Ihlamur çayının faydaları nelerdir?

Kış aylarının vazgeçilmezi olan ıhlamurun sağlığınıza faydalarını biliyor musunuz?

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Ihlamur çayı nasıl demlenir?

Yaz aylarında çiçeklenen ıhlamur ağaçları etrafa nefis kokular saçmaya başlar ve toplanan ıhlamur çiçekleri, kış boyunca lezzetli ve şifalı çaylar demlemek için kurutularak saklanır. Sağlığa birçok faydası bulunan ıhlamur, uzun süreler boyunca kaynatıldığında şifalı etkisini kaybedebilir. Ihlamurdan en etkili faydayı sağlayabilmek için, ıhlamur çiçeklerini doğru bir şekilde demlemelisiniz.

 

Ihlamur nedir?

Ebegümecigiller (Malvaceae) ailesine ait bir bitki olan ıhlamur (Tilia), ülkemizde ve dünyada birçok çeşidi yetişen bir ağaç türüdür. Nadiren de olsa çalı formunda da gelişim gösterebilir. Ülkemizde sıklıkla yetişen ve ekim-dikimi yapılan 4 çeşit ıhlamur bulunmaktadır. Küçük farklarla birbirinden ayrılan ıhlamur çeşitlerinin hepsinin çiçeklerinin şifalı etkisi aynıdır.

 

Ihlamur çayında bulunan vitamin ve mineraller

Ihlamur çayı A, B6, C ve P vitaminlerini barındırır. Ayrıca kalsiyum, demir ve manganez mineralleri de içeriğinde mevcuttur. En belirgin yararı da antioksidan bakımından zengin olmasıdır.

 

Ihlamur çayı nasıl demlenmeli?

Ihlamur çiçekleri, bitişiğindeki sarı ve uzun yapraklarla beraber kullanılarak demlenir. İyi bir ıhlamur çayı demlemek için:

 

Yarım avuç kadar ıhlamur çiçeğinin üzerine bir su bardağı kaynamış su ilave edilir. İçeriğindeki uçucu yağların da kaybedilmemesi için, kapağı kapalı olacak şekilde demlenmelidir. 10 dakika boyunca demlenen ıhlamur çayı, süzüldükten sonra tüketilmelidir. Uzun süre demlendiğinde ya da kaynatıldığında, çiçeklerin şifalı etkisi kaybolabilir. Özellikle kış aylarında şifalı etkisini artırmak için tarçın, zencefil, zerdeçal, hibisküs ve benzeri bitkilerle karıştırılarak da demlenebilir. Ihlamuru biraz daha tatlandırmak için, demlenip süzüldükten sonra içine bir çay kaşığı kadar bal ilave edilebilir. Ihlamur çayına ilave edilen bir dilim limon hem C vitamini içeriği ekleyerek çayın daha şifalı olmasını sağlar, hem de daha lezzetli ve hafif içimli bir ıhlamur çayı demlemenize yardımcı olur.

 

Meyveli ıhlamur çayı tarifi

Malzemeler:

  • 1 adet elma, ayva, limon
  • 1 adet çubuk tarçın
  • 5-6 adet karanfil
  • Bir tutam ıhlamur
  • 2 yemek kaşığı bal

 

Yapılışı:

Elma, ayva ve limonu yıkayıp döt parçaya bölün ve kabuklarıyla beraber bir tencereye koyun. Üzerine kabuk tarçın ve karanfil ekleyin. Tencereye göz kararı kadar su ekleyin ve kaynatın. Kayndığında altını kapatın ve ıhlamuru da ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp 10 dakika demlemeye bırakın. Süzdükten sonra bal ekleyerek içime hazır hale getirin, afiyet olsun.

 

ÖKSÜRÜK NASIL GEÇER?

 

Ihlamurun faydaları nelerdir?

  • Göğsü yumuşatır, öksürük şikayetini azaltır.
  • Bağışıklık sistemini güçlendirerek kış hastalıklarına karşı korunma sağlar.
  • İdrar söktürücü özelliği vardır.
  • Gaz ve sindirim sorunlarını gidermeye yardımcı olur.
  • Terlemeye yardımcıdır, bu özelliği ile ateş düşürücü etki de gösterir.
  • Uykusuzluk, yorgunluk, depresyon ve kaygı gibi durumlarda vücudu ve zihni rahatlatır, daha kolay uyumaya yardımcı olur.
  • Gözlerde iltihaplanma ya da göz yorgunluğu şikayeti oluştuğunda, ıhlamur çayına batırılan pamuklar gözlerin üzerine koyulduktan sonra 10 dakika kadar dinlendirilir.
  • Vücuttaki yorgunluğu ve gerginliği azaltmak için sıcak banyo suyuna iki avuç ıhlamur ilave edilebilir.
  • İçeriğinde bulunan güçlü antioksidanlar sayesinde solunum yolu iltihaplarını, kas ağrılarını ve spazmlarını gidermede yardımcıdır.
  • İçeriğinde bulunan yapışkan bir madde olan müsilaj sayesinde ağızdaki ve boğazdaki tahrişleri dindirir, öksürüğü ve balgamı keser.
  • Kan basıncını düşürür ve kalp hastalıklarına karşı koruyucudur.
  • Stres, anksiyete veya depresyon sorununuz varsa yatmadan önce bir fincan ıhlamur çayı içmek sakinleşmenizi sağlar.
  • Ihlamur çayıyla cildiniz için buhar banyosu yapabilirsiniz. Ciltteki gözenekleri açar, kirlenmeye bağlı lekeleri temizler ve ciltteki iltihapların iyileşmesinde yardımcıdır.
  • Ihlamur çayıyla saçlarınızı yıkayıp daha sağlıklı ve parlak gözükmelerini ve daha az dökülmelerini sağlayabilirsiniz.

 

BİTKİLERLE GÜZELLİK

 

Ihlamur yağının faydaları

  • Ihlamur yağını koklayarak ya da banyo suyunuza birkaç damla katarak beden ve zihninizi sakinleştirebilirsiniz.
  • Aromaterapik olarak kullanabilirsiniz, ortamın havasını değiştirerek balgam söktürücü ve nefes açıcı özelliklerinden faydalanabilirsiniz.
  • Taşıyıcı bir yağ ile seyreltip ciltteki stres kaynaklı akne, egzama ve sedef hastalığı gibi sorunlara çözüm getirebilirsiniz.

 

Ihlamurun zararları

  • Kalp hastalığı ya da riski olan kişiler için önerilmemektedir.
  • Eğer lityum kullanıyorsanız doktorunuza danışmadan tüketmemelisiniz.
  • Hamile ve emziren kadınlara ıhlamur önerilmez.
  • Aneminiz varsa tüketmeniz önerilmez.
  • Kronik bir hastalığınız veya düzenli olarak kullandığınız bir ilaç varsa doktorunuza danışmadan tüketmeyiniz.
  • Yemeklerden sonra içilmesi önerilmez, aksi halde hazmı güçleştirir.
  • Çok fazla tüketimi uyuşukluk yapabilir.

 

Daha canlı hissetmeniz için 7 yol
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Aşık olmak, işinizde başarıya ulaşmak, spor yaparak vücudunuzu güzelleştirmek istiyor olabilirsiniz, bunların hepsi aslında aynı şeyi ifade eder: Yaşadığınızı hissetmek istiyorsunuz! Yaşadığını hissetmek herkes için farklı bir yol gerektirir, kendi bireyselliğinizi bulabilmek için keşif yapmanız gerekir. Yine de genel olarak insanlardan bahsettiğimizde, daha canlı hissetmelerini sağladığı bilinen kimi yollar var: 

 

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