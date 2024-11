Ayrılık sonrası kendini yeniden keşfetmenin 8 yolu

Ayrılık, her ne kadar zorlayıcı bir süreç gibi görünse de, aynı zamanda kendinizi yeniden tanımak, güçlenmek ve yeni bir başlangıç yapmak için bir fırsat sunar. Kim olduğunuzu sorguluyorsunuz, çünkü öz kimliğinizin büyük bir kısmı bir başkasına bağlıydı. Ya da son bir yıl boyunca birinin bakıcısı rolünü üstlenirken kendinizi ihmal ettiğinizi ve sadece kendinize bakmanın nasıl bir şey olduğunu unuttunuz. Bu durumdan çıkmanın ve kendinizi yeniden bulmanın bir yolu var. Bu, sadece yeni alışkanlıklar edinmekle ilgili. İşte bu yolculukta size rehberlik edecek, ayrılık sonrası kendinizi yeniden keşfetmenin 8 etkili yolu!

Kendinize odaklanmanın yolları:

Sevdiğiniz aktivitelerin tadını çıkarın

Yeni bir hobi veya beceri öğrenin

Bilinmeyenden korkunuzla yüzleşin

Daha fazla zamanınızı dışarıda geçirin

Günlük tutmaya başlayın

Meditasyon yapın

Haftalık öz bakım rutini oluşturun

Kendinize şefkat gösterin

Kendinizi yeniden keşfetmenin 8 yolu

Kendinizle ilişki kurma becerilerini çocukken geliştirmeye başlarsınız. Bu, hayat boyu süren bir süreçtir ve kendinize karşı kabul edici ve şefkatli olmanızı, hedeflerinizi gerçekleştirebileceğinize dair kendinizi yetkin hissetmenizi, otantik benliğinizle hareket etmenizi ve yaşamın tüm sevinçlerini ve hayal kırıklıklarını samimi bir şekilde hissetmenizi sağlar. Ancak, yaşlandıkça ve daha karmaşık ilişkiler geliştirdikçe, işler biraz bulanıklaşabilir.

Terapist Imani Wilform: “Çoğu zaman insanlar, ilişkilerinde bir tür bağımlılık geliştirerek eşlerinin bakış açısının veya sevgisinin kendilerini tanımlamasına izin verme eğiliminde oluyorlar" açıklamasında bulundu. İşte kendinizi yeniden önceliklendirmeyi öğrenmenin bazı yolları:

1. Sevdiğiniz şeyleri tekrar keşfedin

Hâlâ sadece eski sevgiliniz seviyor diye mantarlı pepperoni pizza mı sipariş ediyorsunuz? Başkalarının olumsuz fikirlerini içselleştirdiğiniz için bir TV dizisinden uzak mı duruyorsunuz? Artık bu kararları kendiniz için alma zamanı. Gerçekten nelerden hoşlandığınızı, kimsenin tercihlerini düşünmek zorunda olmadığınızda hayatınıza neşe katan şeyleri düşünün. Kimse sizi izlemiyorken hangi kitaplara, filmlere ve aktivitelere yöneliyorsunuz?

2. Kendinizi eğitin

Eğer ilhamınız, zamanınız ve disiplininiz varsa sizi ilgilendiren bir kursa kaydolun. Yoksa hiç sorun değil — yeni bir tutku oluşturmanıza yardımcı olabilecek birçok öğrenme fırsatı her köşe başında bulunabilir. Kitap okuyun, yeni podcast'ler dinleyin, yeni bir hobi edinin. Yeni şeyler öğrenmek beyin kapasitesini ve mutluluğu artırabilirken, yeni becerilerde ustalaşmak özgüveni ve özsaygıyı geliştirir.

3. Korkularınız ile yüzleşin

Pandemide yaşamayı öğrenmek zorunda kaldıktan sonra, kaygı için birden fazla geçerli neden olduğu açık. Belki eskisi kadar maceracı değilsiniz. Ya da belki de uzun süre başkalarıyla karantinada kalmak, bağımsızlık duygunuzu etkiledi. Korkudan dolayı yeni deneyimlerden kaçınmak, gerçek benliğinizle olan bağınızı engelleyebilir. Yeni şeyler denemekle ilgili endişelerinizi bir arkadaşınızla ya da terapistinizle konuşun. Bu konuşma, korkunun etkisini dağıtmanıza veya gerçek riskler hakkında bir bakış açısı kazanmanıza yardımcı olabilir.

4. Dışarı çıkın

Belki de geliştirdiğiniz bağımlılık eğilimlerinin çoğu, belirli bir yer, ortam veya başka birinin alanında çok fazla zaman geçirmenizle ilgilidir. Herkes doğayı seven biri olmayabilir, ancak doğada biraz zaman geçirmek stres seviyelerini düşürme ve duygusal iyiliğe katkıda bulunma konusunda ünlüdür. Dışarıda 15 dakika geçirerek ruh halinizin iyileşip iyileşmediğini veya temiz hava alırken yeni bir bakış açısı kazanıp kazanmadığınızı deneyin.

5. Günlük tutun

Uzun süre başkalarının duygularına odaklandıktan sonra, artık kendi duygularınıza biraz zaman ayırmanın vakti geldi. Yaşadıklarınızı ve duygularınızı günlükte yazmak iki şekilde yardımcı olabilir. İlk olarak, düşüncelerinizi zihninizden çıkarıp kâğıda dökme eylemi, duygularınızı işlemenizi sağlar. İkincisi, haftalar veya aylar önceki günlük yazılarınıza geri dönerek, geçmişte bu duyguları nasıl işlediğinizi görebilirsiniz. Eğer yazıyla aranız yoksa, bunun yerine çizim yapmayı veya kolaj hazırlamayı deneyin. Kendinizi ifade etmek için herhangi bir kural yoktur.

6. Meditasyon yapın

Meditasyonda yeniyseniz, önce bir beceri geliştirmeniz gerekmez. Meditasyon, sadece kendi düşüncelerinizle baş başa biraz zaman geçirmekle ilgilidir. En güzel yanı, bunu istediğiniz zaman, istediğiniz yerde ve istediğiniz şekilde yapabilmenizdir. Bu basit uygulama, genel zihinsel sağlığı iyileştirir, daha iyi uyumanıza, daha üretken olmanıza ve çevrenizdekilere daha nazik davranmanıza yardımcı olur.

7. Kendinize bakın

Kendine bakım, evrensel olarak geniş bir anlam taşıyan, ancak birey için oldukça özel bir anlam ifade eden bir terim olabilir. Basitçe ifade etmek gerekirse, kendine bakım, sizin enerjinizi yenileyen, otantik ve muhteşem benliğinizi kutlamanıza yardımcı olan ve zihinsel ve fiziksel olarak en iyi şekilde hissetmenizi sağlayan her şeydir. Kendinize iyi bakmak, nasıl tatmin olduğunuzu anladığınızda başkalarıyla daha sağlıklı bağlantılar kurmanıza da yardımcı olur.

8. Kendinize şefkat gösterin

Kendine şefkat kendine bakımdan farklıdır. Kendine şefkat, zorlu bir dönemden geçen bir arkadaşınıza göstereceğiniz nazik sözleri ve rahatlatıcı davranışları kendinize sunmaktır. Ayrıca, başkasına ihtiyaç duyduğunuz için kendinizi suçlamamak demektir. Kendinizi yeniden önceliklendirmeyi öğrenirken, bu bazen olumsuz anlamda bencilce hissettirebilir ve kendine soğukluk duygularına yol açabilir ki bu, kendine şefkatin tam tersidir. Kendinize, işleri çözmek için zaman ve alan tanıyın.

Bu uygulamalar nasıl hayat tarzı araçlarına dönüşebilir?

Bir ilişkinin sona ermesi ya da bir süredir yalnız olmanız nedeniyle bir şekilde başarısız olduğunuzu düşünüyorsanız, bakış açınızı değiştirmeniz size yardımcı olacaktır. İlişki durumunuz ne olursa olsun, kendinize odaklanmak, kendi hayatınızda gelişip çiçek açmanın iyi ve geçerli bir yoludur.

Kendi kişisel değerlerinizin ne olduğunu bilir ve onları önceliklendirirseniz, hayatınıza girip çıkan insanlar, kendinize dair algınızı sarsamaz. Wilform şöyle diyor: “Zihniyeti değiştirmemiz gerekiyor. Kendi mutluluğunuzu siz tanımlarsınız. Bizi mutlu etmekle görevli kimse yok, sadece kendimiz dışında.”

Hayat boyunca kendi mutluluğunuzun kontrolünü sürekli olarak elinizde tutmak için bu ipuçlarını uygulayın ve zaman zaman kendinize şu soruları sorun:

Gerçekten neyi seviyorum ve bunu daha çok nasıl deneyimleyebilirim?

Neyden merak duyuyorum ve öğrenmeye nereden başlayabilirim?

Düşüncelerimi serbest bıraksam, hangi temalar ortaya çıkar?

Kendimle, değer verdiğim birine konuşacağım şekilde mi konuşuyorum?

Bu sorular, hayatınız boyunca kendinize bağlı kalmanıza ve mutluluğunuzu sağlam temellere oturtmanıza yardımcı olabilir.

Yakın bir arkadaşınızı veya aile üyenizi kaybetmek ya da bir süredir hayatınızı belirleyen bir ilişkinin sona ermesi gibi bireyselliğinizden kopmanızın birçok nedeni olabilir. Kendinizi yeniden önceliklendirmek için adımlar atabilir ve bir birey olarak kim olduğunuzla yeniden tanışmaya odaklanabilirsiniz. Tutarlı öz bakım alışkanlıkları edinmek, ilişkilerinizde/hayatınızda neler olup bittiğinden bağımsız olarak sağlıklı bir benlik duygusuna katkıda bulunabilir. Kişisel gelişim veya özellikle zorlu geçiş dönemlerinde profesyonel terapi de harika bir araç olabilir.

