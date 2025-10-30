Kahve ile karıştırmamanız gereken 5 takviye

Kahvenizi günlük vitamin veya takviyenizle birlikte almak her zaman iyi bir fikir değildir. Bazı takviyeler kafeinle iyi etkileşime girmez ve bu durum vücudunuzun bu takviyeleri ne kadar iyi emdiğini etkileyebilir.

1. Demir

Demir, kandaki oksijeni taşır ve hücresel işlevleri destekler. Düşük demir seviyeniz varsa, demir takviyesi almanız gerekebilir. Araştırmalar, kahve ile birlikte alınan demir takviyesinin emiliminin azaldığını göstermektedir. Kahvedeki tanenler ve polifenoller demire bağlanarak vücudun onu emmesini zorlaştırabilir. Ancak kahvenin demir emilimi üzerindeki etkisinin, kahveyi ne zaman içtiğinize bağlı olduğunu unutmamak gerekir.

Eğer demir eksikliğiniz varsa, demir takviyenizi kahveden en az iki saat önce veya sonra almanız emilimi artırmak açısından önerilir.

2. Suda çözünen vitaminler (B Kompleksi ve C Vitamini)

Kafein hafif bir idrar söktürücüdür. Bu nedenle, fazla miktarda kafeinli kahve içmek idrara çıkışı artırarak bazı besin maddelerinin kaybına yol açabilir. Bu durum, B vitaminleri (B1, B6, B7 ve B12 dahil) ve C vitamini gibi suda çözünen vitaminlerin etkinliğini azaltabilir.

Vücut bu vitaminleri depolayamadığından, fazlası idrar yoluyla atılır. Çok fazla kahve içmek bu süreci hızlandırabilir ve emilimi azaltabilir. Bu nedenle, vitaminlerinizi ve kahvenizi farklı zamanlarda almanız tavsiye edilir.

3. D vitamini ve kalsiyum

Kahve, hem D vitamini hem de kalsiyum emilimini azaltabilir. Araştırmalar, yüksek kafein alımının düşük D vitamini seviyeleriyle ilişkili olabileceğini göstermektedir. Kahve şu şekillerde D vitamini ve kalsiyum takviyeleriyle etkileşime girebilir:

Kahve, D vitamini emilimi için gerekli reseptörlerin sayısını azaltabilir.

D vitamini reseptörleri aynı zamanda kalsiyum emilimi ve kemik sağlığı için de önemlidir.

Kafein, idrar yoluyla kalsiyum kaybını artırabilir ve bağırsaklarda kalsiyum emilimini azaltabilir.

Orta düzeyde kahve tüketimi kemik yoğunluğunu anlamlı ölçüde etkilemeyebilir. Ancak düşük kalsiyum seviyeleri veya osteoporoz riski olan kişilerin dikkatli olması gerekir. Kalsiyum veya D vitamini takviyenizi kahveden farklı bir zamanda almak en iyisidir.

Bazı besinler, ilaçların metabolizmadaki davranışlarını değiştirebiliyor. Besin-ilaç etkileşimi sonucunda ilacın etkisi azalabildiği gibi, artabiliyor da; hatta zehirlenmeye ve ölümcül sonuçlara dahi neden olabiliyor. Devamı: Hangi ilaç hangi besin ile yenmemeli?

4. Magnezyum ve çinko

Kahvedeki polifenoller ve tanenler, magnezyum ve çinko gibi diğer temel minerallere bağlanarak emilimlerini azaltabilir. Ayrıca kahvenin idrar söktürücü etkisi, bu minerallerin idrar yoluyla atılmasını artırabilir. Magnezyum veya çinko takviyenizi kahveden ayrı olarak almak en iyi sonuçları verecektir.

5. Melatonin

Melatonin, vücudun doğal olarak ürettiği ve sirkadiyen ritmi (uyku-uyanıklık döngüsünü) düzenleyen bir hormondur. Karanlıkla birlikte salgılanır. Uyku kalitesini artırmak için takviye formunda da alınabilir. Bir uyarıcı olan kahve, melatoninin etkisine karşı çalışarak uyanık kalmanıza ve özellikle yatmadan önce içildiğinde uykuya dalmakta zorlanmanıza neden olabilir.

Melatonin ile etkileşimi önlemek için kahve tüketimi ile melatonin alımı arasında birkaç saat olmasına özen gösterin. Genel olarak, yatmadan en az altı saat önce kafein tüketmemek önerilir.

Kahve ile takviyelerin etkileşimini önleme yolları

Kahve ile takviyeler arasındaki olası etkileşimi önlemenin anahtarı zamanlamadır.

Günlük vitamin veya takviyenizi kahvenizden en az birkaç saat önce veya sonra almak, olası etkileşimleri en aza indirir ve emilimi en iyi seviyede tutar.

Kaynak: Ayesha Gulzar. "5 Supplements That Don’t Mix Well With Coffee". Şuradan alındı: https://www.verywellhealth.com/supplements-to-avoid-with-coffee-11810769. (29.10.2025).