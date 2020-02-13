Kuşburnu çayı faydaları nelerdir?

"Kuşburnu çayı nedir? Kuşburnu çayı nasıl yapılır? Kuşburnu çayı faydaları nelerdir?" gibi sorularınızın cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.

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Kuşburnu çayının bir sürü faydası var!

Kuşburnu çayı nedir?

Kuşburnu çayı her mevsim tüketilen, hafif ekşi ama lezzetli bir bitki çayıdır. Yabani güllerin solmuş çiçeklerinden elde edilir. Olgunlaşmış kırmızı meyveleri özellikle toplanır.

 

Kuşburnu çayının vitamin ve mineralleri

Kuşburnu çayının içinde C, E, K, B1, B2, B3, B5 vitaminleri bulunmaktadır. Beta-karoten, bioflavonoidler, pektin, kalsiyum, potasyum, manganez, çinko, kükürt ve selenyum mineralleri de vardır.

 

BİTKİ ÇAYLARININ FAYDALARI NELERDİR?

 

Kuşburnu çayı nasıl yapılır?

Kuşburnu çayını taze ya da kurutulmuş kuşburnu kullanarak yapabilirsiniz.

 

Taze kuşburnu çayı tarifi

 

Malzemeler:

12-15 adet taze kuşburnu

2 su bardağı su

 

Yapılışı:

Kuşburnunu yıkayın ve 5 su bardağı suyla beraber tencereye koyun, kaynatın. Kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika daha kaynamasına izin verin ve altını kapatın. Ardından bir kaşığın arkasını kullanarak kuşburunlarını parçalayın ve bu şekilde 20 dakika dinlenmeye bırakın. Tohumlarını süzün ve çayınız hazır, afiyet olsun.

 

Kurutulmuş kuşburnu çayı tarifi

 

Malzemeler:

2 çay kaşığı kurutulmuş kuşburnu

1 su bardağı su

 

Yapılışı:

Suyu kaynatın ve üzerine kuşburnunu ekleyin. 15 dakika demleyin, çayınız hazır olacaktır. Afiyet olsun.

 

KUŞBURNUNUN FAYDALARI NELERDİR?

 

Kuşburnu çayının faydaları

 

C vitamini deposudur, bağışıklık sistemini güçlendirir

Kuşburnu içerisinde, portakaldan %50 daha fazla C vitamini vardır. Bu sayede bağışıklık sistemini güçlendirir, kolajen yapı sistemine yardımcı olur.

 

Kolesterolü düşürür

İçerisinde bulunan pektin sayesinde yağ ve kolesterolü giderir. Fazla olan karbonhidratı azaltır, kan basıncını düzenler.

 

Sindirime yardımcıdır

Kuşburnu, içerisinde bulunan asitler sayesinde mide ağrılarını ve sorunlarını giderir. Şişkinlik, hazımsızlık gibi problemler bir fincan kuşburnu çayı ile giderilir.

 

Enfeksiyon gidericidir

Kuşburnu, anti-inflamatuar özelliği sayesinde eklem ağrılarını, enfeksiyonları giderir.

 

Antioksidandır

Antioksidan özelliği, içerisinde bulunan bolca C vitamini, diğer vitamin ve mineraller sayesinde soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklardan vücudu korur.

 

Enerji verir

İçerisinde kafein olmamasına rağmen size enerji verir ve günn içerisinde zinde, enerjik ve dinç olmanızı sağlar.

 

Karaciğere iyi gelir

Karaciğer nöbetlerini, safra kolik durumunu rahatlatmak için kuşburnu çayı önerilir. Karaciğer hastalıkların önlenmesini sağlar.

 

Kalp sağlığına iyi gelir

Kan dolaşımını düzenleyerek kalbi korur. Kalp hastalıklarını, anjin ve kalp krizini önlemede başarılıdır.

 

Stresi azaltır

Uzun ve yoğun bir günün akşamında bir fincan kuşburnu çayı içmek sinir sistemini rahatlatır ve stresi azaltır.

 

Cilt sağlığına iyi gelir

Düzenli olarak tüketildiğinde antioksidan özelliği sayesinde yaşlanma belirtilerinin oluşumunu önler. Yara, yanık gibi cilt sorunlarına da bir pamuk yardımıyla sürülebilir.

 

Üreme sağlığını destekler

Demir açısından zengin olması sayesinde adet döneminde yaşanılan kan kaybının yenilenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda hormon seviyelerini düzenler ve adet ağrılarını yatıştırır. Östrojen hormonunun artmasını sağlayabilir.

 

Doğal ağrı kesicidir

Uykusuzluk, migren, sinir ve yorgunluk kaynaklı ağrıları gidermede çok iyidir.

 

Böbrek taşıyla savaşır

Diüretik özelliği sayesinde idrar problemlerine çözüm olur ve böbrek taşı veya kumu elemede başarılıdır.

 

KUŞBURNU YAĞI ORGANİK

 

Kuşburnu çayının zararları nelerdir?

  • İçeriğinde yüksek miktarda C vitamini bulunduğundan çok fazla tüketiminde yan etkiler görülebilir. Günde 2 fincandan fazla tüketilmemelidir. Aksi halde bulantı, kusma, ishal, kabızlık, mide ekşimesi, mide krampları, yorgunluk, baş ağrısı, uykusuzluk gibi yan etkiler görülebilir.

     

  • Diyabet, glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği, demir ilişki bozuklukları (hemokromatoz, talasemi, anemi) ya da orak hücreli anemi rahatsızlıklarından birine sahipseniz kuşburnu çayı içmeniz önerilmemektedir.

     

  • Hamile ya da emziriyorsanız doktorunuza danışmadan tüketmemeniz önerilir.

     

  • Kronik bir rahatsızlığına veya düzenli olarak kullandığınız bir ilaç varsa doktorunuza danışmadan tüketmemeniz önerilir.
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