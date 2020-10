İçsel konuşma şeklinizi nasıl değiştirebilirsiniz?

Sosyal medyada gezinirken mutlaka öz bakımla ilgili paylaşımlar görmüşsünüzdür. Genel olarak bu paylaşımlar, öz bakımla ilgili bir takım öneriler içeren -köpük banyosu yapın, çay için, günlük yazın ya da yürüyüşe çıkın gibi- listeler şeklindedir. Bu tarz maddelerden bahsedilmesi ve öz bakım sohbetlerinde bunların önerilmesi aslında umut vericidir ve bunları uygulamayı deneyen insanları da rahatlatmayı sağlar. Ancak, bu tarz sohbetlerde daha az dile getirilen, öz bakımın en önemli şekli içsel konuşmalardır.

Eğer daha önce terapi aldıysanız ya da kişisel gelişim konusunu incelediyseniz, içsel konuşma kavramıyla muhtemelen karşılaşmışsınızdır. İçsel konuşma, herkesin tahmin ettiği gibi, kişinin kendi kendisiyle konuşma şeklidir. Sağlıkla yakından ilişkili olan içsel konuşmalarımız, bize ya yardımcı olur ya da zarar verir. Olumsuz içsel konuşma olarak adlandırdıklarımız ise genellikle strese, depresyona ve anksiyeteye sebep olur. Buna alternatif olarak, daha pozitif bir konuşma şeklini tercih etmenin de düşünme, hissetme ve davranış şeklimizi güçlü bir şekilde etkilediği ortaya çıkmıştır.

Özellikle kendinize karşı acımasızca konuşma eğilimindeyseniz içsel konuşma şeklinizde belirgin değişiklikler yapmak, kendinize özen göstermenizi sağlayacak en önemli yollardan biridir. İçsel konuşmanızı daha pozitif bir hale getirip öz bakıma dönüştürmenin ilk adımı, düşüncelerinizin farkına varmaya başlamaktır. Kendinizle nasıl konuştuğunuzu düzenli olarak fark etmektir. Çoğu insan, kendisine neler söylediğinin çok da farkında değildir; ya bu konuya dikkat edemeyecek kadar kafası dağınıktır ya da bu şekilde konuşmaya o kadar alışmıştır ki kendi üzerindeki negatif etkilerini fark edemiyordur. İşe içsel konuşmanızda neler söylediğinizi, kendinize nasıl davrandığınızı fark etmekle başlayın. Size yararı olmayan düşüncelerden vazgeçin. İçsel konuşmanızda kulandığınız tonu fark ederek içsel deneyimizi daha olumlu bir hale dönüştürün.

İçsel konuşmanızı daha pozitif bir hale dönüştürmenin ikinci aşaması ise kendinizle kurduğunuz diyalogların kontrolünü ele almaktır. Herkesin içinde bir eleştirmenin yattığı bir gerçektir ve bu eleştirmen, oldukça zalim ve taş kalpli olabilir. Bazı insanlar için bu içsel eleştirmen, günün her dakikasını ızdıraba çeviren bir zorbadır. Bu kadar uç noktada olmasa da içsel konuşmalarınızın belirli bir ritmi olduğunu ve eğer dikkatli olmazsanız bu ritmin size zarar verecek şiddette olabileceğini fark etmelisiniz.

Bu bağlamda öz bakım, kendinizle yaptığınız yıkıcı bir eleştirel konuşmayı fark edip onu daha olumlu içsel bir anlatıya çevirmek demektir. Eğer öz bakıma giden içsel konuşmanın ne demek olduğunu anlamakta zorlanıyorsanız, kendinizle sevgi dolu bir ebeveyn nasıl konuşursa o şekilde konuşun. Kendinize gönderdiğiniz mesajlar nazik, yüreklendiri, hassas ve cömert olsun. Beklentilerinizi gerçekçi tutun, olanları kabul edin ve daha affedici olun. Zamanla, içsel konuşmalarınız daha besleyici bir hale gelerek ruhsal ve duysal sağlığınızı geliştirecek. Böylelikle, genel sağlığınız da desteklenecek.

Öz bakım önemlidir ve buna daha çok dikkat etmenin size yarar sağlayacağı da kesindir. Öz bakımınızı sağlıklı beslenerek ya da dinlenerek yapsanız bile buna değer olduğunuzu anlamalı ve öz bakımızı önceliğini haline getirmek için kendinize izin vermelisiniz. İçsel konuşmalarınız, öz bakımınızı önemsemenizi ve ihtiyaçlarınızı görmezden gelmekten vazgeçmenizi sağlayacak ilk şeydir. Bu nedenle, kendinizle nasıl konuştuğunuzu fark edin ve kendinizi önemseye başlayın.

İngilizce aslından çeviren: Dilara Koru

Kaynak: Psychology Today. Fournier, Denise. Why a Shift in Self-Talk Is the Ultimate Self-Cae Strategy. Şuradan alındı: https://www.psychologytoday.com/us/blog/mindfully-present-fully-alive/201901/why-shift-in-self-talk-is-the-ultimate-self-care-strategy