Kahve ne zaman içilmeli?

Sabahları ilk iş kahve hazırlamaya koşmak her zaman çok iyi bir fikir olmayabilir.

Kahve ne zaman içilmeli?
Sağlık
21 Temmuz 2022 09:24 Güncelleme: 21 Temmuz 2022 09:24
ABONE OL

Sabah uyandıktan sonra hızlıca ayılmak için güne yoğun aromalı bir fincan kahve ile başlamak, çoğu kişiye çok çekici geliyor olabilir. Ancak uzmanlar, sabahları vücudumuzda gerçekleşen hormonal değişimlere izin vermek için, ilk kahveyi yudumlamaya başlamadan önce biraz beklememizi öneriyor.


Kahve ve sabah kortizolü

Stres hormonu olarak bilinen kortizol, her ne kadar kötü bir üne sahip olsa da, sabahları uyanmamızda önemli bir rol oynar. Uyanma vakti geldiğinde adrenalin hormonu ile birlikte doğal olarak yükselmeye başlar, bize enerji verir ve yeni güne odaklanmamızı sağlar.


Sabahları vücudumuzda enerjimizi yükseltmeye yarayan bu doğal hormonal değişimler gerçekleşirken kahve tüketmek, bir tür israf olarak kabul edilebilir. Uzmanlar kafein tüketmeden önce kortizol seviyelerinin düşmesini beklemenin, her bir güç kaynağının işlevini ayrı ayrı yerine getirebilmesini sağlayacağını söylüyor.


Kafeinsiz kahve hakkında bilmeniz gerekenler
Kafeinsiz kahve hakkında bilmeniz gerekenler Kahve kokusu olmadan yapamayanla...
Kahve keyfi ömrü uzatıyor! Kahve sadece sizi zinde tutmak v...

Sabah hormonlarımız işini yaparken bir de kafein takviyesi almak, aslında enerji yükselmesi değil, bir tür enerji sarsıntısı yaratarak bizi ayıltır. Daha uzun süren sakin bir enerji ile güne başlamak için, uyandıktan bir-iki saat sonra kahve tüketmek daha iyi bir fikir.


Kortizol sayesinde yaşadığımız uyanıklık ve odaklanma, uyandıktan 30-45 dakika sonra zirveye ulaşıyor. Bu aşamada kahve tüketmek, özellikle kafein duyarlılığınız varsa, uzun vadede olumsuz sonuçlara neden olabilir.


Hazzı ertelemenin gücünden yararlanın

Arada sırada rutinlerimizin dışına çıkmak, psikolojik sağlığımız için faydalıdır. Sadece bunun için bile, bir süreliğine kahve içmeyi ertelemeyi düşünebilirsiniz.


Aynı şekilde, hazzı ertelemek de birçok durumda tatmin hissini arttırır. Gecikmenin getirdiği beklenti, duyularınızı kafeinin sağlayacağı hazza daha duyarlı hale getirir. Bu da sabah kahvenizi biraz geciktirmeniz için iyi bir sebep. Psikoterapist Alison Stone, sabah kahvesini telaşla koştururken ayaküstü içmek yerine, tadını çıkarana kadar ertelemenin fark yaratacağını söylüyor: “Kaotik sabahlar yaşıyorsanız ve kendinizi sırf alışkanlıktan kahve içerken buluyorsanız, o kahveyi içmeyi gerçekten tadını çıkarmak için iki ila üç dakikanız olana kadar ertelemek kesinlikle denemeye değer.”


Kafein titretiyorsa, kahvaltı edin

Bazı kişiler kafeine daha duyarlıdır ve özellikle sabahları boş mideye kahve yudumladıklarında, ellerde belirgin bir şekilde görülebilen titremeler yaşayabilirler. Uzmanlar, sakin bir enerji elde etmek için kahveyi kahvaltı ile birlikte tüketmeyi öneriyor. Böylece kafeinin hızlıca değil, yavaş yavaş emilmesini sağlarsınız. Aynı zamanda kahvenizle birlikte büyük bir bardak su içmek de kafeinin hoş olmayan etkilerini azaltmak için etkili olacaktır.



Kaynak: Leigh Weingus. "Want To Feel The Best Effects Of Coffee? Don't Drink It First Thing In The Morning". Şuradan alındı: https://www.huffpost.com/entry/wait-to-drink-coffee-in-morning_l_60dde996e4b0ecf711e2fec3. (08.07.2022).


Erken uyanmak için taktikler
Erken uyanmak için taktikler




Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.