Her gün meyve suyu tüketmenin ruh haline etkileri

Sağlıklı bir yaşam için günde en az 5 porsiyon meyve ve sebze tüketilmesi gerektiği uzmanlar tarafından sıkça dile getirilir; ancak günlük hayatın koşturmacası ve ekonomik nedenler yüzünden bu hedefe ulaşmak pek çoğumuz için oldukça zor. İngiltere’deki Newcastle Üniversitesi tarafından yürütülen ve British Journal of Nutrition dergisinde yayımlanan yeni bir klinik araştırma, bu soruna hem pratik hem de ruh sağlığımızı destekleyen harika bir çözüm sunuyor. Günde sadece bir küçük bardak %100 meyve suyu veya smoothie içmek, depresyon puanlarında istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş sağlıyor.

4 haftalık "Günde 5 Porsiyon" deneyi nasıl yapıldı?

Araştırmaya katılan ve başlangıçta günde iki porsiyondan daha az meyve ve sebze tüketen 42 yetişkin, rastgele bir şekilde her biri 14 kişiden oluşan üç ayrı gruba ayrıldı. Kontrol grubu olarak belirlenen ilk gruptaki katılımcılardan kendi normal beslenme düzenlerini çalışma boyunca aynen sürdürmeleri istenirken, ikinci gruptakiler sadece taze meyve ve sebze yiyerek günde 5 porsiyon hedefine ulaşmak için çaba sarf etti. Üçüncü gruptaki katılımcılar ise bu 5 porsiyonluk günlük hedeflerini tamamlarken, beslenmelerine her gün ek olarak bir küçük bardak %100 meyve suyu veya smoothie ekleme görevini üstlendi. Katılımcıların sağlıklı beslenmeye yönelirken karşılaşabileceği en büyük engel olan maliyet bariyerini aşmayı hedefleyen araştırmacılar, her üç gruba da haftalık 10 sterlinlik maddi destek sağladı. Bununla birlikte, taze meyve-sebze tüketen ve meyve suyu içen ikinci ve üçüncü gruplara bu diyet değişikliklerini daha kolay yapabilmeleri amacıyla destekleyici eğitim materyalleri de verildi. Dört hafta süren bu deneme süreci boyunca tüm katılımcıların kaygı ve depresyon düzeylerindeki değişimler, tıp dünyasında geçerliliği kanıtlanmış GAD-7 (Yaygın Kaygı Bozukluğu-7) ve PHQ-9 (Hasta Sağlık Anketi-9) anketleriyle adım adım yakından takip edildi.

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Depresyon puanlarında belirgin düşüş

Dört haftanın sonunda, beslenmesine her gün sadece bir bardak meyve suyu veya smoothie ekleyen grubun depresyon puanlarında istatistiksel olarak anlamlı bir gerileme saptandı. Bu grubun depresyon puanları, kendi normal beslenmesine devam eden kontrol grubuna kıyasla 27 puanlık ölçekte ortalama 2.52 puan daha düşük çıktı. Kontrol grubunun düzeltilmiş ortalama depresyon puanı 5.45 olarak ölçülürken, meyve suyu içenlerin puanı 2.93’e kadar geriledi. Araştırmacılar bu düşüşün, basit bir beslenme değişikliği için oldukça değerli bir iyileşme olduğunu vurguluyor.

Peki ya meyve suyu şekeri?

Meyve sularıyla ilgili en büyük endişelerden biri içerdikleri doğal şeker oranı ve lif miktarının azlığıdır. Ancak bu araştırma, ezber bozan bir gerçeği daha ortaya çıkardı. Her gün meyve suyu tüketen katılımcıların günlük lif alımları azalmadı; tam aksine beslenmelerine ekledikleri diğer lifli gıdalar sayesinde günlük lif alımları yaklaşık 8 ila 10 gram arasında artış gösterdi. 4 haftalık süreç boyunca her gün meyve suyu içen kişilerin kan değerleri incelendiğinde ise, metabolik sağlık göstergelerinde hiçbir olumsuz etki saptanmadı. Yani %100 doğal meyve suları, doğru miktarda tüketildiğinde metabolizmayı yormadan sağlığımızı destekliyor.

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"Meyve suyu, pahalı taze gıdaya karşı bütçe dostu bir alternatif"

Araştırmanın kıdemli yazarlarından Dr. Oliver Shannon, günümüzdeki hayat pahalılığı göz önüne alındığında taze meyve ve sebze satın almanın birçok insan için ciddi bir bariyer oluşturduğuna dikkat çekiyor. Shannon, "Araştırmamız, her gün bir bardak meyve suyu içmenin bu maliyet engelini aşmada pratik ve bütçe dostu bir çözüm olabileceğini gösteriyor" diyor.

Uzmanlar ayrıca, taze narenciye sularının beyindeki kan akışını ve bilişsel işlevleri iyileştirdiğini gösteren eski araştırmaları hatırlatarak, meyve sularının içindeki doğal bileşenlerin zihinsel iyi oluşumuzda doğrudan rol oynadığını belirtiyor.

Referanslar

"A daily glass of fruit juice was linked to lower depression scores". Şuradan alındı: https://www.sciencedaily.com/releases/2026/08/260808235003.htm (09.08.2026).