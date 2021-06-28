Nohutlu erikli bamya yemeği

Yeşil eriğin mayhoş tadının çok yakıştığı nohutlu bamya yemeği... Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden...

Nohutlu erikli bamya yemeği
Yaşam
28 Haziran 2021 Pazartesi

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika


Malzemeler:

  • 400 gr bamya

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 küçük kuru soğan, yemeklik doğranmış

  • 2 diş sarımsak, ezilmiş

  • 3 büyük domates, kabukları soyulup minik küpler halinde doğranmış

  • 1 tatlı kaşığı biber salçası

  • 1 tatlı kaşığı domates salçası

  • Yarım çay kaşığı zerdeçal

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • Yarım çay kaşığı karabiber

  • Yarım çay kaşığı pul biber

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 su bardağı nohut, haşlanmış ölçü

  • 1 limon suyu

  • 2 su bardağı sıcak su

  • 10 - 12 adet yeşil erik

Yapılışı:

*Bamyaları yıkayıp tepelerinden koni biçiminde soyun.


*Zeytinyağı ve kuru soğanı orta boy tencereye alarak orta ateşte soğanlar pembeleşene kadar kavurun, sarımsakları ekleyin, yağa aromasını verince domates, salçalar, baharatlar ve tuzu ekleyip karıştırın. Haşlanmış nohut, limon suyu ve sıcak suyu ilave edin. Kaynamaya başlayınca ayıklanmış bamyaları ekleyip tencerenin kapağı kapalı olarak kısık ateşte bamyalar yumuşayana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin. Erikleri ilave ederek 5 dakika sonra ocağı kapatın.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla aklın...






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