Nohut suyunun faydaları nelerdir?

Nohut pişirirken önceden suda bekletebilir, kaynatabilir veya konserve nohut kullanabilirsiniz. Bu iç hazırlama tekniğinde de nohudun bekletildiği su, sıklıkla hoş bulunmayan kokusu sebebiyle dökülüyor ancak aslında bu sıvı oldukça farklı özelliklere sahip.

Aquafaba nedir?

Latince ‘aqua’ su ve ‘faba’ bakliyat anlamına gelen kelimelerin birleşimiyle oluşan bu sözcük aslında kendini özetliyor. Oldukça sert olabilen bakliyatların tüketilmeden önce su ile yumuşatılması gerekir ve bu süreçte oluşan suya aquafaba denir. Bu, bakliyatın haşlandığı veya sadece bekletildiği su olabilirken, konserve içerisindeki suyu da kapsar ve özellikle veganlar tarafından bir yumurta alternatifi olarak kullanılabilir. Aslında bütün baklagillerin suyuna verilen bir ortak ad olsa da özellikle nohuttan elde edilen sıvı, yumurtanın özelliklerine daha çok sahip olduğu için özellikle önemlidir.

Vegan yumurta: Aquafaba

Hayvansal ürünleri tüketmeyen veganlar, yumurta için bir alternatif olarak aquafabayı kullanabilir. Özellikle tatlılarda bir bağlayıcı olarak kullanılan yumurtanın bir muadilinin olması kıvam açısından oldukça önemlidir. Bu sıvı, yüksek oranda nişasta içerir ve yapışkan bir sıvı olarak da bilinir. Bu özellik, aquafabanın köpekleştirici ve kıvam arttırıcı bir etkisi olmasına yol açar ki bu, onu yumurtaya bitki bazlı bir alternatif yapar.

Yumurta, birçok hamurda ürünleri bir arada tutan bir bağlayıcı olarak kullanılır ve yumurta alerjisi olanlar veya veganların bu ürünleri tüketmesinin önünde bir engel olarak karşımıza çıkar. Bakliyatların suyunu ise aynı yumurta akında olduğu gibi köpük bir hale getirmek, bu duruma çözüm olacak bir alternatif sunabilir.

Afuafaba nasıl kullanılır?

Konserve nohudun suyunu veya nohutları beklettiğiniz suyu bir kaba kalın ve oda sıcaklığına gelmelerini sağlayın. Konservenin suyu daha uzun süre beklediği için daha koyu olacaktır ve istediğiniz kıvama ulaşmanız daha kısa sürecektir. Bu sıvıyı aynı yumurta akında olduğu gibi mikserle çırpın, beyaz ve köpük köpük bir sonuç elde edeceksiniz. Bu köpüğü normalde yumurtayı kullandığınız kek ve mayonez gibi ürünlerde yumurta yerine kullanabilir veya bir miktar Hindistan cevizi, zeytinyağı, sirke ve tuz ile çırparak vegan tereyağı yapabilirsiniz.

