10 dakikada hazırlayabileceğiniz 10 bitki çayı önerisi

Şifa kaynağı: Kekik çayı

Solunum sistemine iyi gelen, hazımsızlığı gideren, romatizma ağrılarını azaltan, cilt ve kalp sağlığında etkili olan kekik çayına dair bilmeniz gerekenleri "Kekik çayı faydaları nelerdir?" haberinden okuyabilirsiniz.

Mistik bir bitki: Ada çayı

Bilimsel adı Salvia Officinalis olan adaçayı, griye çalan yeşil yapraklı ve odunsu bir sapı olan bir bitkidir. Ballıbabagiller familyasındandır. Bu familyada bulunan diğer bitkiler kekik, lavanta, nane, biberiyedir. Orta Doğu ve Akdeniz bölgelerinde ortaya çıkmıştır. Yaz başına doğru beyaz, pembe ve mor renkli çiçekler açar. Sağlık için birçok faydası bulunan adaçayı, sabun ve kometik ürünlerinde de kullanılır. Devamı: "Ada çayı nedir? Ada çayının faydaları nelerdir?"

Faydası çok: Biberiye çayı

Biberiye çayı, baş ağrılarına iyi gelir, solunum yolu için iyidir, burun tıkanıklıklarını giderir, antiseptik özelliği sayesinde ağızda oluşan yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlar, kabızlık sorununa çözüm getirir, kan dolaşımını hızlandırır, kış aylarında vücudun daha sıcak olmasını sağlar, zayıflamaya yardımcıdır. Biberiye çayının faydaları yalnızca bunlar değil... Biberiye çayının faydaları ve zararları nelerdir?

Sinir sistemine faydalı: Kantaron çayı

Kantaron çayı uzun yıllar boyunca ruhsal, psikolojik sorunlara çözüm olarak antidepresan niteliğinde destek olarak kullanılmıştır. Sinirleri yatıştırır, depresyona iyi gelir. Olaylara daha olumlu yönden bakmayı, hemen sinirlenmemeyi sağladığı söylenir. Kantaron çayının faydaları nelerdir?

Stresten hafızaya fayda dolu: Melisa çayı

Halk arasında oğul otu, limon nanesi isimleriyle de anılır. Limona benzeyen hafif bir kokusu olan melisa çayı, yaz aylarının sonuna doğru küçük çiçekler açar. "Melisa çayı ne işe yarar?" sorusuna cevaplardan biri olan en belirgin özelliği ise sakinleştirci etkisidir. Bu yönüyle anksiyete yaşayanların fayda gördüğü bir bitki çayı olarak değerlendirilir. Melisa çayının dikkatli kullanılması gerekmektedir bu nedenle bu yazıyı okumanızı tavsiye ederiz: Melisa çayı faydaları ve zararları nelerdir?

Zayıflatan çay: Kayısı çayı

Özellikle zayıflamak isteyenlerin diyetine destekleyici olarak tükettiği kayısı çayının tek faydası bununla kalmıyor. Kalpten göz sağlığına birçok faydası bulunuyor. Kayısı çayının faydaları ve zararları nelerdir?

Mutlaka tüketin: Böğürtlen çayı

Piyasada hazır ve poşetlenmiş olarak satılan böğürtlen çayları genellikle elma, portakal kabuğu, tarçın, hibisküs ve tatlandırıcılar içerdiği için yoğun tatlı bir çay olarak içilebiliyor. Ancak böğürtlen bitkisinin kendisinden yapılan çay, daha yapraksı bir tat vermektedir. Yapraklarının şifasından faydalanmak için yalnızca böğürtlen yaprağından çay hazırlanabileceği gibi, meyvelerin lezzetinden ve şifasından faydalanmak için de kurutulmuş veya taze böğürtlen meyveleri çaya ilave edilebilir. Böğürtlen çayı nasıl hazırlanır? Böğürtlen çayının faydaları nelerdir?

Portakaldan daha fazla C vitamini içerir: Kuşburnu çayı

Kuşburnu içerisinde, portakaldan %50 daha fazla C vitamini vardır. Bu sayede bağışıklık sistemini güçlendirir, kolajen yapı sistemine yardımcı olur. Kuşburnu çayı faydaları nelerdir?

Şifası bol: Ihlamur çayı

Yaz aylarında çiçeklenen ıhlamur ağaçları etrafa nefis kokular saçmaya başlar ve toplanan ıhlamur çiçekleri, kış boyunca lezzetli ve şifalı çaylar demlemek için kurutularak saklanır. Sağlığa birçok faydası bulunan ıhlamur, uzun süreler boyunca kaynatıldığında şifalı etkisini kaybedebilir. Ihlamurdan en etkili faydayı sağlayabilmek için, ıhlamur çiçeklerini doğru bir şekilde demlemelisiniz. Ihlamur çayının faydaları nelerdir?

Öksürüğe en iyi çözüm: Elma çayı

Hastalıklara karşı koruyan, öksürükten halsizliğe pek çok rahatsızlığa iyi gelen elma çayı, aynı zamanda zayıflamaya da yardımcı. Farklı elma çayı tarifleri deneyerek siz de bu muhteşem meyveden faydalanabilirsiniz! Elma çayının faydaları nelerdir?

Düzenli kullandığınız ilaçlar veya kronik rahatsızlığınız varsa herhangi bir bitkisel desteğe başvurmadan önce doktorunuza danışınız.