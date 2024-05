Kahve ile asla karıştırmamanız gereken 10 ilaç

Araştırmalar, kahvenin midenizi uyararak yiyeceklerin sindirim sisteminizden geçme süresini değiştirebileceğini göstermektedir. Bununla birlikte, sabah içtiğiniz bir fincan kahve, kullanıyor olabileceğiniz ilaçlarla da etkileşime girebilir ve bunların kan dolaşımınıza ne kadar hızlı emildiğini de değiştirebilir. Bu, ilaçlarınızı alırken aynı zamanda kahve içmenin, ilaçlarınızın sizin için ne kadar iyi çalıştığını etkileyebileceği anlamına gelir. 2020 yılında bir grup araştırmacı çok sayıda ilacı ve bunların kahveden nasıl etkilendiğini inceledi. Kahvenin “birçok ilacın emilimini, dağılımını, metabolizmasını ve atılımını önemli ölçüde etkilediğini” bildirdiler. Ancak tüm ilaçlar kahve içmekten etkilenmez. Peki hangi ilaçlar kahve ile karıştırılmaması gerekir?

Bazı besinler, ilaçların metabolizmadaki davranışlarını değiştirebiliyor. Besin-ilaç etkileşimi sonucunda ilacın etkisi azalabildiği gibi, artabiliyor da; hatta zehirlenmeye ve ölümcül sonuçlara dahi neden olabiliyor. Devamı: Hangi ilaç hangi besin ile yenmemeli?

Tiroid ilaçları

Hipotiroidizminiz varsa, boynunuzun ön tarafında kelebek şeklinde bir bez olan tiroid beziniz yeterli tiroid hormonu üretmiyor demektir. Bu durum kilo alımına, cilt kuruluğuna, eklem ağrılarına, saç dökülmesine ve düzensiz adet dönemlerine neden olabilir.

Birçok kişiye hormonlarını dengelemeye yardımcı olması tiroid ilaçları reçete edilir. Araştırmalar, tiroid ilacınızı alırken aynı zamanda kahve içmenin, ilacınızın vücudunuz tarafından ne kadar emildiğini azaltabileceğini ve ilacın sizin için daha az etkili hale gelebileceğini göstermektedir. Ve bu küçük bir etki değildir: Hasta vaka raporları, kahvenin tiroid ilacının emilimini yarıdan fazla azaltabileceğini bile göstermektedir.

Soğuk algınlığı ya da alerji ilaçları

Soğuk algınlığı ya da alerji ilaçları milyonlarca insan tarafından kullanılmaktadır ve genellikle merkezi sinir sistemi uyarıcıları içerirler. Kahve de bir uyarıcıdır, bu nedenle alerji ilacınızı kahve ile birlikte almak huzursuzluk ve uyuyamama gibi semptomları artırabilir. Bazı alerji ilaçları, merkezi sinir sisteminizi aşırı uyararak huzursuzluk belirtilerini artırabileceğinden kahve ile birlikte alınmamalıdır. Kahve ve soğuk algınlığı veya alerji ilacı kombinasyonu konusunda sağlık uzmanınıza danışmak her zaman iyi bir fikirdir.

Diyabet ilaçları

Kahvenizi şeker ya da süt ile karıştırırsanız, bu kan şekerinin yükselmesine neden olabilir ve diyabet ilaçlarınızın iie yaramasını etkileyebilir. Buna ek olarak, çalışmalar kafeinin diyabetli kişilerde semptomları kötüleştirebileceğini göstermektedir.

Amerikan Diyabet Derneği tarafından yayınlanan bir çalışmaya göre, kahve gibi kafein içeren herhangi bir şey içmek insülin ve kan şekeri seviyenizi yükseltebilir. Çalışma küçüktü, bu nedenle daha fazla araştırmaya ihtiyaç var, ancak araştırmacılar çok fazla kafein içmenin kan şekerini yönetmeyi zorlaştırabileceği ve sonunda diyabet komplikasyonları riskini artırabileceği konusunda uyardılar.

Alzheimer ilaçları

Bilişsel işlev kaybına yol açan, düşünmeyi, hatırlamayı veya günlük işlerinizi yapmayı zorlaştıran bir beyin hastalığıdır. Milyonlarca kişi Alzheimer hastalığı ile yaşamakta ve bu hastalık için ilaç kullanmaktadır. Alzheimer ilaçları kafeinden etkilenir. Kahvedeki kafein kan-beyin bariyerini sıkılaştırır ve ilacın beyninize ne kadar ulaştığını azaltabilir. Alzheimer ilaçları nörotransmitter asetilkolini koruyarak çalışır ve yüksek miktarda kahve içmenin bu koruyucu etkiyi bozduğu gösterilmiştir.

Astım ilaçları

Astım, akciğerlerinizi etkileyen, solunum yollarınızı iltihaplandıran ve tahriş eden kronik bir hastalıktır. Bu da nefes almada güçlük, öksürük, hırıltılı solunum ve göğüste sıkışma hissi ile sonuçlanır. Hem yetişkinler hem de çocuklar olmak üzere milyonlarca kişi astım ile yaşamakta ve bunun için ilaç kullanmaktadır. Bronkodilatörler solunum yollarını rahatlatarak nefes almayı kolaylaştırır, ancak baş ağrısı, huzursuzluk, mide ağrısı ve sinirlilik gibi yan etkileri vardır. Kahve veya kafein oranı yüksek diğer içecekleri içmek bu yan etki riskinizi artırabilir. Kahve ayrıca ilacın ne kadarının emildiğini ve vücudunuz için yararlı olduğunu azaltabilir.

Osteoporoz ilaçları

Osteoporoz kemiklerinizi ince ve kırılgan hale getirerek kemik kırılması riskinizi artırır. Milyonlarca insanda osteoporoz vardır ve en yaygın olarak kadınlarda, özellikle de menopoza girmiş kadınlarda görülür. Osteoporoz ilaçları, osteoporozu önler ve tedavi eder ve kahve ile aynı anda alınmamalıdır çünkü ilacın etkisini azaltır. Bu ilaçları bir şey yemeden veya içmeden önce almanız ve hapı sadece sade su ile içilmesi önerilir. Bu, vücudunuzun ilacın tam miktarını en üst düzeye çıkarmasını sağlayacaktır. Bu tür ilaçlarla birlikte kahve içtiğinizde, ilaçların etkinliği yarıdan fazla azalabilir.

Antidepresanlar

Her 10 genç ve yetişkinden biri her gün antidepresan ilaç kullanıyor. Yirmili ve otuzlu yaşlardaki yetişkinler için en çok reçete edilen ilaçlardır ve kullanımları son birkaç on yılda önemli ölçüde artmıştır. Kendinizi nasıl hissettiğinizi ve işlevlerinizi nasıl yerine getirdiğinizi etkileyen bir ruh hali bozukluğu olan depresyona yardımcı olabilirler. Kahve, vücudunuzun antidepresan ilaçları nasıl kullandığını etkileyebilir. Bazı antidepresan ilaçlar, aynı anda kahve, özellikle de yüksek miktarda kahve içerseniz farklı şekilde metabolize olabilir. Kahve, vücudunuz tarafından emilen ilaç miktarını azaltabilir. Ayrıca uykusuzluk ve kalp çarpıntısı gibi semptomlara neden olabilir. En iyisi ilacınızı almak ve bir süre kahve içmemektir.

Antipsikotik ilaçlar

Antipsikotik ilaçlar şizofreni, mani, majör depresif bozukluk ve diğer ruh sağlığı sorunları yaşayan insanlar için faydalıdır. Antipsikotik ilaçlar belirli nörotransmitterleri inhibe ederek veya beyindeki reseptörleri bloke ederek çalışır. Sabah kahvenizi içmek için bir süre beklemeniz durumunda vücudunuzun bu ilaçları normalde emeceğinden daha az emmesine neden olabilir. Araştırmalar, bu ilaçların çoğunun kahve varlığında vücut tarafından farklı şekilde metabolize edildiğini veya parçalandığını göstermektedir. İlacınızın tam etkisini elde etmek için kahve yerine su ile için .

Kan basıncı ilacı

Pek çok kişi hipertansiyon -yüksek kan basıncı- ile yaşamaktadır ve birçoğu için bu durum iyi kontrol edilememektedir. Hipertansiyon kalp hastalığı ve felç riskinizi artırır. Nadiren belirti gösterdiği için yaygın ancak sessiz bir hastalıktır. Bazı tansiyon ilaçları kalp atış hızınızı yavaşlatarak iş görmemektedir. Bu, kalbinizin vücudunuzun tüm hücrelerine kan pompalamak için çok çalışmak zorunda olmadığı anlamına gelir.

Ancak bazı tansiyon ilaçları ise, aynı zamanda kahve içmek ilacın vücudunuz tarafından daha az emilmesine neden olabilir. İlaçtan tam olarak faydalanamayabilirsiniz. Haplarınızı ve sabah fincanınızı nasıl zamanlayacağınız konusunda sağlık uzmanınız ile konuşun.

Melatonin

Melatonin, vücudunuzun ürettiği ve geceleri uykulu hissetmenize yardımcı olan doğal bir hormondur. Bu hormon güneşin batmasıyla tetiklenir ve beyninize dinlenme zamanının geldiği sinyalini verir. Melatonin ayrıca reçetesiz olarak takviye olarak satılır ve uyku yardımı olarak kullanılır.

Buna karşılık, kahve bir uyarıcı olarak çalışır ve kendinizi daha uyanık hissetmenizi sağlar. Kahvedeki kafein, melatoninin yaptığı işin tam tersini yapar. Sizi daha uyanık hale getirebilir ve uykuya dalmanızı zorlaştırabilir. Kahve içmek vücudunuzdaki melatonin üretimini engelleyebilir ve hormonun daha az etkili olmasını sağlayabilir. Kahve içerken aynı zamanda melatonin alırsanız, birbirlerini iptal edebilirler.

Ne zaman bir sağlık uzmanına görünmelisiniz?

Bu ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız ve özellikle sabah ilk iş olarak almanız öneriliyorsa, ilk fincan kahvenizi ertelemeyi deneyin. Birden fazla ilaç alıyorsanız, haplarınızla kahvenizi nasıl dengeleyeceğiniz konusunda sağlık uzmanınızla konuşun. Huzursuzluk, gerginlik veya uykusuzluk gibi hoş olmayan yan etkiler yaşıyorsanız, sağlık uzmanınız bir çözüm bulmanıza yardımcı olabilir.

Kaynak: Courtney Southwick. "10 Medications You Should Never Mix With Coffee". Şuradan alındı: https://www.health.com/medications-to-not-mix-with-coffee-7561446. (14.08.2023).