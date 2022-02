Aşk acısı çekenlere terapist tavsiyeleri

Bitmesini istememenize rağmen sona eren romantik bir ilişkiniz olduysa, kalp kırıklığıyla baş etmenin ne kadar zor olduğunu muhtemelen ilk elden bilirsiniz. Ayrılık sonrası muhtemelen ne yapacağınızı merak etmekle ya da anıları hatırlamakla meşgul olsanız da, acınızın geçeceği fikri imkansız görünebilir. Bununla birlikte, bu sorunlarla başa çıkarken yalnız değilsiniz. İşte ilişki terapistlerinden aşk acısıyla baş etmenizi sağlayacak tavsiyeler…

1- Kendinizi ihmal etmeyin

Kötü bir aşk deneyiminden sonra, içinizden bir şey yapma isteğinin gelmemesi normaldir fakat öz bakımınızı aksatmanın size hiçbir faydası olmaz. Özellikle duygusal olarak zorlanılan dönemlerde sağlıksız gıdalara karşı istek artar fakat unutmayın ki vücudunuz iyi hissetmediği sürece siz de hissedemezsiniz.

2- Sosyal medyayı dikkatli kullanın

Her şeyi bir anda silip atmak zorunda değilsiniz fakat sürekli o kişiye dair haberler almak, nerede ve kiminle olduğunu öğrenmeye çalışmak sizi duygusal olarak yıpratmanın ötesinde bir fayda sağlamaz.

3- Günlük tutun

Günlük tutmak birçok açıdan ruhsal bir iyileşme sağlayabilir, özellikle söylenecek sözlerin asla bitmediği ayrılık durumlarında eski partnerinizden duymayı bekledikleriniz veya izin söylemek istediklerinizi güvenli bir alanda ifade etmek, istemediğiniz patlamalar yaşamanızı önler. Duygularınız için bir günlük tutmak, duygularınızın daha fazla farkında olmanın çok olumlu bir yolu olabileceğini gibi bunları sağlıklı bir şekilde serbest bırakmanızı da sağlar.

4- İyileştirici ritüellerini deneyin

Bu tarz uygulamalar biraz tuhaf hissettirebilir, ama sizi iyi gelip gelmeyeceğiniz denemeden bilemezsiniz. Eski sevgiliye bir mektup yazmak ve yakmak, ilişkiyi hatırlatan eşyaları ortadan kaldırmak gibi eylemler içeren ritüeller yardımcı olabilir.

5- Destek isteyin

İşte size kalp kırıklığından tek başınıza acı çekmek zorunda olmadığınızı hatırlayın. Sevdiklerinizle buluşmalar planlayın ve bitmeyen ilişkilerinizden güç alın. Sosyal destek her zaman yeterli gelmeyebilir, bu durumda bir profesyonelden yardım almaktan çekinmeyin. Bir terapist desteği almak sizi ayrılıkla başa çıkamayacak kadar güçsüz olduğunuz gibi düşüncelere yönlendirmesin. Terapi, duygularıyla mücadele eden ve ilişkiyi bırakmaya çalışan ya da sadece ilişkilerini daha sağlıklı bir hle getirmek isteyen herkes için yararlı olabilir.

6- Sabırlı olun

Güçlü biri olduğunuzu kanıtlamak için acılarınızı görmezden gelmeyin, iyi veya kötü bütün duygular hissedilmeyi hak eder. Duygularınızı bastırmayın ve aniden ortadan kaybolmalarını beklemeyin. Kendinizi zamana bırakırken çaba göstermeyi de ihmal etmeyin.

