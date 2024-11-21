Kalamata yeşil zeytin nasıl yapılır?

Zeytinlere çizikler atarak acısını almak için sadece iki günde bir içme suyu ile dolduruyoruz, sonrasında salamurası yani tuzlu su ile doldurup yemeye hazır hale gelene kadar evin serin bir yerinde saklıyoruz, hepsi bu kadar... Zeytini hazırlamaya başlamadan önce tarif sonundaki kısa notlara göz atmayı unutmayın...

Hazırlama süresi: 20 dakika

Bekletme süresi: 1 ay

Malzemeler:

1 kilo kalamata yeşil zeytin

İçme suyu

Salamurası için;

2 tepeleme yemek kaşığı iri turşuluk tuz, 70 gr

1 lt içme su

Yarım limon, dilimlenmiş

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Üzerine;

Yeteri kadar zeytinyağı

Yapılışı:

*Zeytinleri bol su ile yıkayıp kurulayın. Ezilmiş çürümüş zeytinleri ayırarak sağlam olanların her birine boylamasına çekirdeğe değecek gibi 2 - 3 çizik atın.

*Çizik attığınız zeytinleri cam bir kaba alarak üzerini aşacak gibi içme suyu ile doldurun.

*Zeytinin acısını almak için 2 hafta boyunca 2 günde bir suyunu süzerek yine içme suyu ile doldurun (bu süre sonunda zeytinler hafif sararmaya başlıyor).

*2 hafta sonunda zeytinleri son bir kez içme suyundan geçirip tekrar cam kavanoza aktarın ve aralara limon dilimlerini yerleştirin.

*Salamurası için 1 litre içme suyuna 70 gr tuzu ekleyip eriyene kadar karıştırın ve zeytinlerin üzerini kaplayacak gibi bu su ile doldurun. Üzerine suyu tamamen kaplayana kadar zeytinyağı akıtın, kavanozun kapağını kapatın evin serin bir yerinde bekletin.

*Zeytinin cinsine ve boyutuna göre yaklaşık 15 - 20 gün sonra yemeye hazır hale geliyor.

Kısa notlar;

*Ezilmiş ve çürümeye başlamış zeytinler sağlam zeytinlerin bozulmasına neden olduğundan onları kullanmıyoruz.

*Ben pazarda bulabildiğim iri boy kalamata yeşil zeytin kullandım, normal boyutta yeşil zeytini de aynı yöntemle hazırlayabilirsiniz.

*Zeytin salamurası için 1 litre içme suyuna % 7 oranında iri kaya tuzu olarak hesaplayabilirsiniz (1 litre su için yaklaşık 2 tepeleme yemek kaşığı tuza denk geliyor).

*Zeytin kavanozlarını evin güneş ışığı almayan serin bir yerinde saklayın.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla tüketmeniz dileğiyle...