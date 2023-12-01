HTHAYAT
HTHAYAT
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Video
Testler
Kaydettiklerim

Bizi Takip Edin

BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ
Ana Sayfa İyi Yaşam Ruh Bruce Lee’nin ruhunu güçlendirmek için kullandığı 4 ilke
Ruh

Ruhunuzu güçlendirecek 4 ilke

Bruce Lee'nin not defterinden ruhu ve bedeni güçlendirmek için birkaç tüyo...

Ruhunuzu güçlendirecek 4 ilke
Giriş: 01 Aralık 2023, Cuma 10:00
Güncelleme: 01 Aralık 2024, Pazar 11:14

Bruce Lee, global şöhretini yalnızca oyunculuğu ve inanılmaz dövüş sanatları yetenekleri ile değil; aynı zamanda da bir filozof olarak sahip olduğu itibar sayesinde kazandı. Hayat üzerine görüşleri, hala dünya çapında birçok insana esin kaynağı oluyor. Dövüş sanatı ustası, gün içerisinde aklına gelen önemli düşünceleri kaydettiği bir not defterini, daima yanında taşırdı. Bu kayıtlar düzenlendi ve online olarak yayımlandı. İşte size Bruce Lee’nin ruhunu ve bedenini güçlendirmek için kullandığı esin kaynağı düşüncelerden birkaçı:

İrade ve duygular üzerine

  • İrade gücünün, zihnimin tüm diğer bölümlerinin üzerinde duran yüksek mahkeme olduğunu kabul ederek, bunu, herhangi bir amaç için harekete geçme ihtiyacı hissettiğimde uygulayacağım ve günde en az bir kez, irade gücümü harekete geçirecek şekilde tasarlanmış alışkanlıklar oluşturacağım.
  • Duygularımın hem olumlu hem de olumsuz olduklarını düşünerek, olumlu duyguların gelişimini teşvik edecek ve olumsuz duyguların bir şekilde faydalı bir eylem formuna dönüştürülmesine yardımcı olacak günlük alışkanlıklar oluşturacağım.

Mantık, hayal gücü ve hafıza üzerine

  • Negatif ve pozitif duygularımın, arzulanan sonuçlara doğru yönlendirilmedikleri takdirde tehlikeli olabileceklerini kabul ederek, tüm arzularımı, hedeflerimi ve amaçlarımı mantık yetime teslim edeceğim ve onun rehberliğinde ilerleyeceğim.
  • Arzularımı yerine getirmek için mantıklı planların ve fikirlerin gerekliliğini kabul ederek, planlarımın oluşumuna yardımcı olması için her gün başvurarak, hayal gücümü geliştireceğim. Yaratıcı önsezi, insanın yapısındaki kaynakları açar, içteki ışığı aktive eder; özgür ve sınırsızdır.
  • Tetikte bir zihnin ve tetikte bir hafızanın değerini kabul ederek, anımsamak istediğim tüm düşüncelerle onu açıkça etkileyerek ve bu düşünceleri, sıklıkla zihnime çağırabileceğim ilgili konularla ilişkilendirerek, zihnimin ve hafızamın tetikte olmasını sağlayacağım.

Bilinçaltı ve vicdan üzerine

  • Bilinçaltımın, irade gücüm üzerindeki etkisini kabul ederek, ona, hayattaki temel amacımın ve ona giden yolda edindiğim ikincil amaçların açık ve net bir resmini sunacağım ve günlük olarak tekrarlayarak, bu resmi daima bilinçaltımın üzerinde tutacağım.
  • Zaman zaman duygularımın aşırı heyecanla yanılgıya düştüklerini ve yargılarım konusunda, adaleti merhamet ile birleştirmem için gereken duygu sıcaklığının yokluğunda mantık yetimin hata yaptığını kabul ederek, vicdanımı, bana neyin doğru neyin yanlış olduğunu göstermesi konusunda teşvik edeceğim; verdiği hükmü asla bir kenara bırakmayacağım – uygulandığı takdirde neye mal olursa olsun.

Son olarak, hayatı anlama üzerine

  • Hayattan asla beklediğinizden fazlasını alamayacaksınız. Düşüncelerinizi, ne istediğiniz ve ne istemediğiniz üzerine yoğunlaştırın. İçinizde yaşananları sakince gözlemleyin. Siz, izin vermediğiniz sürece, kimse sizi incitemez. Zihninizde, psikolojik seviyede, hiç kimse olun.
News Image
PSİKOLOJİ

Zihninizi susturun, içinizdeki sese ulaşın

News Image
GÜNCEL

Güçlü kadınlardan ilham veren sözler

Paylaş:
brush-black

Yorumlar