Polikistik Over Sendromu (PKOS) belirtileri nelerdir? 

Polikistik Over Sendromu (PKOS), hormonal dengesizlik sonucu ortaya çıkan ve milyonlarca kişiyi etkileyen bir durum. Düzensiz adet döngüsünden akneye, kilo sorunlarından duygudurum bozukluklarına kadar birçok belirtiyle kendini gösterebiliyor.

Polikistik Over Sendromu (PKOS) belirtileri nelerdir? 
Sağlık
Giriş: 03 Ağustos 2025 00:58
ABONE OL

Polikistik over sendromu, kadınlarda hormon dengesinin bozulmasıyla ortaya çıkan bir hastalık olarak tanımlanıyor. Uzmanlara göre PKOS, yumurtlamayı engelleyerek adet düzensizliğine, cilt ve saç problemlerine, hatta kısırlığa yol açabilen ciddi bir tıbbi durum, ancak ne yazık ki birçok kadın bu hastalığa sahip olduğunu fark etmeden yaşıyor.


ABD’de doğurganlık çağındaki 5 milyon kişinin PKOS ile yaşadığı tahmin ediliyor. Ancak birçok kişi, belirtiler çok yaygın ve dağınık olduğu için bu durumu uzun süre fark etmeyebiliyor. Özellikle çocuk sahibi olmaya çalışanlar, tanı sürecinde PKOS gerçeğiyle yüzleşebiliyor.


Polikistik over sendromunun en yaygın belirtileri neler?

Belirtiler çok belirgin şekilde ortaya çıkmasa da, uzmanlar bu dokuz belirtinin birinin veya özellikle birkaçının bir arada görülmesi durumunda muhakkak bir jinekoloğa danışılması gerektiği konusunda uyarıyor:


1. Düzensiz veya zorlayıcı adet dönemleri

Stres, ilaç kullanımı ya da yoğun egzersiz gibi etkenler regl döngüsünü etkileyebilir. Ancak sık sık geciken, 35 günü aşan aralıklarla gelen ya da aşırı uzun süren adetler PKOS habercisi olabilir. Bununla birlikte bazı kişilerde adet kanaması yoğun ve ağrılı da seyredebilir.


2. Beklenmedik tüylenme artışı

PKOS’a bağlı androjen hormon artışı, yüzde ve vücutta koyu, kalın ve sert tüylenmeye neden olabilir. Özellikle çene, dudak üstü, göğüs ve sırt gibi “erkek tipi” bölgelerde tüylenme gözlemleniyorsa, bu durum hirsutizm olarak adlandırılır ve polikistik over sendromunun yaygın belirtileri arasında sayılır.


3. Saç dökülmesi ve incelme

Bazı kişilerde tüylenme artarken, bazıları saç dökülmesiyle karşılaşır. Kadınlarda saç dökülmesi genellikle saçların ayrım çizgisinden incelmeye başlamasıyla kendini belli eder. Saç çizgisi geri çekilmez ama tepe bölgesinde seyrelme gözlemlenebilir.


4. Hamile kalmakta zorlanma

PKOS olan kişilerde yumurtlama düzensiz ya da seyrek gerçekleşir. Bu da gebe kalmayı zorlaştırabilir. Pek çok kişi PKOS tanısını, gebelik planladığı dönemde alır. Yumurtlamayı takip eden bireyler için bu düzensizlikler önemli bir uyarı işareti olabilir.


5. Cilt problemleri ve inatçı akneler

Ciltte yağlanma ve sebum üretimindeki artış, PKOS’a bağlı olarak kalıcı aknelere yol açabilir. Yüzde olduğu kadar sırt ve göğüs bölgesinde de çıkabilen sivilceler, sıradan hormonal döngülerin ötesinde bir duruma işaret edebilir.


6. Benler ve et benleri

Boyun ve koltuk altı gibi bölgelerde görülen küçük benler ve et benleri, bazı kişilerde PKOS belirtisi olabilir. Bu değişimler, vücuttaki insülin dengesizlikleriyle bağlantılı olabilir.


7. Ailede benzer öykü

Anne, teyze veya kız kardeş gibi birinci derece akrabalarda PKOS öyküsü bulunuyorsa, genetik geçiş olasılığı artar. Ayrıca ailede diyabet öyküsünün bulunması da PKOS riskini artırabilir.


8. Kilo almakta zorlanma veya fazla kilo

PKOS olan bireylerin yaklaşık %80’i kilo vermekte zorlanıyor. Ancak her bireyde bu durum aynı şekilde görülmeyebilir. Bazı kişiler normal kilodayken de polikistik over sendromu tanısı alabilir.


9. Uyku bozuklukları ve ruh hali değişimleri

PKOS, yalnızca fiziksel değil, ruhsal dengeyi de etkileyebilir. Anksiyete ve depresyon PKOS’la ilişkili olarak sıkça gözlemleniyor. Yüksek stres, yalnızlık hissi ve tanı sürecinde yaşanan belirsizlikler bu tabloyu daha da ağırlaştırabiliyor.


Belirtiler sabitse mutlaka doktora danışılmalı

Polikistik over sendromu, tanı konması zor olabilen bir durum. Çünkü belirtileri çoğu zaman farklı hastalıklarla karışabiliyor. Ancak erken tanı, hem semptomları hafifletmek hem de doğurganlığı korumak açısından büyük önem taşıyor. Hormon düzenleyici tedavilerle, adet döngüsü düzene sokulabiliyor ve hamile kalmak isteyen bireylere destek sağlanabiliyor.



Kaynak: Jillian Wilson. "Sneaky Signs You're Dealing With PCOS". Şuradan alındı: https://www.huffpost.com/entry/signs-you-have-pcos-goog_l_68827efde4b036c6e7025433. (26.07.2025).


PKOS kendine zarar verme eğilimini arttırıyor
PKOS kendine zarar verme eğilimini arttırıyor Yeni bir araştırma, polikistik o...
Polikistik over sendromu savaşçısı 10 besin Düzensiz adet görme, saç dökülme...



YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.