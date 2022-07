Kahve ne zaman içilmeli?

Sabah uyandıktan sonra hızlıca ayılmak için güne yoğun aromalı bir fincan kahve ile başlamak, çoğu kişiye çok çekici geliyor olabilir. Ancak uzmanlar, sabahları vücudumuzda gerçekleşen hormonal değişimlere izin vermek için, ilk kahveyi yudumlamaya başlamadan önce biraz beklememizi öneriyor.

Kahve ve sabah kortizolü

Stres hormonu olarak bilinen kortizol, her ne kadar kötü bir üne sahip olsa da, sabahları uyanmamızda önemli bir rol oynar. Uyanma vakti geldiğinde adrenalin hormonu ile birlikte doğal olarak yükselmeye başlar, bize enerji verir ve yeni güne odaklanmamızı sağlar.

Sabahları vücudumuzda enerjimizi yükseltmeye yarayan bu doğal hormonal değişimler gerçekleşirken kahve tüketmek, bir tür israf olarak kabul edilebilir. Uzmanlar kafein tüketmeden önce kortizol seviyelerinin düşmesini beklemenin, her bir güç kaynağının işlevini ayrı ayrı yerine getirebilmesini sağlayacağını söylüyor.

Sabah hormonlarımız işini yaparken bir de kafein takviyesi almak, aslında enerji yükselmesi değil, bir tür enerji sarsıntısı yaratarak bizi ayıltır. Daha uzun süren sakin bir enerji ile güne başlamak için, uyandıktan bir-iki saat sonra kahve tüketmek daha iyi bir fikir.

Kortizol sayesinde yaşadığımız uyanıklık ve odaklanma, uyandıktan 30-45 dakika sonra zirveye ulaşıyor. Bu aşamada kahve tüketmek, özellikle kafein duyarlılığınız varsa, uzun vadede olumsuz sonuçlara neden olabilir.

Hazzı ertelemenin gücünden yararlanın

Arada sırada rutinlerimizin dışına çıkmak, psikolojik sağlığımız için faydalıdır. Sadece bunun için bile, bir süreliğine kahve içmeyi ertelemeyi düşünebilirsiniz.

Aynı şekilde, hazzı ertelemek de birçok durumda tatmin hissini arttırır. Gecikmenin getirdiği beklenti, duyularınızı kafeinin sağlayacağı hazza daha duyarlı hale getirir. Bu da sabah kahvenizi biraz geciktirmeniz için iyi bir sebep. Psikoterapist Alison Stone, sabah kahvesini telaşla koştururken ayaküstü içmek yerine, tadını çıkarana kadar ertelemenin fark yaratacağını söylüyor: “Kaotik sabahlar yaşıyorsanız ve kendinizi sırf alışkanlıktan kahve içerken buluyorsanız, o kahveyi içmeyi gerçekten tadını çıkarmak için iki ila üç dakikanız olana kadar ertelemek kesinlikle denemeye değer.”

Kafein titretiyorsa, kahvaltı edin

Bazı kişiler kafeine daha duyarlıdır ve özellikle sabahları boş mideye kahve yudumladıklarında, ellerde belirgin bir şekilde görülebilen titremeler yaşayabilirler. Uzmanlar, sakin bir enerji elde etmek için kahveyi kahvaltı ile birlikte tüketmeyi öneriyor. Böylece kafeinin hızlıca değil, yavaş yavaş emilmesini sağlarsınız. Aynı zamanda kahvenizle birlikte büyük bir bardak su içmek de kafeinin hoş olmayan etkilerini azaltmak için etkili olacaktır.

Kaynak: Leigh Weingus. "Want To Feel The Best Effects Of Coffee? Don't Drink It First Thing In The Morning". Şuradan alındı: https://www.huffpost.com/entry/wait-to-drink-coffee-in-morning_l_60dde996e4b0ecf711e2fec3. (08.07.2022).