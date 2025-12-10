HTHAYAT
HTHAYAT
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Video
Testler
Kaydettiklerim

Bizi Takip Edin

BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ
Ana Sayfa Astroloji Günün Yorumu Günlük burç yorumları: 11 Aralık 2025 Perşembe
Günün Yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Aralık Perşembe

11 Aralık 2025 Perşembe, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Günlük burç yorumları: 11 Aralık Perşembe
Giriş: 10 Aralık 2025, Çarşamba 09:00
Güncelleme: 10 Aralık 2025, Çarşamba 09:00
1

Neptün, 4 Temmuz'dan beri süren geri hareketinin ardından bugün ileri harekete dönüyor. Şimdi ve önümüzdeki birkaç hafta boyunca kafa karıştırıcı durumların daha net hâle gelmesi muhtemel. Yaratıcılığımız yükseliyor ya da en azından yaratıcılığımızı gerçek dünyada kullanma konusunda daha özgüvenli hissediyoruz. Bu dönemi bir hayal kırıklığı zamanı olarak görmek yerine, giderek "ışığı gördüğümüz" bir aydınlanma zamanı olarak görebiliriz. Hayallerimize, vizyonlarımıza, başkalarına ve inanç sistemlerimize dair daha fazla güven duyuyoruz. İlhamı dış kaynaklardan aramaya başlıyoruz. Ancak Neptün bugün durağan konumdayken, özellikle de Merkür-Uranüs karşıtlığı devrede olduğu için, odaklanmakta biraz zorlanabiliriz. Merkür, Uranüs'e ilk olarak Ekim sonlarında karşıt açı yaptı ve bu açı, Merkür gerilemesindeyken 19 Kasım'da tekrar etti. Bugünkü, üçüncü ve son karşıtlık ve zihinsel gerilim, tartışma, yanlış anlaşılma, fikir veya plan değişiklikleri ya da fikirlere direnç gibi durumları tetikleyebilir. Şimdi tetiklenen sürtüşme, zihinlerimiz ve görüşlerimiz hakkında daha fazla şey öğrenmemiz için bizi zorlayabilir. Aydınlanmalar ve alışılmadık içgörüler ortaya çıkabilir. Beklenmedik haberler gelebilir ve bir duruma bakış açımız tamamen değişebilir.

2

11 ARALIK 2025 PERŞEMBE KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç, Neptün, Temmuz ayından beri sürdürdüğü geri hareketin ardından bugün ileri harekete dönüyor. Bu durum, hayatınızda sona ermesi gereken ya da bir süreliğine rafa kaldırılması daha iyi olacak unsurları belirlemenize yardımcı oluyor. Neptün bu yılın başlarında burcunuza girmişti, ardından geri hareketteyken yeniden gizlilik alanınıza döndü. Şu günlerde gevşemenize ve rahatlamanıza yardımcı olan aktivitelere özellikle dikkat edin; fakat ruhunuzu besleyen, öğrenme ve keşfetme isteğinizi tatmin eden serbest akışlı uğraşlara da mutlaka yer açın. Önümüzdeki haftalarda sezgilerinize güvenmek, bir süredir sezgilerinizi sorgulamanızın ardından doğal biçimde kolaylaşacak. Aldığınız işaretler ve bilgiler daha güvenilir hâle geliyor ya da siz onları işleme konusunda daha yetkin hâle geliyorsunuz. Umduklarınızın doğru olduğuna inanmak sizi gerçeklerden uzaklaştırabilir ama kendinizi tamamen kandırmanız da mümkün değildir; bu tür yüklerden kurtulmak iyi gelebilir. Ertelemeyi geride bırakma zamanı! Bu dönem, Neptün'ün uzun süredir devam eden gizlilik alanı transitinin son kısmını işaret ediyor. Ocak ayında Neptün bu bölgeden tamamen ayrılacak ve burcunuzu daha tutarlı biçimde ziyaret etmeye başlayacak. Bugün, fikirlerinizi veya duygularınızı çok hızlı ifade etmemeniz daha iyi olabilir. Yeni deneyimlere ve olasılıklara zihninizi açabilirsiniz, ancak bunun dozunu kaçırmamaya çalışın. Zihinsel gerginlik veya günlük hayatın küçük sorunları hafifleyene kadar, karar vermeyi ertelemek en iyisidir.

3

11 ARALIK 2025 PERŞEMBE BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa, Neptün, birkaç aylık geri harekette kaldıktan sonra bugün ileri harekete dönüyor. Önümüzdeki haftalarda, arkadaşlıklarınıza, hedeflerinize ve bağlarınıza olan inancınızı yeniden inşa ediyorsunuz. Yine de Neptün Neptün'dür; hayatınızın bu alanlarında bazı şeyler hâlâ belirsiz kalabilir! Yine de artık eskisi kadar askıda kalmıyorsunuz ve kime ya da neye güveneceğiniz konusunda daha kendinden emin hissediyorsunuz. Bir süredir görüşmediğiniz bir arkadaştan haber alabilir ya da eski bir projeyi yeniden ele alıp üzerinde çalışmaya başlayabilirsiniz. Bu dönem, Neptün'ün sosyal alanınıza yaptığı uzun ziyaretin son kısmını işaret ediyor; Ocak ayında bu bölgeden tamamen ayrılacak! Bugün mesajınızı aktarmakta zorlanabilir ya da söylediklerinizle istemeden karşıtlık yaratabilirsiniz. Görüşler ve fikirler üzerinden başkalarıyla çatışmalar olabilir. Bu karşıtlıklara verdiğiniz tepkiler sizi bile şaşırtabilir ve düşünce sürecinizi harekete geçirebilir.

4

11 ARALIK 2025 PERŞEMBE İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler, Neptün, uzun süren geri hareket döngüsünün ardından bugün ileri harekete dönüyor ve bu durum, kariyeriniz, yönünüz, hedefiniz veya önemli bir proje ile ilgili tıkanıklıkları açmaya yardımcı oluyor. Hangi yolu seçeceğiniz konusunda kararsız kaldıysanız, sezgisel olarak doğru yöne ilerlemeye başlayabilirsiniz. Yeni içgörülere ve anlayışlara özellikle açıksınız ve yaptığınız işten ya da başardıklarınızdan oldukça memnun hissedebilirsiniz. Önümüzdeki haftalarda, kariyeriniz, uzun vadeli planlarınız ve sorumluluklarınızı yerine getirme gücünüzle ilgili inancınızı yavaş yavaş yeniden inşa edebilirsiniz. Yönünüz tam olarak net olmasa bile, işlerin olması gerektiği gibi ilerleyeceğine dair daha fazla güven duyma olasılığınız yüksek. Bu, kusursuz bir netlik kazanma dönemi değil; sizi gerçekten besleyen hayallere yeniden yatırım yapma dönemi. Neptün'ün yıllardır hedefler ve kariyer alanınızda süren transiti Ocak ayında sona eriyor ve bu süreç çok katı beklentileri bırakmak ve kendi yeteneklerinize daha fazla inanmakla ilgiliydi. Siz bunu yaptıkça, itibarınız veya profesyonel imajınız da iyileşebilir. Yaptığınız işe daha fazla hayal gücü ve ilham katmanız için de güzel bir dönemdi. Bugün her şeyin olağan rutinde ilerlemesini veya tam planladığınız gibi gitmesini beklemeyin. Dalgınlığa dikkat edin. Sürpriz bir olay ya da anı dikkatinizi çekebilir.

5

11 ARALIK 2025 PERŞEMBE YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç, bu hafta kendinize ve hayata olan inancınız güçleniyor, çünkü Neptün bugün geri hareket döngüsünün sonuna geliyor. Bir projede veya bakış açınızda bir dönüm noktası yaşanabilir. Önümüzdeki haftalarda hayata dair geniş perspektifiniz size geri dönüyor. Eğitim, hukuk ya da yayıncılıkla ilgili planlar ilerleyebilir. Tam net olmasa veya belirgin bir şekle bürünmese bile, doğru yöne gittiğinize dair daha fazla güven hissediyorsunuz. Hayatı kucaklamak için her zaman tam bir açıklığa ihtiyaç duymadığınız fikrini benimsiyorsunuz! Son dönemde büyük resimden sizi uzaklaştıran dikkat dağıtıcı unsurlar yavaş yavaş geride kalıyor. Son zamanlarda erteleme eğilimiyle uğraşıyor olsanız da, şimdi biraz daha yükseğe uzanmak için ilham buluyorsunuz. Neptün Ocak ayında ruh/inanç alanınızdaki uzun transitini bu kez tamamen bitirecek. O zamana kadar, bu transitin derslerini sindirmek için güçlü bir dönemdesiniz. Bugün iletişimlerin sert olabileceğini ve gerilimin daha fazla hataya yol açabileceğini unutmayın. Biraz dağınık hissedebilir, bu nedenle zihinsel olarak odaklanmakta veya takip etmekte zorlanabilirsiniz.

6

11 ARALIK 2025 PERŞEMBE ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan, Neptün bugün geri hareketini sonlandırıyor, bu da bir finansal konuyu harekete geçirmenize yardımcı oluyor. Başkalarıyla sınırlar veya kendi sınırlarınız konusunda bir süredir karışıklık yaşıyorsanız, şimdi bir dönüm noktasına geliyorsunuz. Tam bir netlik kazanmasanız da, cevaplara duyduğunuz ihtiyaç azalıyor ve kendinizi daha az bunalmış hissediyorsunuz. Neptün'ün bu yön değişimi güçlendirici, çünkü finansal konularda ve bağımlılıklarda erteleme döneminiz sona yaklaşıyor. Önümüzdeki haftalarda, sorunlu alanlar üzerinde çalışma kapasitenize olan inancınızı yeniden kurma olasılığınız yüksek. Neptün yıllardır güneş haritanızın bu alanında olsa da, bu uzun transitin son bölümündesiniz. Ocak ayında Neptün güneş sekizinci evinizden tamamen ayrılacak. O zamana kadar, güç dinamikleri, yakınlık ve ortak paylaşılan kaynaklar konusundaki bakış açınızı nasıl değiştirdiğine biraz zaman ayırabilirsiniz. Bugün plan değişiklikleri veya karşıtlıklar, ilk etapta sinir bozucu olsa da, daha iyi bir şeye ya da bir konu hakkındaki görüşlerinizin netleşmesine yol açabilir.

7

11 ARALIK 2025 PERŞEMBE BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak, Neptün, beş aylık geri hareketinin ardından bugün ileri harekete dönüyor ve ruhunuzun tazelendiğini, bir ilişkiye veya arkadaşlığa olan inancınızın yeniden güçlendiğini hissedebilirsiniz. Hayatın ve sevginin olumlu, güzel ve büyülü yanlarına odaklanmak bugün ve önümüzdeki haftalarda size iyi gelebilir. Eğer bir süredir başkalarının kaprislerinin ve ruh hâllerinin insafına kalmış gibi hissettiyseniz ya da ilişkilerinizi nasıl iyileştireceğinizi bilemiyorsanız, bu hafta itibarıyla daha umutlu hissetmeye başlıyorsunuz. Bu dönem daha fazla netlik veya kesinlik getirmeyebilir, ancak kendinizi çok daha az bunalmış hissedeceksiniz ve önemli ilişkilerinizde konfor alanınızı yönetme konusunda kendinize olan inancınızı yeniden inşa etmeye başlıyorsunuz. Beklentilerinizi, planlarınızı veya hayallerinizi rafine etme zamanı. Gerçekte, Neptün Ocak ayında güneş haritanızın bu alanından tamamen ayrılacak ve o zamana kadarki süreç, bu gizemli, sınırları zorlayan ve hayal gücünü artıran etkinin derslerini sindirmekle ilgili olacak. Bugün iletişim, para ve aşkla ilgili konularda dürtüselliğe dikkat edin. Bir durumu gereğinden fazla büyütmemeye özen göstermelisiniz, ancak günün enerjileri sizi yeni bir şey denemeye veya daha iyi bir yöntem keşfetmeye de itebilir.

8

11 ARALIK 2025 PERŞEMBE TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi, Neptün bugün geri hareket döngüsünün sonuna gelirken, iş, sağlık ve günlük rutinlerini iyileştirme çabalarınla ilgili bir dönüm noktasına geliyorsun ve kendini daha iyi hissediyorsun. Bu dönüşüm, zihnini suçluluk ya da endişeden arındırmana yardımcı oluyor. Önümüzdeki haftalarda yaptığın işe ya da daha anlamlı bir şeylerin geleceğine dair inancını tazeliyorsun. Neptün yön değiştirir değiştirmez her şey bir anda düzelmese de, bazı sorunları yoluna koyabileceğine dair daha fazla özgüven hissediyorsun. Neptün uzun yıllardır iş, sağlık ve alışkanlıklar alanında misafirlik yapıyor ve Ocak ayında bu bölgeden tamamen ayrılacak. Bu yüzden, bu dönem bu uzun süren transitin son evresi ve verdiği dersleri sindirmek için harika bir zaman. Bugün kararları ve seçimleri aceleye getirmemek en iyisi. Gerginlikler mümkün olsa da, yaratıcı düşünce yoluyla ya da bugün gerçekleşen konuşmalar sayesinde iş veya para konularında tamamen yeni bir bakış açısına varabilirsin.

9

11 ARALIK 2025 PERŞEMBE AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep, Neptün bugün geri hareket döngüsünü sonlandırıyor, bu da hayatındaki romantik ve yaratıcı her şey için bir destek niteliğinde. Şimdi ve önümüzdeki haftalarda, hayallerine inanmak için cesaret kazanıyor ya da artık sana hizmet etmeyen planları zihninden temizleyerek yenilerine yer açıyorsun. Son aylarda yaşadığın kafa karışıklığı, bir konuda kalbinle yüzleşmekten kaçınmandan kaynaklanmış olabilir. Şimdi ise tüm cevaplara sahip olmasan bile kalbini dinliyorsun. Önümüzdeki haftalarda yaratıcı bir proje, sevilen bir hobi ya da romantik bir dostluk ilerleme işaretleri gösterebilir. Ayrıca, bu dönem Neptün'ün aşk ve yaratıcılık alanındaki çok uzun süren transitinin resmen son kısmı ve Ocak ayında bu bölgeden tamamen ayrılacak. Bugünün enerjileri, halının altına süpürülmüş bazı meselelerle yüzleşmeye ve onları yönetmeye seni zorlayabilir.

10

11 ARALIK 2025 PERŞEMBE YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay, Neptün'ün geri hareket döngüsünün sonuna gelmesiyle birlikte, önümüzdeki haftalarda ev, yaşam koşulları ve yaşam düzenlemeleri konusunda daha fazla netlik veya ileriye doğru hareketlilik yaşayabilirsin. Aile, ev arkadaşları veya yakın sevdiklerinle olan ilişkiler de iyileşebilir. Bazı hayal ve planlarını yeniden canlandırabilirsin. Özellikle aile ve eve dair konularda erteleme eğilimin azalıyor. Son aylarda içsel olarak yaptığın sorgulamalar ve çözümler, önümüzdeki haftalarda yön ve kararlılık duygunu yeniden kazanmanla birlikte meyvesini vermeye başlayacak. Ayrıca Neptün, Ocak ayında buradaki uzun transitini tamamen bitirip bu alanı sonsuza kadar terk edecek; yani artık son dönemeçtesin! Bugün ise kesinti veya dikkat dağıtan durumlara uyum sağlaman gerekebilir. Eğer kararlarını ertelemeyi tercih edersen, hayal gücünü genişletmek ve yeni olasılıkları değerlendirmek için güzel bir zaman.

11

11 ARALIK 2025 PERŞEMBE OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak, Neptün'ün aylardır süren geri hareketini bugün sona erdirmesiyle birlikte, geçmişte yaşanan bir şeyin neden olduğuna dair daha iyi bir kavrayışa varabilirsin. Önümüzdeki haftalarda fikirlerini ve ilhamlarını başkalarıyla paylaşmaya daha yatkın olacak, hedeflerini ve hayallerini sorgulama ya da erteleme eğiliminden uzaklaşacaksın. Bazı yanlış anlamalar açığa çıkabilir ancak yaratıcı süreçlerine olan güvenin artıyor. Bir süredir askıda kalan bir öğrenme, yazma veya ulaşım konusunun ilerleme işaretleri göstermesi de mümkün. İlerledikçe projelerine, eğitimine, çalışmalarına ve ilişkilerine olan inancını yeniden inşa edeceksin. Neptün, Ocak ayında güneş haritandaki bu alandan tamamen çıkacak; yani artık bu uzun sürecin son dönemindesin. Ayrıca bugün zıt fikirler her zamankinden daha fazla dikkati çekebilir, ancak biraz daha düşünmek veya gelen haberler sayesinde ilginç içgörüler ortaya çıkabilir.

12

11 ARALIK 2025 PERŞEMBE KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova, Neptün'ün bugün ileri harekete dönmesiyle birlikte, önümüzdeki haftalarda hedeflerin ve amaçların daha yapılabilir görünüyor. Projelerine ve fikirlerine daha fazla yatırım yapmak seni heyecanlandırabilir ve sana daha güçlü bir amaç duygusu verebilir. Önümüzdeki dönemde maddi işlerinin güçlendiğini görmen de muhtemel. İş ve finans konularında sezgilerine daha çok güvenmeye başlıyorsun. Askıda kalan bir para meselesi çözüme kavuşabilir ve ilerleme gösterebilir. Bazı projeler artık daha umut verici görünüyor. Neptün'ün güneş haritanda bu alandaki son durağı bu; çünkü Ocak ayında bu bölgeden tamamen ayrılacak. Bugün biraz gerginlikler yaşansa da, etkileşimlerinden öğrenilecek çok şey var.

13

11 ARALIK 2025 PERŞEMBE BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık, Neptün bugün aylar süren geri hareketinin ardından ileri harekete dönüyor, bu da daha güçlü bir iyilik hâli hissine katkıda bulunabilir. Önümüzdeki haftalarda projelerde veya kişisel planlarda ilerleme olabilir ya da hayallerine dair daha fazla güven ve inanç kazanırsın. Bir şey seni daha yükseklere ulaşmak için motive edebilir. Neptün'ün ileri dönmesi ruhsal seviyede seni yeniden canlandırabilir. Dünyaya yeni, daha güçlenmiş bir şekilde yaklaşabilirsin. Şu anda alacağın geri bildirimler, yararlı düzenlemeler yapma fırsatı sunuyor. Ayrıca bu, Neptün'ün burcundaki çok uzun transitinin son aşaması, bu yüzden oldukça önemli! Ocak ayında Neptün burcundan tamamen ayrılacak. Şimdi bu geçişin senin için ne anlama geldiğini ve sona erdiğinde hangi dersleri yanında taşıyabileceğini düşünmenin tam zamanı. Bugünün enerjileri biraz kaotik olsa da zihnini esnetmek için iyi. Farkındalıkla yaklaştığında, hayatında yenilenme veya özel ilgi gerektiren alanları keşfedebilirsin. Günün zıt enerjilerinden yeni bir bakış açısı doğabilir veya ilginç bir yola sapabilirsin.

Paylaş:
brush-black

Yorumlar