Yoga pratiğinizi ay ile uyumlayın!

Klasik yoga geleneği, ay ile ilgili uygulamalar, öğretiler ve bilgilerle doludur. Birçok yoga asanası (duruşu), ayın evrelerini sembolize eder.

Ashtanga geleneğine göre, fiziksel uygulama ideal olarak bedeni ve zihni doğal ritimlerle etkin bir şekilde senkronize etmek için ay döngüsü boyunca değişir.

Yoganın Ay ile bağlantısı

Hatha yoga, yoga pratiğinin en yaygın türlerinden biridir. "Hatha" kelimesi daha "kasıtlı" anlamına gelir, ancak Sanskritçe'den "güneş" (ha) ve "ay" (tha) olarak da çevrilebilir.

Hatha yoga uygulamasının bu yorumu, yoganın içimizdeki kutupsal enerjileri dengeleyebileceği fikrine işaret ediyor. Ateşli, aktif güneş enerjisine "eril" kabul edilirken, ayın barışçıl, yansıtıcı enerjisi de "dişil" enerji olarak yorumlanır.

Bu durumda "eril" ve "dişil" terimlerinin biyolojik cinsiyete veya toplumsal cinsiyete değil, cinsiyete bakılmaksızın her insanda bulunan tamamlayıcı enerjilere atıfta bulunduğunu belirtmek önemlidir. Bu, geleneksel Çin tıbbındaki yin (dişil) ve yang (eril) kavramlarını da yansıtır.

Ayın evrelerini onurlandırmak, bugün birçok yoga uygulayıcısının pratiğine dahil ettiği yoganın eski bir parçasıdır.

LKY Yoga Okulu’nun direktörü ve Yoga Alliance onaylı kıdemli bir yoga eğitmeni olan Louisa Craig, “Başlamak, sürdürmek ve bırakmaktan geçen doğal bir yaşam döngüsü var” diyor. “Ay döngüsü gibi doğal döngülerin ritimlerine uyum sağlayarak, döngünün kaynaklandığı içteki zekadan yararlanmaya çalışıyoruz. Yoga kendini gerçekleştirme ile ilgilidir ve ay döngülerine bağlandığımızda, gerçek doğamıza uyum sağlarız.”

Craig, bilimsel kanıtlar karışık olsa da, ay döngüsünün enerji seviyelerimiz üzerinde gerçek etkileri olabileceğine inanıyor.

“Ayın çekim gücünün gelgitleri etkilemesi gibi, yüzde 60'ı su olan insan vücudunu da etkiliyor” diyor.

Başka bir deyişle, ay döngüsü boyunca değişen enerjimizle senkronize etmek için uygulamamızı değiştirmek, doğal dünyayla ilgili olarak kendimizi daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir.

Bilim ne diyor?

Bilimsel olarak, ay döngüsü, Dünya'dan görüldüğü gibi ayın sekiz evresini ifade eder. Ay'ın görünür şekli, kabaca her 27 günde bir Dünya'nın etrafında dönerken ve Güneş ışınlarının az ya da çok çarpmasıyla değişir.

Bazı araştırmalara göre ay ile insan vücudu arasında bir ilişki olabilir. Erkek üniversite öğrencileri üzerinde 2013 yılında yapılan bir araştırmada, kalp atış hızlarının ve kan basıncının hem dolunayda hem de yeni aylarda daha düşük olduğu ortaya kondu.

Yine de, ayın evreleri ve insan fizyolojisi hakkındaki araştırmaların çoğu karışıktır. Bu, menstrüasyon söz konusu olduğunda da geçerlidir.

2006'da yapılan bir inceleme, ayın yerçekimi etkisinin farelerde nörohormonların salınımıyla bağlantılı olabileceğini öne sürüyor, ancak 2021'de yapılan bir araştırma, adet döngüsünün başlangıcı ile ay evresi arasında hiçbir ilişki bulamadı.

Bununla birlikte, aynı çalışma ve başka bir 2021 çalışması, ay evresi ile uyku arasında bir bağlantı buldu.

Bilimsel kanıtlar karışık olsa da, uygulamanızı aya bağlamak, ayı ve gizemini onurlandırmanın anlamlı bir yolu olabilir.

Yoga pratiğinizi ay ile uyumlamak için ipuçları

1. Yeni ay

Yeni ay, bir değişim ve yenilenme zamanıdır. Craig’in ifadesiyle, “Yaratıcı döngü için tohum ekecek alanı boşaltmak için iyi bir zamandır.”

Ashtanga uygulamasında, yogiler yeni ay gününde pratik yapmaktan tamamen kaçınırlar. Diğer geleneklerde, onarıcı veya nazik bir yin uygulaması tercih edilir.

Yeni ay sırasında pratik önerileri:

Bir sonraki ay döngüsü için niyet belirlemeye odaklanın.

Uygulamanızı yavaş ve meditatif tutun.

Bakış açınızı değiştirmeye ve yeni başlangıçları görselleştirmeye odaklanın.

Ajna çakra uygulamalarını dahil etmeyi düşünün.

Yeni ay için ideal pozlar:

Sirsasana (baş üstü duruşlar)

Tadasana (Dağ Duruşu)

Viparita Karani (Duvara Kaldırılan Bacaklar)

Ağaç Pozu ve Üçüncü Savaşçı, Dansçı Pozu ve Kartal Pozu gibi diğer denge pozları

2. Büyüyen hilal

Uzmanlar, büyüyen hilal sırasında yeni alışkanlıklar oluşturmaya ve vücudunuzu yeni olasılıklara açmaya odaklanmanızı öneriyor.

Vücuttaki duyguları serbest bırakmak için nazikçe kalça açan pozlar, bu zamanda faydalı olabilir.

Büyüyen hilal sırasında pratik önerileri:

Uygulamanıza güç gerektiren pozları dahil edin.

Fiziksel ve zihinsel büyümeyi teşvik etmek için biraz daha enerjik bir akış deneyin.

Daha uzun bir dizi ayakta duruşlar ile ayakta kalın.

Isıyı artırmak için pranayama (nefes çalışmaları) yapın.

Büyüyen hilal için ideal pozlar:

Dandayamana Janushirasana (Ayakta Baş-Diz Duruşu)

Utkatasana (Sandalye Pozu)

Virabhadrasana I, II ve III veya Savaşçı I, Savaşçı II ve Savaşçı III

3. İlk dördün (Yarım ay)

Yeni aydan bir hafta sonra ve dolunaydan bir hafta önce gerçekleşir. Craig'e göre bu evrede, vücudun enerji seviyeleri gerçekten devreye girmeye başlar. Craig, "Bu aşamada," diyor, "kendiniz ve toplum için yeni yapıların inatçı bir kurucususunuz ve karakteristik olarak, yeni formları gerçeğe dönüştürme hedeflerinizi gerçekleştirmek için azami çabayı sarf ediyorsunuz."

İlk dördün boyunca pratik önerileri:

Vücutta ısı oluşturan cesur, ateşli akışlara bağlı kalın.

Yeni ayda belirlediğiniz hedeflerinizi gerçeğe dönüştürmeye başlayın.

Bu yeni büyümeyi teşvik etmek için uygulamanıza cesur geri kıvrılmalar ve kalp açıcılar ekleyin.

İlk dördün için ideal pozlar:

Navasana (Tekne Duruşu)

Ardha Chandrasana (Yarım Ay Duruşu)

Bhujangasana (Kobra Duruşu)

4. Büyüyen ay

Büyüyen ay, dolunaydan hemen önceki ay evresidir ve bedeni ve zihni maksimum potansiyellerine genişletmek için mükemmel bir zamandır.

Büyüyen ay sırasında pratik önerileri:

Uygulamanıza dinamik, aerobik, dans benzeri hareketler ekleyebilirsiniz.

Büyüyen ay için ideal pozlar:

Güneşe selam akışındaki tüm pozlar

Aya selam akışları

Ustrasana (Deve Duruşu)

Dandayamana Dhanurasana (Ayakta Yay)

Viparita Virabhadrasana (Ters Savaşçı

5. Dolunay

Craig, dolunayın zirveyi, “süper yüklü” enerjiyi temsil ettiğini söylüyor. “Aynı zamanda bir denge zamanıdır çünkü solar yang ve ay yin enerjileri uyum içindedir” diyor.

Bu, niyetlerinizi ortaya koymak için ideal bir zamandır. Hedeflerinize yeniden odaklanmanın zamanı geldi.

Ashtanga uygulamasında, yogiler dolunay gününde pratik yapmaktan kaçınırlar.

Dolunay sırasında pratik önerileri:

Enerji yüksekken meditasyona odaklanın.

Bu süre zarfında restoratif veya yin yoga yapın.

Dolunay için ideal pozlar:

Baddha Konasana (Bağlı Açı Pozu)

Balasana (Çocuk Duruşu)

Savasana (Ceset Duruşu)

Yoga nidra uygulamaları

6. Küçülen ay

Craig, küçülen ay evresi sırasında "bazen huzursuz bir his olabilir" diyor. Bu süreç, yavaşlamak ve iç gözlem yapmak için mükemmel bir zamandır.

Küçülen ay sırasında pratik önerileri:

Uygulamanıza biraz enerji getiren ve aynı zamanda vücudu yavaşlamaya ve ay enerjisini kucaklamaya hazırlayan bir yin/yang dersi deneyin.

Pozlar arasındaki geçişlerde farkındalığınızı artırın.

İçsel akışınıza odaklanın.

Küçülen ay için ideal pozlar:

Camatkarasana (Vahşi Şey)

Dhanurasana (Yay Duruşu)

Eka Pada Rajakapotasana (Kral Güvercin Duruşu)

7. Son dördün

Son dördün, dolunaydan yaklaşık 1 hafta sonra ve yeni aydan 1 hafta önce gelir. Gelecek hafta, bir sonraki dolunay ile yeni niyetlerle zihninizi temizlemek için ay döngüsüne teslim olmakla ilgili olacak.

Bununla birlikte, son çeyrek, niyetlerinizi son bir kez kucaklayan birkaç dikkatli uygulama ile niyetlerinize veda etmek için harika bir zaman olabilir.

Son dördün evresinde pratik önerileri:

Şimdiye kadar ay döngüsü boyunca geliştirdiğiniz enerjiyi kullanan yavaş, geniş, dikkatli akışlar yapmayı deneyin.

Uygulamanıza giderek daha fazla yin öğesi eklemeye başlayın.

Son dördün için ideal pozlar:

Chakravakasana (Kedi-İnek Duruşu)

Upavistha Konasana (Geniş Açılı Oturma Pozu)

Parivrtta Ardha Chandrasana (Dönen Yarım Ay Duruşu)

8. Küçülen hilal

Bu, yeni aya dönmeden önceki ay döngüsünün son aşamasıdır. Craig'in dediği gibi, bu bir tefekkür zamanı olmalı. “İç gerçeklik, rüyalar ve uyanık vizyonlar aracılığıyla sunulur” diyor. "Yeni ay niyetlerinin ortaya çıkması için verimli bir toprak gibidir.” Aynı zamanda “son döngüde kazanılan bilgeliği sindirmek ve anlamak” için de harika bir zamandır.

Küçülen hilal sırasında pratik önerileri:

Düşük enerji akışı veya onarıcı bir uygulama ile pratiğinizi yavaşlatın.

Yin pozlarında tamamen serbest kalabilmesi için vücudunuzu yastık, kemer ve benzeri araçlarla destekleyin.

Sindirime odaklanan pozlar deneyin.

Küçülen hilal için ideal pozlar:

Supta Matsyendrasana (Yaslanmış Bükme)

Savasana (Ceset Duruşu)

Supta Kapotasana (Yaslanmış Güvercin)

Kaynak: https://www.healthline.com/health/mind-body/how-to-sync-your-yoga-practice-with-the-phases-of-the-moon#practice-tips