Hangi masaja ihtiyacınız olduğunu biliyor musunuz?

Birçok sağlık uygulamasında olduğu gibi masajlar bakımından da vücudunuzun ihtiyacına göre belirlenen masajlar vardır. Sizin için uygun olanı bulmak oldukça önemli. Peki bu 10 masaj türünden hangisinin size uygun olduğunu biliyor musunuz?

1- İsveç masajı

İsveç masajı belki de en bilinen masaj türüdür ve ilk kez masaj deneyimi edinecekler için idealdir. İsveç masajı tekniği, tüm vücudun rahatlamasını sağlamak için uzun vuruşlar kullanmayı, yoğurmayı ve hafif ve sert basıncı bir arada içerir. Sadece masaj deneyimi elde etmek istiyorsanız, gerginliğinizi azaltmak istiyorsanız ve çözülmesi gereken göze çarpan bir sorununuz yoksa İsveç masajı size göre olabilir.

2- Derin doku masajı

İsveç masajının bir adım ötesinde olan derin doku masajında daha fazla basınç kullanır, kaslarınızda ve kanınızda biriken toksinlerin atılmasını amaçlar. Kas ağrınız, gerginliğiniz, tetik noktalarınız veya yaralanmanız varsa, yavaş vuruşlar ve derin parmak basıncı kaslarınızın ve dokularınızın en derin katmanlarına ulaşarak kronik ağrıyı hafifletmeye çalışır. Eğer masaj söz konusu olduğunda hafif ve orta düzeyde bir baskıya ancak dayanbilecek potansiyeldeyseniz derin doku masajı sizin için çok yoğun olabilir.

3- Aromaterapi masajı

Esansiyel yağlar sizin için bir tutku ise aromaterapi masajına bayılacaksınız. Masaj terapistiniz, cildinizin yağları emebilmesi için ellerinde bir esansiyel yağ difüzörü ve seyreltilmiş esansiyel yağlar kullanacaktır. Aromaterapi masajı, gerginliğinizi azaltırken ruh halinizi iyileştirmenize de yardımcı olabilir. Masaj terapistiniz, nasıl hissettiğinize bağlı olarak belirli yağlar önerebilir ancak onlara favorilerinizi söylemeli ve alerjiniz olabilecek yağlardan mutlaka bahsetmelsiniz.

4- Sıcak taş masajı

Sıcak taş masajı, zihinsel ve fiziksel gerginliği hafifletmek için yapılan başka bir hafif masajdır. İsveç masajına çok benzer hafif bir baskı kullanır. Ancak terapistiniz kan akışını iyileştirmeye yardımcı olmak için sadece ellerini kullanmak yerine volkanik kayadan yapılmış ısıtılmış taşları da kullanacaktır. Taşlar genellikle omurganıza, ayaklarınıza, yüzünüze, avuçlarınıza ve karnınıza yerleştirilir. Cildinizi rahatlatmak için masajın sonuna doğru soğuk taşlar kullanılabilir. Sıcak taş masajı ayrıca artrit veya fibromiyaljiden kaynaklanan kronik ağrının hafifletilmesine de yardımcı olabilir.

5- Shiatsu masajı

Kökeni antik Japonya'ya dayanan Shiatsu masajında ağrıyı hafifletmek için parmak ucu basıncı kullanılır. Doğal enerji akışınızdaki veya Qi'nizdeki (Uzak doğu kültüründeki hayat enejisi) tıkanıklıkları serbest bırakmak, Shiatsu masajının temel hedefidir. Terapistiniz, kaslarınızı gevşetmek, kan dolaşımınızı iyileştirmek ve kan dolaşımınızı iyileştirmek için parmak uçlarının yanı sıra eklemlerini ve dirseklerini de kullanabilir. Shiatsu masajı sinir sisteminizi, sindiriminizi, uykusuzluğunuzu ve baş ağrılarınızı olumlu yönde etkileyebilir.

6- Spor/sporcu masajı

Spor masajı yaptırmak için sporcu olmanıza gerek yok. Spor masajı, belirli kaslarda tekrarlayan veya sürekli kullanım ve çoklu yaralanmalar nedeniyle kronik ağrı çeken kişiler için ideal bir masaj türü. İşiniz günde sekiz saat yürümeyi, ayakta durmayı ve ağır kaldırmayı gerektiriyorsa mutlaka bir sporcu olmayabilirsiniz ancak yine de belirli bir bölgede kronik problemleriniz olabilir. Spor masajında aşırı kullanımı iyileştirmek ve performansı artırmak için hedeflenen bölgelere derin basınç ve rahatlatıcı vuruşlar kullanılır.

7- Prenatal masaj

Doğum öncesi masaj, büyüyen bebeğin artan ağırlığından kaynaklanan gerginliği gidermeye yardımcı olur, annenin kan basıncını azaltabilir ve yaklaşan doğum için esnekliğe yardımcı olur. Bu masajda yan tarafınıza veya ortası delik olan özel olarak tasarlanmış bir yere yatarsınız. Masaj terapistiniz çeşitli tetik noktalar nedeniyle karnınıza, ellerinize ve ayaklarınıza masaj yapmaktan kaçınacaktır.

8- Sandalye masajı

Vücudunuzdaki gerginliğin ana kaynağı boynunuz ve sırtınızın üst kısmı ise, sandalye masajı çok uygun olacaktır. Bu mini masajlar, göğsünüz arkaya bakacak şekilde ve başınız tipik bir masaj masası deliğine yerleştirilerek özel olarak tasarlanmış bir sandalyede yapılır. Günün büyük bir kısmını masa başında oturanlar için sandalye masajı masanın üzerine eğilip ekranlara veya klavyelere bakmanın neden olduğu sırt, boyun ve omuz ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir.

9- Refleksoloji masajı

Refleksoloji masajı ayaklarınızdaki, elleriniz ve kulaklarınızdaki baskı noktalarına odaklanır. Bu masaj türü, vücudunun tamamına dokunulmasından rahatsızlık duyan hkişiler için ideal olabilir. Bu basınç noktalarının uygun şekilde masaj yapıldığında, hayati organların işleyişine yardımcı olduğuna inanılmaktadır. Refleksoloji masajı dolaşım ve sinir fonksiyonlarını iyileştirebilir, baş ağrılarını azaltabilir ve enerjinizi artırabilir.

10- Lenfatik masaj

Lenfatik sistem vücudunuzun arındırma sistemidir ve normal çalışması günlük sağlığınız açısından çok önemlidir. Manuel lenfatik drenaj olarak da bilinen lenfatik masaj, dokularınızın sıvı tutan şişliğini hafifletmek için yapılan hafif bir masajdır. Bu sıvı birikmesi yakın zamanda geçirilmiş bir ameliyattan veya tıbbi durumlardan kaynaklanabilir. Masaj terapistiniz hafif bir baskı uygulayacak ve masaja en çok etkilenen bölgenizden uzakta başlayacaktır masaja. Özellikle lenfatik masajın ve diğer masajların sizin için doğru seçim olup olmadığını öğrenmek için her zaman doktorunuza danışmalısınız.

Referans: "10 Types of Massage (& Why You May Need Them)". Şuradan alındı: https://chiropractorinoviedo.com/blog/types-of-massage/. (12 Ağustos 2022).