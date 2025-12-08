İklim değişikliği uyku kalitesini etkiliyor

Yeni bir çalışmaya göre iklim değişikliği, iyi bir gece uykusu çekmenizi engelliyor olabilir. Araştırmacılar, daha yüksek gece sıcaklıklarını daha kısa uyku süreleri ve daha düşük uyku kalitesiyle ilişkilendirdi, özellikle kronik sağlık sorunları olan kişilerde.

Bilim insanlarının yaptığı yeni araştırma, sıcak havanın vücudun soğumasını engellemek, stres tepkisini tetiklemek ve derin uyku ile hızlı göz hareketi (REM) uykusunda geçirilen süreyi azaltmak gibi çeşitli yollarla uykuyu bozabildiğini ortaya koydu.

Yayımlanan bulgulara göre, gündüz sıcaklığındaki 10 derecelik bir artış 2,19 dakikalık uyku kaybıyla, gece sıcaklığındaki 10 derecelik artış ise 2,63 dakikalık kayıpla ilişkilendirildi. Artan sıcaklıkların, gece boyunca daha fazla kesintili uykuya ve yatakta uyanık geçirilen sürenin artmasına da yol açtığı tespit edildi.

İYİ YAŞAM Uzun yaşamın anahtarı: Düzenli uyku

PSİKOLOJİ İklim değişikliği ruhumuza iyi gelmiyor!

Araştırma görevlisi Jiawen Liao: "Zaten biliyoruz ki aşırı sıcaklık olayları yaşandığında, daha fazla insan kalp damar hastalıkları ve akciğer hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor. Küresel sıcaklıklar artmaya devam ederken bunun toplum sağlığı için ne anlama geleceğini merak ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Çalışma, 2010 ile 2022 yılları arasında toplanan 14.232 ABD'li yetişkinin verilerini analiz etti. Araştırmacılar, katılımcıların demografik, sosyoekonomik ve sağlık bilgilerini FitBit verileriyle birlikte inceleyerek 12 milyondan fazla geceyi değerlendirdi. Ayrıca uyku evrelerine ve uykunun ne sıklıkla bölündüğüne dair sekiz milyon geceye ait veriyi analiz ederek bunları konum ve meteorolojik verilerle ilişkilendirdiler. Böylece uyku düzenlerinin değişen sıcaklıklarla bağlantılı olup olmadığını araştırdılar. Araştırma yazarları, etkilerin kadınlar, kronik hastalığı olanlar ve düşük sosyoekonomik statüye sahip kişiler arasında daha belirgin olduğunu belirtti. Ayrıca, kötü uykunun kalp ve solunum hastalıkları ile ruh sağlığı sorunları dahil birçok sağlık probleminin riskini artırabileceği konusunda uyarıda bulundular. Liao: "Bu küçük bir miktar gibi görünebilir, ancak milyonlarca insan düşünüldüğünde toplam etkisi muazzamdır” ifadesini kullandı. Bu çalışma, ısı gibi çevresel stres faktörlerinin uykuyu nasıl etkilediğini anlamada önemli bir adımdır; bu faktörler hastalık ve hatta ölüm riskini artırabilir. İnsanların daha iyi uyumasına yardımcı olabilirsek, hastalıkları azaltabilir ve hayat kurtarabiliriz.

Kaynak: Nicole Wootton-Cane. "How climate change could be blamed for your bad night’s sleep". Şuradan alındı: https://www.independent.co.uk/news/health/sleep-climate-change-insomnia-study-b2879290.html. (06.12.2025). GÜNCEL İklim değişikliğinin sonuçlarını gördünüz mü?