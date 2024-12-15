Görünüşümüzün en önemli parçalarından olan saçlara gereken değerini veriyor muyuz? Denizden yıpranmış, çok fazla kırığı olan veya yüksek ısıdan hasar gören saçlarınızı canlı ve parlak tutmak çok önemli. Aşağıdaki maddeleri uygulayarak saçlarınızı sağlıklı bir görünüme kavuşturabilirsiniz.

Ne yediğiniz önemli

Sağlıklı, yumuşak ve parlayan saçlar için yeterli derecede protein almanız gerekir. Et, yumurta, süt ve balık, proteini bol miktarda barındıran besinlerdir. Saçınızın demir ve bir çeşit mineral kaynağı olan ferritini ihtiyacını karşılaması için haftada en az bir kere kırmızı et tüketmelisiniz. Saçınız için en önemli öğünler kahvaltı ve öğlen yemeğidir. Ayrıca beslenmenizin meyve, sebze ve tahıl açısından da zengin olmasına özen gösterin. Saçlarınız böylelikle yeterli miktarda mineral ve vitamini almış olacak.

Saç kremi kullanın

Özellikle soğuk kış aylarında elektriklenme bir problem olabilir. Bunun nedeni havanın kuruluğu ve giydiğimiz yünlü parçalardan kaynaklanıyor. Saçlarınızın daha yumuşak ve elektriklenmeden uzak bir görünüme kavuşması için saç kremi kullanmalısınız.

Saçınızı nemlendirin Her tür saç tipi için nemlendirici saç maskesi gereklidir. Düz ve hafif dalgalı saçlarınız varsa ayda bir ya da iki kere nemlendirici bakım maskesi uygulamalısınız. Eğer kıvırcık saçlarınız varsa haftada bir kere maske uygulamalısınız. Doğru tarağı seçin Saçınızın karışık olmasını önlemek saç sağlığınız için önemlidir. Yanlış taranan saçlarda yıpranmalar daha fazla olur. Uzun ve kalın saçlı olanlar büyük geniş aralıklı fırçası olan tarakları tercih etmeliler. Böylece aralıklar ısının daha çabuk dağılmasını sağlar, kurumasını hızlandırır ve saç kurutma makinesinin zararlarına karşı saçınızı korumuş olursunuz. Orta uzunluktaki saçlara sahip olanlar daha dar ve yoğun fırçalı tarakları tercih etmeliler. Uzmanlar gece karışan saçların önüne geçmek için ise geniş fırçalı bir tarağın içine yumuşatıcı krem sıkıp taramanızı tavsiye ediyorlar. Karışan saç uçlarına dikkat Saç uçlarındaki karışıklığı çözmenin yolu bazen olmayabiliyor. Uçlardaki karışıklıkları kremleyip yumuşatarak ya da istiyorsanız keserek arışıklığın yukarılara çıkıp, saçınızın daha fazla zarar görmesini engelleyebilirsiniz.

Koruyucu modeller uygulayın! "Fransız bukleleri" gibi modeller veya diğer koruyucu şekilleri deneyin. Saçlarınız kısa zamanda uzayacaktır. Saç kurtuma makinesine ara verin Saçınızı kuruturken makineyi yoğun olarak çalıştırmayın. Aralıklarla kurutun ve saçınızı kurutmadan önce zararını azaltıcı ürünler kullanın. Saç derinizi yok saymayın Saçınıza olduğu kadar saç derinize de yeterince özen göstermelisiniz. Yüzümüzün canlılığını korumak için nasıl nemlendiriyorsak, saç derimiz için de aynısını yapmalıyız. Sağlıklı bir saça sahip olmanın yolu, saç derinize de saçınıza gösterdiğiniz özeni göstermenizden geçer. Kullandığınız ürünün nem dengesini sağladığından emin olun. Saç fırçanızı temizleyin Saçlarınızı taradıktan sonra fırçanızda kalan saçlar, mikrop ve bakterilerin çoğalmasına neden olur. Bu mikroplar saçlarınıza geçer ve saçlarınızın sağlığını yitirmesine, yıpranmasına neden olur. Ayda bir kere bile olsa saç tarağınızı temizleyin. Fırçanızda kalan saçları toplayarak bir kaç dakika soğuk suyun altında tutun.

Şampuanınıza sadık kalın Çoğu hikayenin aksine saçınız bir ürüne alışmaz. Şampuan saça alışır ve hep aynı sonucu verir. Şampuan alanlar, şampuanlarına sadık kalmayarak firmanın üründe değişikliğe gitmesine yol açarlar. Çok az insan uzun süre kullandığı üründen memnundur. Bu nedenle birçoğu sürekli değiştirir. Buna rağmen tek bir ürüne sadık kalmak yerine alternatif ürünleriniz olsun. Dikkatli uyuyun Eğer yatakta sürekli dönen duranlardansanız, bilmeden de olsa saçınıza zarar veriyorsunuz. Yastık kılıfına sürekli sürten saçlarınız kırılıyor ve yıpranıyor. Tabii ki "Put gibi yatın ve kafanızı çevirmeden uyuyun." demeyeceğiz. Bunun için sizlere önerimiz sabah kalktığınızda saçınızı karmakarışık bulmamak için yatmadan önce saçlarınızı iki yandan örün. Bu daha az temas ve daha az yıpranma sağlayacaktır. Sirkeli su Banyodan çıkmaya yakın bir zamanda suyun içine atacağınız birkaç damla su ile saçlarınızın parlak ve canlı olmasını sağlayabilirsiniz.

Saçlarınızda kullandığınız spreylere dikkat edin Saçlarınıza şekil vermek için kullandığınız jöle, sprey, köpük gibi maddeleri çok fazla kullanmayın. Bu ürünler saçlarınızın daha çabuk yıpranmasına yol açar. Eğer kullanmaktan vazgeçemiyorsanız, hiç değilse saçlarınızın dibine sürmeyin. Mutlaka uçlarına uygulayın. Su için Su, vücudunuzun nem dengesini sağlar ve cildinizi nemlendirir. Aynı şey saçlarınız için de geçerlidir. Bol su tüketimi ile sağlıklı saçlara kavuşabilirsiniz. Dinlendirin Saçlarınızın dinlenmeye ihtiyacı var, kimyasal uygulamaları kesin. Yani açtırma, kalıcı boya, ombre, gölgelendirme her türlü işleme bir son verin. Eğer saçlarınızı boyamak istiyorsanız, yarı kalıcı, bitkisel boyalara yönelin çünkü bunlar hali hazırda yıpranmış saçlarınıza çok daha nazik davranacaklardır. Keratin bakımı Evde ya da kuaförünüzde ama mutlaka keratin bakımı yapın. Keratin ürünleri formaldehit içerebilirler, bu nedenle alerjik iseniz dikkatli olun. Keratin tedavisi saçınızın sağlığına kavuşabilmesi için gerçekten çok önemlidir.

Şekillendiricilerden uzak durun Saçlarınızı şekillendirmenize yarayan aletlerden bir süre uzak durmalısınız. Fön ya da maşa gibi şekillendiricilerin sebep olduğu ekstra ısı saçlarınızın durumunu daha da kötü hale sokar. Eğer illa kullanacaksanız, öncesinde koruyucu serum sürün. Kırıklardan kurtulun Saçlarınızı kestirmeniz saçlarınızın daha sağlıklı uzamasına da yardımcı olacaktır. Gür ve sağlıklı saçlara sahip olmak için saçlarınızın uçlarının yıpranmamış olması gerekir. E vitamini takviyesi E vitamini içerisindeki mineraller ile saçlarınızın parlak ve sağlıklı olması mümkün. Dilerseniz E vitamini ve yağları karıştırarak maske şeklinde saçınıza uygulayabilirsiniz. Kimyasal ürünlerden uzak durun Saçlarınızı beslemeye çalışırken kullandığınız ürünlerin içerisine bakmak da oldukça önemli. Paraben içermeyen ürünleri tercih ederek saçlarınızı kimyasallardan koruyabilirsiniz. Yağlar ile bakım Hindistan cevizi yağı, argan yağı ve zeytinyağı ile saçlarınızda mucizeler yaratabilirsiniz. Yağları karıştırarak da güzel bir karışım elde edebilirsiniz. Hafta bir uygulayacağınız kür ile sonbaharda saçlarınızla göz kamaştırabilirsiniz.

Saç sağlığınızı güçlendirecek pratik saç maskesi tarifleri Yumurta maskesi Duşa girin, çıktıktan sonra saçınızın fazla suyunu havlu ile alın. Saçınız kısaysa 1 uzunsa 2 yumurtayı çukur bir kapta iyice çırpın. Önce saç diplerinize masaj yaparak, ardından uçlara doğru yumurtayı yedirin. Saçlarınızı iki veya dört eşit parçaya ayırırsanız yumurtayı saçınıza daha kolay yedirebilirsiniz. 30 dakika bekledikten sonra tekrar duşa girin. Saçlarınızı soğuğa yakın ılık su ile yıkamanız gerektiğini unutmayın. Aksi taktirde sıcak su ile pişen yumurtayı saçlarınızdan temizlemeniz zorlaşır. Yumurta saçlarınızı parlatır, besler ve kırılmalara karşı saçlarınızı güçlendirir. Haftada bir yumurta maskesini tekrarlayın. Mayonez ve zeytinyağı maskesi Saçınız uzunsa 4, kısa ise 2 yemek kaşığı mayoneze aynı miktarda zeytinyağı ilave edip iyice çırpın. Köklerden uçlara kadar masaj yaparak bu karışımı saçlarınıza yedirin. Saçlarınızı toğuz yapar gibi toplayıp üzerine sıcak bir havlu sarın. Vaktiniz varsa 1 saat, darsa 30 dakika bekleyin. Sonra duşa girin ve ılık suyla saçlarınızı yıkayın. İki yiyecek de saçlarınızı besler, güçlendirir ve parlak kılar. Kuru ve boyalı saçları nemlendirecek bu maskeyi 15 günde bir tekrarlayabilirsiniz.

Suna Dumankaya'dan saçlara özel karışım Eşit miktarda susam yağı, ceviz yağı ve çörekotunu karıştırın. Bu karışımın içine 1'er kapsül B ve E vitamini kırın. Sonra da 1 kapak çam terebentin ekleyin. Elde ettiğiniz karışımı saç diplerine sürün ve saçınızı streç filmle sararak 2 saat bekleyin. Sürenin sonunda da saçınızı uygun bir şampuanla yıkayın. Bu formülü haftada en az 2 kez uygulayın.