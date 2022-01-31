Aşk acısı çekenlere terapist tavsiyeleri

1. Dinleyin. Kendinizi partnerinizi dinlemeye gerçekten odakladığınızda, iletişiminiz ciddi ölçüde gelişir.
2. Birkaç gün ayrı kalın. Birbirinizi özlemek, yeniden bağlanmanıza yardımcı olur.
3. Bir destek ekibi bulun. Arayabileceğiniz birkaç yakın arkadaşınız ya da aile üyeleriniz olsun ki partnerinizin, hayatınızda olan her ayrıntıyı duymasına gerek kalmasın.
4. Cep telefonlarınızdan uzak kalın. Partneriniz konuşurken, dikkatinizi yalnızca ona verin; telefonunuzla meşgul olmayın.
5. Birlikte bir yerlere gönüllü olun. Bir şeyler vermek, ilişkinizin ne kadar güzel olduğunu ve ne kadar şanslı olduğunuzu hatırlayabilmeniz için harika bir yoldur.
6. Yapılacaklar listesi hazırlayın. Birlikte başarmak istediğiniz keyifli şeylerin takibinde olun.
7. 65 yaş üstü çiftlerle konuşun. Onlardan ilişkilere dair ipuçları öğrenin.
8. Biraz durun ve sahip olduğunuz ilişkinin değerini bilin. Olabilecekler için yaşamayı bırakın, elinizdekinin kıymetini bilin.
9. Başlarda sorduğunuz soruları tekrar sorun. Seneye ne yapmayı planlıyorsun? Neyden korkuyorsun? Bu soruların yanıtları değişebilir; bu yüzden sürekli sormak gerekir.
10. Partneriniz hakkında sevdiğiniz 10 şey bulun ve ona söyleyin. Biraz özgüven, herkese iyi gelir.
11. Kusur bulmaktan vazgeçin. Yalnızca gerçekten rahatsız olduğunuz büyük şeylere odaklanın ve bunlardan endişe ve destek dolu bir tavırla bahsedin.
12. Haklı olma ihtiyacını aşın. 'Hatalıyım.' demeyi öğrenmek, öğrenmeye değer bir beceridir.
13. Kendinizle ilgilenin. Kendinizi iyi hissetmediğiniz noktada, hiçbir ilişki başarılı olamaz.
14. İhtiyaçlarınızı bilin ve dile getirin. Bir insanla birliktesiniz, telepatik güçleri olan birisiyle değil.
15. Bir kursa gidin. Beraber öğrenen çiftlerin, ilişkilerinin derinleştiği kanıtlanmıştır.
16. Basit şeyleri karmaşıklaştırmaktan vazgeçin. Gereksiz yere dram yaratmayın.
17. Partneriniz canınızı yakan bir şey söylediğinde, niyetinin o olmadığını farz edin. Niçin bile bile canınızı yakmak ya da sizi üzmek istesin ki?
18. Notlar yazın. El yazısı notlar, günümüzün dijital dünyasında kişisel dokunuşlardır.
19. İşe girişin. Ev işlerinde birbirinize yardımcı olun. Eşit bireylerden oluşan bir ekip gibi hareket edin.
20. Net bağlantısını kesin. Laptoptan uzaklaşın. İnternetteki her şey, orda olmaya devam edecek.
21. Bazı şeyleri oldukları gibi bırakın. Kötü günler ve kötü ruh halleri olacaktır. Her şeyi daha iyi bir hale getirmeye çalışmayın. Yalnızca destek olun.
22. Mini-gelenekler yaratın. Küçük ritüeller yaratmak, çiftlerin iletişimine ciddi ölçüde yardımcı olur; çünkü yalnızca "onların" geleneği olurlar.
23. Açık bir kitap olun. Başa çıkar ya da çıkamaz; fakat bu insana dürüst bir şekilde yaklaşmazsanız, eninde sonunda sorun yaşarsınız.
24. Sıklıkla iltifat edin. İçten övgülerinizi esirgemeyin.
25. Tutabileceğiniz sözler verin. Gerçekten yapmak isteyeceğiniz şeyler söyleyin.
26. Olumlu davranışları onaylayın. Ve bunları birbirinize hatırlatın ki devam etsinler.
27. Partnerinizin arkadaşlarıyla ve ailesiyle samimi ilişkiler kurun.
28. Partnerinizi rahatsız eden küçük şeylere dikkat edin. Eğer sizin için acısız olacaksa, bunları değiştirmeye çalışın.
29. Partnerinizin gününün nasıl geçtiğini sormayı asla unutmayın.
30. Kötü gün kotasını yalnızca bir kişi doldurur. Eğer partnerinizin günü berbat, sizinkisi ise 'ehh işte' geçtiyse, acınma işini karşı tarafa bırakın.
31. Küçük hediyeler, büyük değişim yaratır. Eve gelirken partnerinizin en sevdiği kurabiyelerden, dergilerden ya da kitaplardan alın.
32. Partnerinizi aşağı çekmeye değil, onu tutmaya çalışın. Tavsiye verirken aklınızda bulunsun.
33. Instagram'daki tüm fotoğraflarını beğenin. Çünkü öyle.
34. İlk randevunuzda gittiğiniz yere tekrar gidin. O günden beri olan harika şeyleri yâd edin.
35. Güzel bir yerde yürüyüşe çıkın. Ve telefonlarınızı kapatmayı unutmayın.
36. Partnerinizi bir akşam yemeği ile şaşırtın - beklemediği bir anda, ev yapımı yemekler ve şık bir masa ile.
37. Partnerinizin yaptığı komik şeyleri gözden geçirin. Çünkü bunlar, ondan hoşlanmanızın sebeplerinden.
38. Birlikte yoga dersi alın. Ya da egzersize gidin.
39. Uzak bir yer olmasa bile birlikte yola çıkın. Şehirden uzaklaşmak iyi gelir.
40. 6'lı bira alın. Sormaya bile gerek yok.
41. Sürprizlere devam edin. İlişkinizi, yaratıcı bir mücadele ortamı olarak düşünün.
42. Gezintiler planlayın. Hafta sonu kahvaltıya gidin ya da farklı bir mahalleyi dolaşın.
43. Öpüşün. Çiftler, uzun süre birlikte olduklarında öpüşme bir kenara itilir genelde.
44. Bırakın gitsin. Sevgilinizin birkaç ay önce yaptığı bir şeyi dile getirip durmayın.
45. Lafını kesmeyin. Partnerinizin anlattıkları ilginizi çekmese de konuşmasını bölmeyin.
46. Teşekkür ederek yaptığı küçük şeylerin farkında olduğunuzu anlamasını sağlayın.
47. Birlikte yemek yapın. Bir menü oluşturun, alışverişinizi yapın ve birlikte yemek pişirin.
48. Varsayıma dayalı sohbetlerle eğlenin. "Bir adaya düşsen yanına alacağın beş film ne olurdu?" Sohbetler, rutinleşebilir.
49. Çift güncesi tutun. İsteklerinizi ve fantezilerinizi yazıp partnerinizin bulabileceği bir yere bırakın.
50. Her zaman aynı fikirde olamayacağınızı kabullenin. Bazı konular asla çözülmeyecekler; birbirinizin fikirlerine saygı duyun ve bu konularda tartışmamaya çalışın.
51. Hedefler belirleyin - ilişki hedefleri. Örneğin televizyon izlemektense dışarıda daha fazla vakit geçirmeyi hedefleyin.
52. Kendi mutluluğunuzun sorumluluğunu alın. Aşk, görkemlidir; ancak nihayetinde kendi mutluluğumuzdan sorumlu olan bizleriz. Kendinizi tatmin eden şeyler bulun ve oradan ilerleyin.
53. Birbirinizin tartışma alışkanlıklarını öğrenerek yapıcı ve saygılı bir orta nokta bulun.
54. Aşkı tanımlayın. "Seni seviyorum." söylemesi de duyması da büyük bir şeydir ve her insan için farklı anlam ifade eder. Bu kelimeleri söylerken ne demek istediğinizi iyice açıklayın.
55. Gerçek ve detaylı randevu geceleri planlarken sırayla hareket edin. Dışarıdan yemek söylemek ve tv izlemek sayılmaz.
56. Partnerinizin sorunlarına, ilişkinize olan etkileri bağlamında yaklaşın. Sebepsiz yere saldırıya uğradıklarını düşünme ihtimalini azaltacaktır.
57. Birbirinize sokulun. Bunun için zaman yaratın. Seksle sonuçlanmasa bile, fiziksel temas önemlidir.
58. 'Senden hoşlanıyorum.' demeyi unutmayın. Partnerinize yapabileceğiniz en güzel iltifat, onu yalnızca sevdiğinizi değil, ondan aynı zamanda da hoşlandığınızı hatırlatmaktır.
59. Spontane buluşmalar ayarlayın. Öğle yemeği saatinde bir mesaj atın ve yanına gidin.
60. Birlikte seyahat edin. Birlikte dünyayı görmek, unutulmaz ortak hatıralar yaratır.
61. Partnerinize, mümkün olduğunca, onu neden sevdiğinizi detaylıca anlatın.
62. Partnerinizin aile dramlarından uzak durun. Değmez.
63. Birbirinize gerçekten görerek bakın. Birbirinizin gözlerinin içine bakın.
64. Birbirinize takma isimler verin. Başkaları yaptığında sinir bozucu olabilir; ancak çiftler arasında ilişkiye ekstra yakınlık katar.
65. Tek başınıza vakit geçirin. Partnerinizle iyi vakit geçirmek ne kadar önemliyse, o olmaksızın kim olduğunuzu iyice anlayabilmeniz için tek başınıza vakit geçirmeniz de eşit derecede önemlidir.
66. Yemek masasını kullanın. Yemeklerinizi tv'nin önünde mi yiyorsunuz? Partnerinizle gerçek bir masaya oturup yemek yemeyi deneyin.
67. Aslında televizyonu komple kapatın. Televizyonsuz geceler planlayın.
68. Partnerinizden açık olmasını isteyin. Kafanız karıştığında, varsayımlarda bulunmak yerine, daha açık bir şekilde anlatmasını talep edin.
69. Hislerinize sahip çıkın. Kararlı ve net olmaya çalışın. İyi olmadığınızda iyiyim demek, kendi hislerinizi sahiplenmediğinizin en temel örneklerindendir.
70. Yapıcı bir yolla iletişim kurun. Örneğin konuşurken şu yapıyı kullanın: "___olduğunda, ____hissediyorum."
71. Partnerinizin ilgi alanlarını bir deneyin. Satranç oynamaktan mı hoşlanıyor? Sevmek zorunda değilsiniz; yalnızca deneyin.
72. Kendiniz de hobiler edinin. Partnerinizle her şeyinizin ortak olmasına gerek yok. Gerçekten çok sinir bozucu olurdu.
73. Partnerinizin iyi olduğu bir şeyi size öğretmesine izin verin. Herkes sevdiği bir şeyi başkalarına öğretmekten hoşlanır.
74. Gruplarınızı birleştirin. Sosyal hayatları ayırmak kolaydır; ancak ara sıra arkadaşlarınızı, aile üyelerinizi ya da iş arkadaşlarınızı bir araya getirmek de oldukça eğlenceli olabilir.
75. Seksi unutmayın. İşlerin, stresin ve diğer sorumlulukların seks hayatınızı etkilemelerine izin vermeyin. Gerekirse programlanın; ama cinsel açıdan yakınlaştığınızdan emin olun.
76. Ama kıskançlığı unutun. Kıskançlık, bir ilişki için zehirlidir; unutun gitsin.
77. Partnerinize verdiğiniz değeri herkese gösterin. Partnerinizin sevdiğiniz yanlarını insanlara anlatın; ama iğrenç, övünen bir tavırla değil. Bunları söyledikçe, siz de anımsayacaksınız.
78. Yatakta kahkahalar atın. Evet, seks, seksi olmalı; ama aynı zamanda da keyifli olmalı. İşler komik bir hal almaya başlayınca, gülmekten çekinmeyin.
79. İhtiyacınız olduğunda partnerinizin sizinle ilgilenmesine izin verin. Hepimiz arada özel ilgiye ihtiyaç duyarız. Hastalandığınızda ya da moraliniz bozuk olduğunda, partnerinizin yardımını kabul edin.
80. Rekabetçi yönlerinizi kontrol altında tutun. Siz ve partneriniz, birbirinizi desteklemek için birliktesiniz; yarışmak için değil.
81. Tembellik yapın. Kendinize bir gün izin verin ve tüm gün boyunca partnerinizle birlikte yatakta tembellik yapıp birlikte vakit geçirin.
82. Kendinize karşı nazik olun. Bir ilişkide olumlu modeller geliştirebilmenin en iyi yolu, bu modelleri öncelikle kendi içinizde geliştirebilmektir.
83. Küçük, spesifik şeyler için minnettarlığınızı dile getirin. Büyük jestler, harikadır; ancak parterinizin yaptığı, mutlu olmanıza sağlayan küçük şeyleri de görebilmek, inanılmazdır.
84. Lisedeki gibi randevulaşın. Birbirinize çıkma teklifi edin. Heyecanlanın. Hazırlanmak için saatler harcayın.
85. Mevcut zamanın içinde yaşayın. Şu an nerede olduğunuzdan ve şu an kiminle olduğunuzdan keyif almayı öğrenin.
86. Kontrol etmeye çalışmayın. İlişki, iradelerin savaştırıldığı bir savaş meydanı değildir. Partnerinize evcilleştirmeye çalıştığınız vahşi bir hayvan muamelesi yapmayın.
87. Ortak amaçlarınıza sahip çıkın. Uzun vadede, bir çift olarak bir arada kalabilmenizin en önemli şartlarındandır.
88. Birlikte kültürel bir deneyim yaşayın. Bir filme ya da oyuna gidin, bir sanat sergisini gezin - ve sonrasında bunların üzerine sohbetler yapın.
89. Uzun bisiklet sürüşleri yapın. Bisiklet sürmek, özgürleştirici bir deneyimdir ve bunu sevdiğiniz bir kişiyle yapabilmek, ayrıca güzeldir.
90. Telefondan konuşmayı deneyin. Telefon, mesaj atmaktan daha farklı bir iletişim türüdür. Telefon sohbetleri, ilişkinizi derinleştirmenize bile yardımcı olur.
91. Birbiriniz için karışık playlistler oluşturun; şirin ve romantik bir jest.
92. Biraz da kendinize odaklanın. Partnerlerimizin davranışlarına çok fazla dikkat ediyoruz; fakat biraz da dönüp kendimize bakmamız gerekiyor - özellikle de kötü bir ruh halinde olduğumuzda.
93. Nefes alın. Ağzınızdan yanlış anlaşılabilecek bir şey çıkmadan önce derin bir nefes alın ve kendinize ilerlemek istediğiniz yönün gerçekten de burası olup olmadığını sorun.
94. Birbirinize yardımcı olun. Partneriniz herhangi bir konuda güçlük çektiğinde, yardım elinizi uzatın.
95. Partnerinizin en büyük tezahüratçısı olun. Harika bir şey başardığında, bunu bilmesini sağlayın.
96. Büyük hayal kırıklığı ya da öfke anlarında, partnerinizi sevmenizin en önemli sebeplerini hatırlamaya çalışın. Onunla olmanızın bir sebebi var sonuçta, değil mi?
97. Bir ilişkinin daima hayatınızı daha kötüye değil, daha iyiye götürmesi gerektiğini unutmayın. Ve ilişkinizin tam olarak böyle olduğundan emin olun.
98. Birlikte geçirdiğiniz sessiz anlardan keyif alın. Bazen en iyi anlar, birlikte yaptığınız sessiz, planlanmamış şeylerle yaşanır.
99. Kendinizle ilgilendiğinizden emin olun. Kendinizi partnerinize adayıp kendinizle ilgilenmeyi unutmayın.
100. Geçmişinizi aşın. Partnerinizle içinde bulunduğunuz anda mutlu bir şekilde yaşayabilmek için, geçmiş kinlerinizi ve korkularınızı arkanızda bırakmayı öğrenin.
101. Birbirinize sıklıkla dokunun. Basit dokunuşlar, yakınlık yaratır - özellikle de cinsel anlamlı olmayanlar.
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