Menopozdan 15 yıl önce vücutta neler oluyor?

Menopoz denildiğinde akla genellikle adet düzensizlikleri, sıcak basmaları, gece terlemeleri ve uyku sorunları geliyor. Oysa menopoz geçişi yani premenopoz/perimenopoz, son adet kanamasından çok daha önce başlayan ve vücudun farklı sistemlerini etkileyebilen uzun bir süreç. Nature Medicine dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma da bu sürecin zamanlamasına ilişkin dikkat çekici bulgular sunuyor.

Weizmann Bilim Enstitüsü araştırmacılarının yürüttüğü çalışmada, ABD ve İsrail'de yaşayan bir milyondan fazla kadına ait 300 milyondan fazla laboratuvar testi analiz edildi. Araştırmacılar, 90 farklı laboratuvar göstergesini inceleyerek menopoz geçişi sırasında vücutta meydana gelen değişimleri haritalandırdı.

Sonuçlar, menopozla ilişkili hormonal değişimlerin son adet döneminden yaklaşık 12-15 yıl önce hızlanmaya başladığını gösteriyor. Ortalama son adet yaşı 50 kabul edildiğinde bu dönem, 35-38 yaşlarına denk geliyor.

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Menopozdan 15 yıl önce hangi hormonlar değişmeye başlıyor?

Araştırmada üç önemli hormonun değişim zamanlaması incelendi:

AMH (Anti-Müllerian Hormon): Yumurtalık rezervi hakkında bilgi veren bu hormonun düşüşü, son adet döneminden yaklaşık 15 yıl önce hızlanıyor.

FSH (Folikül Uyarıcı Hormon): Yumurtalıkların işleyişiyle ilişkili bu hormonun yükselişi yaklaşık 14 yıl önce belirginleşiyor.

Estradiol (E2): Östrojen grubunun önemli bir üyesi olan estradiol düzeyindeki düşüş ise yaklaşık 12 yıl önce hızlanıyor.

Bu bulgular, menopoz geçişinin biyolojik işaretlerinin son adet döneminden çok önce ortaya çıkabildiğini gösteriyor. Ancak söz konusu süreler araştırma grubunun ortalamalarını yansıtıyor. Her kadının hormonal değişimlerinin aynı yaşta başlayacağı anlamına gelmiyor.

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Son adet döneminde vücutta ani değişimler görülüyor

Araştırmanın dikkat çekici bulgularından biri de son adet döneminin yalnızca üreme sistemini ilgilendiren bir dönüm noktası olmadığını ortaya koyması. İncelenen 90 laboratuvar testinin 52'sinde, menopozdan önceki son adet dönemi civarında ani değişimler saptandı. Bu değişimler vücudun farklı sistemleriyle ilişkili göstergelerde ortaya çıktı:

Kemik sağlığı: Kemik metabolizmasıyla ilişkili göstergelerde belirgin değişimler görüldü.

Karaciğer: Karaciğer enzimleri ve karaciğer fonksiyonlarıyla ilişkili bazı değerlerde değişimler saptandı.

Kan yağları: Kolesterol ve trigliserit gibi kalp-damar sağlığıyla ilişkili göstergelerde değişimler görüldü.

Böbrekler ve sıvı dengesi: Böbrek fonksiyonları ve vücudun sıvı dengesini düzenleyen bazı göstergelerde ani değişimler ortaya çıktı.

Araştırmacılara göre bu değişimlerin çoğu, çeşitli hastalıkların görülme riskini artırabilecek yönde gerçekleşiyor. Demir, hemoglobin ve kırmızı kan hücreleriyle ilgili bazı göstergeler ise iyileşme yönünde değişiyor. Bunun olası nedeni, adet kanamasının sona ermesiyle kan kaybının ortadan kalkması.

Araştırmacılar aynı yöntemi erkeklerin sağlık verilerine de uyguladı. Erkeklerde benzer yaşlarda bu kadar belirgin ve ani bir değişim görülmedi. Bu sonuç, kadınlarda menopoz döneminde ortaya çıkan fizyolojik değişimlerin yalnızca yaşlanmayla açıklanamayabileceğine işaret ediyor.

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Menopoz döneminde ruh sağlığı da etkileniyor

Çalışmada ruh sağlığıyla ilgili veriler de incelendi. Son adet döneminden sonraki ilk yıl içinde kadınların yüzde 19'unda orta veya ağır düzeyde depresif belirtiler saptandı. Sonraki 24 yılda ise bu oran yüzde 11 olarak hesaplandı.

Araştırmacılar bu bulguyu, menopozun çevresindeki dönemde depresif belirtilerde geçici bir artış yaşanabileceğine işaret eden bir sonuç olarak değerlendiriyor. Ancak burada önemli bir ayrıntı var: Bu oranlar depresyon tanısı alan kadınları değil, PHQ-9 adlı tarama ölçeğinde orta veya ağır düzeyde belirti gösterenleri ifade ediyor. Üstelik ilk yıl verisi 236 kadına dayanıyor. Dolayısıyla menopozun doğrudan depresyona neden olduğu sonucuna varılamıyor.

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Hormon tedavisi kullanan kadınlarda değişimler daha sınırlı

Araştırmada menopoz hormon tedavisi kullanan kadınların laboratuvar sonuçları da karşılaştırıldı. Hormon tedavisi kullananlarda özellikle kemik, karaciğer ve böbrek göstergelerindeki ani değişimlerin daha küçük olduğu görüldü. Bu sonuç, hormon tedavisinin menopoz sırasında vücudun farklı sistemlerinde ortaya çıkan değişimler üzerindeki olası etkilerine ilişkin yeni sorular ortaya çıkarıyor. Ancak araştırma gözlemsel verilere dayanıyor. Hormon tedavisinin bu değişimleri önlediğini kanıtlamıyor. Araştırmacılar, söz konusu ilişkinin kontrollü klinik çalışmalarla incelenmesi gerektiğini vurguluyor.

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35'li yaşlarda yaşanan değişimlerin nedeni hormonal olabilir mi?

Araştırmanın kadın sağlığı açısından en önemli mesajlarından biri, menopozla ilişkili hormonal değişimlerin sanılandan çok daha erken hızlanabilmesi. Ortalama son adet yaşı 50 olan bir kadın için bu, 35'li yaşlara denk geliyor. Bu dönemde yaşanan her sağlık sorununun menopozla ilişkili olduğunu düşünmek doğru olmasa da açıklanamayan değişimler, özellikle adet düzeninde farklılaşma, uyku sorunları, ruh halinde değişiklikler veya başka fiziksel yakınmalar bir arada görülüyorsa hormonal geçiş olasılığını da değerlendirmek gerekiyor.

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Menopoz geçişi yani perimenopoz her kadında aynı yaşta başlamıyor ve aynı şekilde ilerlemiyor. Bu nedenle yalnızca yaşa bakarak perimenopoz tanısı koymak veya hormon testleriyle menopozun ne zaman başlayacağını kesin olarak belirlemek mümkün değil.

Kadınların 30'lu yaşların sonlarından itibaren bedenlerinde yaşadıkları değişimleri takip etmeleri, bunları yalnızca yaşlanmaya veya strese bağlamamaları önemli görünüyor. Nedeni açıklanamayan ya da devam eden şikâyetler için bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurarak hormonal değişimlerin de değerlendirilmesini istemek, düşünülebilecek seçenekler arasında. Premenopoz belirtilerini gözden geçirmek, ilk adım olabilir.

Araştırma, menopozun yalnızca son adet kanamasından ibaret olmadığını; vücudun farklı sistemlerinde yıllara yayılan değişimlerin ve son adet dönemi civarında belirginleşen fizyolojik dönüşümlerin yaşandığını gösteriyor. Menopoz sağlığına ilişkin koruyucu yaklaşımın da bu uzun zaman çizelgesini dikkate alması gerekiyor.

Kaynak: Pridham, G., Hayut, Y., Lavi-Shoseyov, N. et al. (2026). "Population-scale reconstruction of menopause dynamics reveals a physiological cliff at the final menstrual period." Nature Medicine, 32, 3823–3831.

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