davransa... Daha Fazla Göster 21. Kendinizi geliştiriyor ve diğer insanların fikirlerine önem veriyorsunuz 22. Alçakgönüllü bir insansınız ve hayattan... Daha Fazla Göster 27. Hayattan aldığınız yaralar sizi daha kötü yapmadı 28. Nazik bir ruhunuz var ve çevrenizdekiler için hediye gibisiniz... Daha Fazla Göster Karşı çıkmayın. Bunların hepsi doğru. Bazı maddeler doğru gibi gelmese de bu kendinize verdiğiniz değerle ilgili bir şey... Daha Fazla Göster Kendinize iyi davranın Kendinize kötü davrandığınızın farkında mısınız? Şarkıcı Kurt Cobain'in bir sözünden örnek verelim: Olmadığınız bir insan gibi olmaya çalışmak, benliğinizi harcamaktır. Aslında çoğu insan kendine haksızlık eder. Ve aslında düşündüğünden daha da iyidir. Kendi gelişiminizi olumsuz düşüncelerle baltalamayı bir kenara bırakın. Tam olarak şu anda neyseniz o unuz ve gözlerinizi açıp bunu fark edin. Büyümek, iyileşmek, çıtayı yükseltmek ve daha fazlasını başarmak için mutlaka bir yol vardır ama bunu sadece düşündüğünüzden daha iyi olduğunuzu fark ettiğinizde ve kendinize biraz daha iyi davrandığınızda fark edersiniz. İşte aslında, daha iyi olduğunuzun kanıtı olan 31 neden: Kendinize iyi davranın 1. Akıllı ve beceriklisiniz 2. Yardıma ihtiyacı olan bir insana, hiç düşünmeden yardım edersiniz 3. İyi bir insan olmak ve dürüst yaşamak sizin için önemli 4. Kibar, sevgi dolu ve değer bilen bir insansınız 5. Temel değerlerinize ve sizin için önemli olana değer veriyorsunuz 6. Kendinize, gelişiminize ve ilerlemenize yatırım yapıyorsunuz 7. Geleceğiniz için büyük umutlarınız var Kendinize iyi davranın 8. Dünyanız ve ülkeniz için sorumluluk sahibi iyi bir vatandaşsınız 9. İnsanlığın iyiliğine inanıyorsunuz ve saf bir kalbiniz var 10. Yaptığınız her şeyde diğer insanlara örnek oluyorsunuz 11. Hayallerinizin güzelliğine inanıyorsunuz ve onları takip etme planınız var 12. Hayallerinize ulaşmak için ilk adımı attınız 13. Faydalı ve önemli fikirleriniz var 14. Bilgiye açıksınız Kendinize iyi davranın 15. Çevrenizdeki insanların hayatını iyi yönde etkilemeyi biliyorsunuz 16. Her şey ters gitse, hayat size kötü davransa bile pes etmiyorsunuz 17. Yaratıcı bir zekanız var ve bunu kullanmayı biliyorsunuz 18. Hayallerinizdeki hayatı yaratmak için dikkatli adımlar atıyorsunuz 19. Hatalarınızı düzeltmeyi biliyorsunuz 20. Korkularınızla yüzleşmeyi biliyor ve hiçbir şeyin sizi engellemesine izin vermiyorsunuz Kendinize iyi davranın 21. Kendinizi geliştiriyor ve diğer insanların fikirlerine önem veriyorsunuz 22. Alçakgönüllü bir insansınız ve hayattan dersler çıkararak daha iyi olma yolunda ilerliyorsunuz 23. Düşündüğünüzden daha güçlüsünüz 24. Size değer veren aileniz ve arkadaşlarınız var 25. Düşündüğünüzden daha cömertsiniz 26. Çok çalıştınız ve başarıyı hak ettiniz Kendinize iyi davranın 27. Hayattan aldığınız yaralar sizi daha kötü yapmadı 28. Nazik bir ruhunuz var ve çevrenizdekiler için hediye gibisiniz 29. Çevreniz ve iş yeriniz için çok değerlisiniz 30. Arkanızda güzel bir hikaye bırakacak güzel bir hayat yaşıyorsunuz 31. İyi bir insansınız ve sizinle birlikte dünya daha güzel Kendinize iyi davranın Karşı çıkmayın. Bunların hepsi doğru. Bazı maddeler doğru gibi gelmese de bu kendinize verdiğiniz değerle ilgili bir şey. Kendinizi özgür bırakın. Gerçek benliğinize biraz nefes aldırın. Bunu yaptığınızda, hayatınıza gerçek bolluk girecektir. Sevgi, şefkat, anlayış, seçenekler, fikirler ve yeni kapılar açılacaktır.