Cinsel birlikteliğin ardından herkesin tercihi farklıdır; kimileri hemen uykuya dalmayı sever, kimileri sessizce sarılmayı, kimileri ise sohbet edip gülüşmeyi tercih eder. Ancak tercihiniz ne olursa olsun, seksten hemen sonra hem bedensel hem de zihinsel sağlığınızı destekleyecek uzman onaylı bazı alışkanlıkları rutininize eklemeniz büyük önem taşır. Seks sonrasını partnerinizle olan bağı uzatan ve sağlığınızı güvence altına alan bir süreç olarak tasarlayabilirsiniz. İşte uzmanların her ilişkiden sonra mutlaka yapılmasını tavsiye ettiği 7 şey:

1- İlk adım: Tuvalete gidin

Klinik seksolog ve cinsel sağlık eğitmeni Sunny Rodgers, seksten sonra yapılması gereken ilk ve en önemli şeyin idrar yapmak olduğunu belirtiyor. İdrara çıkmak, idrar yollarını adeta doğal bir şekilde temizleyerek olası bakteri ve toksinlerin dışarı atılmasına yardımcı olur. Bu basit adım, özellikle kadınlarda oldukça sancılı geçebilen idrar yolu enfeksiyonlarına karşı çok güçlü bir koruma kalkanı sağlar. İdrarınızı yaptıktan sonra temiz bir bez, parfümsüz, doğal bir sabun ve ılık su kullanarak hafifçe temizlenmek de konforunuzu artırır. Burada dikkat edilmesi gereken en hayati nokta ise her zaman önden arkaya doğru temizlenmektir.

2- Nefes alabilen pamuklu iç çamaşırları seçin

Temizlendikten sonra gardırobunuzdan seçeceğiniz çamaşırın kumaşı sandığınızdan çok daha önemlidir. Uzmanlar, hassas bölgelerinizin hava almasını sağlamak için kesinlikle pamuklu kumaşları tercih etmenizi öneriyor. Doğal bir lif olan pamuk; hipoalerjenik ve yüksek emiciliğe sahip yapısıyla, seks sonrasında neme ve hassasiyete açık hale gelen cildinizi tahriş etmeden korur.

3- Sarılın ve sohbet edin

Cinsel birliktelik sırasında vücudumuzda aşk hormonu olarak bilinen oksitosin salgılanır. Seks terapisti Chamin Ajjan, bu hormonun partnerler arasında çok güçlü bir yakınlık ve güven hissi yarattığını belirtiyor. Oksitosinin yarattığı bu harika zemin üzerindeyken partnerinizle sarılmak, geleceğe dair hayallerinizden, umutlarınızdan veya sizin için değerli olan herhangi bir konudan bahsetmek, aranızdaki duygusal yakınlığı ve samimiyeti en üst seviyeye çıkaracaktır.

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4- Vücudunuzu susuz bırakmayın

Seks fiziksel olarak efor sarf ettiren bir aktivitedir ve uyarılma anında vücudumuz ciddi enerji harcar. Birliktelikten hemen sonra veya yatağınızın baş ucuna önceden koyacağınız en az bir büyük bardak (yaklaşık 250 ml) su içmek, hem kaybettiğiniz gücü geri kazanmanıza yardımcı olur hem de idrar yollarındaki bakterilerin vücuttan hızla uzaklaştırılmasını kolaylaştırır.

5- Birlikte hafif bir şeyler atıştırın

Seks sırasında kalp atış hızınız yükselir ve kalori yakarsınız; bu yüzden sonrasında acıkmanız son derece doğaldır. Birlikteliğin ardından hafif ve enerji veren besinleri tercih edebilirsiniz. Hatta seks terapisti Ajjan, mutfağa birlikte girip pratik bir omlet gibi basit ama doyurucu bir şeyler hazırlamanın, partnerinizle olan ortak iletişimi, takım çalışmasını ve dolayısıyla yakınlık hissini uzatmak için harika bir yol olduğunu vurguluyor.

6- Birbirinize güzel sözler söyleyin ve iltifat edin

Gelecekteki cinsel deneyimlerinizin kalitesini artırmanın en iyi yolu, o an neyi çok beğendiğinizi partnerinizle paylaşmaktır. Çift terapisti Karla Ivankovich, seksten hemen sonra oksitosin hormonunun hâlâ zirvede olduğunu hatırlatarak, fiziksel ya da duygusal olarak partnerinizde en çok neyi çekici bulduğunuzu ve neyden keyif aldığınızı dürüstçe paylaşmanın aranızdaki bağı inanılmaz derecede kuvvetlendireceğini söylüyor.

Üstelik orgazma ulaşıp ulaşmamanızdan bağımsız olarak, bu şekilde duygusal düzeyde açık bir iletişim kurmak, her iki tarafın da ilişkideki ihtiyaçlarının tam olarak karşılandığını hissetmesini sağlar.

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7- Birlikte gülün ve eğlenin

Seks sonrasındaki o tatlı coşku ve hafiflik evresinde, dünyadaki her şey gözünüze çok daha güzel görünür. Bu eşsiz anı şakalar yaparak, birbirinizle şakalaşarak ve mizahı kullanarak uzatın. Terapist Ivankovich, bu sürenin çok önemli olduğunu belirtiyor; çünkü partnerlerden biri seksten hemen sonra yatağı hızla terk ederse, diğer partner o yüksek mutluluk hissinin aniden yere çakıldığını hissedebilir. Birlikte gülmek ve gevşemek, bu geçişi çok daha yumuşak ve keyifli hale getirir.

Referanslar

Jenna Birch. "7 Things You Should ALWAYS Do After Having Sex". Şuradan alındı: https://www.huffpost.com/entry/things-you-should-always-do-after-having-sex-goog_l_6a73e0e1e4b0e33593d19e6f (09.08.2026).

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