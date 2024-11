Araştırma: Temiz havadan besin ve vitamin alabilirsiniz

Besin maddelerini düşündüğünüzde, bunların sadece beslenmenizden elde edilebileceğini düşünürsünüz. Ancak araştırmacılar bazı besin maddelerini havadan da alabileceğimize dair güçlü kanıtlar buldular. Yapılan yeni bir araştırmada bilim insanları, temiz havanın gözden kaçan bir besin kaynağı olduğunu dile getirdi.

Aeronutrientler nedir?

Aeronutrientler, bitkiler ve bazı organizmalar tarafından havadan alınan ve yaşam süreçlerinde kullanılan kimyasal bileşenlere verilen bir terimdir. Bu terim genellikle bitki biyolojisi bağlamında kullanılır ve daha çok havadan alınabilen besin maddelerini ifade eder. Aeronutrientler, doğrudan bitkilerin fotosentez, solunum ve diğer metabolik aktivitelerinde önemli bir rol oynar. İnsanların ise doğrudan aeronutrientlerden yararlanması mümkün değildir; ancak dolaylı yollarla (bitkiler aracılığıyla) faydalanırlar.

Araştırmacılar bu solunan besin maddelerini - bağırsak tarafından emilen 'gastronutrient'lerden ayırmak için - 'aeronutrient' olarak adlandırıyor ve temiz havada nefes almanın diyetinizi temel besinlerle destekleyebileceğini öne sürüyorlar. Bunlar arasında iyot, çinko, manganez ve bazı vitaminler yer alıyor.

Araştırmacılara göre, binlerce yıldır farklı kültürler doğaya ve temiz havaya faydalı olarak değer vermiş olsa da, bugüne kadar havanın sağlık üzerindeki etkilerine ilişkin araştırmaların çoğu hava kirliliğine odaklanmıştır. Neyin faydalı olabileceğinden ziyade neyin kötü olduğunun filtrelenmesine odaklanılmıştır. Ta ki şimdiye kadar. Araştırmacıların aeronutrient kavramı, bu görüşlerin bilim tarafından desteklendiğini gösteriyor. Örneğin; oksijen teknik olarak bir besin maddesidir - vücudun temel işlevlerini sürdürebilmesi için gerekli olan kimyasal bir maddedir, diyorlar.

Aeronutrientler nasıl çalışır?

Bu besinler burun, akciğerler, koku epiteli (kokunun algılandığı bölge) ve orofarenksteki (boğazın arka kısmı) küçük kan damarları ağları yoluyla emilerek vücudumuza girer. Kan dolaşımına girdikten sonra karaciğer bunları metabolize eder ve detoksifiye eder.

Temiz havada bulunan bileşenler nelerdir?

Temiz hava; azot (%78), oksijen (%21), argon (%0.93) ve diğer iz gazlardan oluşur. Ayrıca atmosfer, mikroorganizmalar, polen, mineral parçacıkları ve bazı organik bileşenler de içerebilir. Ancak, havanın besin maddesi veya vitamin içeriği oldukça sınırlıdır.

Oksijen: Metabolizma için gereklidir ve enerji üretimini destekler.

Azot: Bitkiler için gerekli bir besin kaynağıdır ancak insanlar bu azotu doğrudan kullanamaz.

Karbondioksit: Fotosentez için temel bir bileşendir, ancak insanlar için besin değeri yoktur.

Havanın dolaylı olarak beslenmeye katkısı nelerdir?

Her ne kadar hava besin içermese de, dolaylı olarak sağlıklı bir yaşam için önemlidir:

Hava kalitesinin etkisi: Temiz hava, oksijenin verimli şekilde vücuda alınmasını sağlar ve solunum yolları sağlığını destekler.

Doğal ortamlar ve zindelik: Temiz hava, açık alan aktivitelerini teşvik ederek fiziksel ve zihinsel sağlığa katkıda bulunabilir.

Fotosentez: Havadaki karbondioksit, bitkiler tarafından fotosentez için kullanılır ve bu süreçte besin üretilir.

Temiz havada vakit geçirerek fiziksel ve zihinsel sağlığınızı destekleyin, beslenme ihtiyaçlarınızı bilimsel temellere dayalı sağlıklı beslenmeye çalışın.

Kaynak: Sanya Panwar. "Not just your diet, you can absorb nutrients and vitamins from fresh air: New study". Şuradan alındı: https://www.hindustantimes.com/lifestyle/health/not-just-your-diet-you-can-absorb-nutrients-and-vitamins-from-fresh-air-new-study-101732082581238.html. (20.11.2024).