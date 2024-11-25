Dünyanın en sağlıklı sebzesi seçildi!

Dünyanın en sağlıklı sebzesi açıklandı! Besin değeri ve sağlık üzerindeki etkileriyle dikkat çeken bu sebze, uzmanlar tarafından adeta bir 'süper gıda' olarak nitelendiriliyor.

Dünyanın en sağlıklı sebzesi seçildi!
Sağlık
Giriş: 25 Kasım 2024 14:34 Güncelleme: 25 Kasım 2024 14:36
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Sağlıklı bir yaşam için yola çıktıysanız, ıspanak, lahana ve avokadonun alışveriş listenizde üst sıralarda yer alması muhtemeldir. Ancak uzmanlar, dünyanın en sağlıklı sebzesini seçtiler. New Jersey'deki William Paterson Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmaya göre, çok yüksek vitamin ve mineral konsantrasyonunu ortaya çıkaran araştırmanın ardından 'dünyanın en sağlıklı sebzesi' su teresi seçildi. Uzmanlar, gıdaların vitamin ve mineral içeriğini değerlendirmek için beslenme yoğunluğu puanlarını kullanmaktadır. Ispanak, pazı ve pancar gibi sağlıklı olduğu bilinen sebzeler 80'lerde puan alırken, su teresi 100 tam puan alan tek sebze oldu.


Su teresinin çoğu saf sudur. Su teresinde ayrıca birçok vitamin ve mineral bulunur. A, C, K ve E vitamini, folik asit, protein, kalsiyum, demir, magnezyum, potasyum, fosfat, diyet lifi, karbonhidrat, beta-karoten, linoleik yağ asidi açısından zengindir.


Dünyanın en sağlıklı sebzesi: Su teresi

Su teresi 100 üzerinden listenin başında yer aldı. Listede bulunan diğer sebzeler sırası ile...

  • Lahana 91.99
  • Pazı 89.27
  • Pancar yeşili 87.08
  • Ispanak 86.43
  • Hindiba 73.36
  • Yaprak marul 70.73
  • Maydanoz 65.59
  • Marul 63.48
  • Kara lahana 62.49

En yüksek puan alan meyveler

  • Kırmızı biber 41.26
  • Balkabağı 33.83
  • Domates 20.37
  • Limon 18.72
  • Çilek 17.59

Tatlı patates 10,51 gibi düşük bir puan ile sebze sıralamasının en altında yer alırken, greyfurt 10,47 puanla meyve kategorisinde ilk sırada yer alıyor. Araştırmada yer alan Dr. Di Noia: "Güçlü meyve ve sebzeler kronik hastalık riskinin azalmasıyla güçlü bir şekilde ilişkilidir. Buna kardiyovasküler ve nörodejeneratif hastalıklar ile bazı kanserler de dâhildir” açıklamasında bulundu.


Araştırmalarının pratik sonuçlarını açıklamaya devam ederek şunları söyledi: “Puanlar, tüketicilerin günlük enerji ihtiyaçlarına ve gıdalarından en fazla besini nasıl alabileceklerine odaklanmalarına yardımcı olabilir. Sıralamalar, farklı gıdaların besin kalitesi hakkında netlik sağlar ve güç merkezi grubu içinde besin açısından daha yoğun ürünlerin seçilmesine yardımcı olabilir.”



Kaynak: Unzela Khan. "Vegetable named 'healthiest on Earth' - and it's not one you'd usually pick up". Şuradan alındı: https://www.msn.com/en-gb/health/nutrition/vegetable-named-healthiest-on-earth-and-its-not-one-youd-usually-pick-up. (08.11.2024).



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