İster kariyerinize veya öğrencilik özgeçmişinize katkı sağlaması için, isterseniz sosyal etkileşim için tercih ediyor olun, gönüllülük size birçok yeni kapı açar. Gönüllü olmanın size sağlayacağı kişi sosyal, kariyer ve kişisel faydalar sağlar. İşte en önemli 10 fayda:

1. Size bir amaç duygusu verir

Yaşam amacınızı bulmaya ihtiyaç hissediyorsanız, gönüllü olarak çalışabilirsiniz. Kendinizden daha büyük bir şeyin parçası olmak, kendi yaşamınız içinde merkezlenmenize yardım eder. Örneğin, yeni emekli olduysanız ama iş hayatının size sağladığı amaç duygusunu kaybettiyseniz, gönüllülük harika bir seçenektir. Başkalarına yardım etmek, zihni aktif tutarak, yas gibi süreçlerin üstesinden gelmeye de hizmet edebilir.

2. Topluluk duygusu sağlar

Gönüllü çalışmak, yardım eden ve yardım edilen kişiler arasında bir köprü sağlar ve bu da topluluk içinde yaşamanın acı-tatlı yönlerini deneyimlemenizi sağlar. Yardım ettiğiniz kişilerle bağlantı kurmak, size yeni ufuklar açabilir ve karşılıklı sosyal bağlantılar sağlayabilir.

3. Yeni arkadaşlar edinmenize yardımcı olur Gönüllü olmak, yeni arkadaşlar edinmenin yanı sıra arkadaşlarınız, aileniz veya iş arkadaşlarınızla olan mevcut bağlarınızı güçlendirmek için harika bir yoldur. Gönüllü olduğunuzda, aynı olumlu niyetler taşıyan ama bambaşka geçmişlere sahip insanlarla etkileşim kurarsınız, bu da size farklı bakış açıları ile karşılaşma fırsatı sunar. Gönüllülük faaliyetleri için başvuracağınız kuruluşu seçerken, birlikte gönüllülük yürüteceğiniz insanları da göz önünde bulundurmak iyi bir fikirdir. 4. Sosyal becerilerinizi geliştirir Yeni insanlarla tanışmak ister misiniz? Peki ya sosyal becerilerinizi geliştirmek? Diğer insanlarla birlikte çalışmak, aktif dinleme ve ilişki yönetimi gibi sosyal becerileri kullanmanızı gerektirir. Bu da gelecekteki kişisel ve iş ilişkilerinizi geliştirme fırsatı olur. 5. Özgüveninizi artırır Gönüllü çalışma, özgüveninizi artırıp kendinize olan güveninizi güçlendirebilir. Toplumunuz için değerli ve anlamlı olduğunu düşündüğünüz bir şey yaptığınızda, bu size bir başarı duygusu verir ve hayatınızla ve gelecekteki hedeflerinizle ilgili daha tatminkar hissetmenize yardımcı olabilir.

6. Size değerli beceriler kazandırır Gönüllü çalışırken edindiğiniz eğitim ve pratik deneyim, yeni beceriler öğrenmenize ve mevcut becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olabilir. Örneğin, ilginizi çeken bir amaç için savunuculuk yapar ve farkındalık veya fon yaratırsanız, değerli iletişim, topluluk önünde konuşma, pazarlama ve diğer sert ve yumuşak beceriler edinebilirsiniz. Daha sonra bu becerileri özgeçmişinize ekleyerek işverenlere, sizi diğer adaylardan ayıran kişisel ilgi alanlarınızın yanı sıra iş dışında nasıl ilişkiler kurduğunuzu gösterebilirsiniz. 7. İş olanakları sağlar Değerli beceriler ve deneyimler edinmenin yanı sıra, gönüllü olarak çalışırken mentorunuz olabilecek veya en azından profesyonel sosyal ağınızın bir parçası olabilecek kişilerle tanışabilirsiniz. Gönüllü olarak çalıştığınız alanda kariyer yapmaya karar verirseniz, kurduğunuz bağlantılar iş olanaklarınızı artırmanıza da yardımcı olabilir. 8. Hayatınıza eğlence katar Birçok kişi, fark yaratırken hobilerini sürdürmek için gönüllü çalışmayı bir yol olarak kullanır. Örneğin, doğa ile ilgileniyorsanız, topluluk bahçenizde gönüllü olarak çalışabilir veya çocukların yaz kampında yardımcı olabilirsiniz. Kuruluşlar veya amaçlar için gönüllü olarak çalışmak, kişisel ve profesyonel hayatınıza da yansıyan yenilenmiş bir yaratıcılık ve motivasyon duygusu sağlayabilir.

9. Daha mutlu olmanıza yardımcı olabilir Hepimizin hayat hakkında bazı görüşleri vardır. Sizin için anlam içeren proje ve kuruluşlar, hem görüşlerinizi geliştirir hem de sizi iyi hissettirir. Bu iyi hisler, hayatın genel zorluklarının yarattığı stresi azaltmaya yardımcı olabilir. Gönüllü çalışmak, yaşamınıza denge getirir. Birlikte gönüllü çalıştığınız kişilerle bağlar ve bağlantılar kurmak sizi sosyelleştirir. Bu da daha aktif kalmanıza ve sadece çalışmayla geçen değil, eğlenceli zamanlar geçirmenize de yardım eder. Birçok gönüllü çalışma fırsatı, 10. Sizi rahatlık alanınızın dışına çıkarır Gönüllü çalışmalar yapmak, konfor alanınızı terk etme pratiği sağlar. Tanımadığınız insanlarla bir arada bulunup yeni şeyler yapmak, sizi kişisel zorlukların üstesinden gelme açısından güçlendirir. Topluluk içinde gönüllü çalıştığınızda, eleştirel düşünme becerilerinizi kullanmanızı gerektiren çeşitli sorunlarla karşılaşabilirsiniz ve bu da kişisel gelişiminize katkıda bulunur.